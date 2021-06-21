İngiltere’de Yaşam Artık Kolay

Okuma süresi 4 dakika

İngiltere’de emlak yatırımından eğitime, elektrik-su gibi faturaların bağlanmasından okul kayıt işlemlerine kadar yaşama dair her türlü ihtiyacı karşılamak üzere hizmet veren Atlas Real Estate London’u, kurucusu Helin Konnolu’dan dinliyoruz…

Sizi tanıyabilir miyiz?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bölümü mezunuyum, Şikago ‘da UIC’de Ölçme Değerlendirme İstatistik masterı yaptım. Bursa, Ankara, Şikago ve Londra’da öğretmenlik yaptım. Son altı yıldır Londra’da yaşıyorum. Yaşam, emlak, konut yatırım ve eğitim danışmanıyım. Eğitim kariyerimi de başta dokuz yaşındaki oğlum olmak üzere danışmanlığını yaptığımız ailelerimizle çalışarak sürdürmekteyim.

Atlas Real Estate London’un kuruluş hikâyesinden bahsedebilir misiniz?

İhtiyacı görmekle başladı her şey… Özellikle de Londra’da hayat kurmanın zorluklarını her müşteriyle başka bir açıdan tecrübe ettikten sonra, ülke değiştiren insanların yaşamlarını kolaylaştırma fikrinden danışmanlığımız doğdu. Türkiye’den gelen müşterilerin bakış açıları ile İngiltere’deki emlak işleyişi farklılıkları, müşterilerin ivedi karşılanması gereken ihtiyaçları, yeni ülke işleyişinde olması gerekenleri sağlamak için bizim müşterileri yönlendirdiğimiz detaylar ve bu servisin nasıl verilmesi gerektiği gibi konular üzerine şirket temelleri atıldı. Sağlanan müşteri memnuniyetiyle birlikte kulaktan kulağa yayılarak, müşterilerin birbirine referans olması ile profesyonel platformda yer alan şirketimiz, çalışanları ile İngiltere’nin dört bir yanında aktiftir. Özellikle İngiltere’ye yeni taşınan ailelerin burada kuracakları yaşamlarını onlar henüz gelmeden ev kanalıyla hazırlamakta, çocuklarının eğitim süreçlerini takip etmekte, kendi başlarına karşılaşacakları zorlukları kaldırmaktayız.

Firmanızın faaliyet alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Atlas Real Estate London için “İngiltere’de Yaşam Kurma Danışmanlığı” diyebiliriz. Bu şemsiye altında ev kiralama, evin kendi işlemleri (elektrik, gaz, su, internet, belediyeye verilen vergi, TV lisansı faturalarının bağlanması), ev satın alma, ev satma, yatırım fırsatları ile birlikte eğitim işlemleri (okul araştırma, okula giriş şartlarını sağlama, okula kayıt ve süreci takip) hizmetleri bulunmaktadır. Kişinin, ailelerin ya da öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de süreç içerisinde sağladığımız hizmetlerin çeşitliliğini ve erişimimizi artırarak büyüdük…

Atlas Real Estate London’u diğer emlak firmalarından ayıran özellikleri neler?

Atlas Real Estate London’u diğer emlak firmalarından net bir şekilde ayıran özelliği müşterinin kişisel ihtiyacına göre özel çalışma yapılmasıdır. Yaşam kurma danışmanlığı altında müşterilerim olmazsa olmazları, yuvaları için özel istekleri, yaşam tarzları ve ihtiyaçlarına göre ev seçimi, eğitim danışmanlığı altında çocuklarının akademik durumları ve davranışsal özelliklerinden kişisel yetenek ve becerilerine kadar irdelenerek okul seçiminin yapılması, konut danışmanlığı olarak da bütçe ve getirisine göre doğru yatırım fırsatları sunulmasıdır.

Londra’da yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılara ne gibi önerileriniz olur?

Önerimiz bir an evvel, küçük büyük demeden yatırım yapmaları… Geri dönüşü yüksek, az riskli yatırımlar… Üstelik İngiltere’de yatırım yapmak, uzaktan göründüğü gibi zor, karışık değil. Çünkü biz buradayız ve her konuyla sizler için ilgilenip kolaylaştırıyoruz.

Son olarak Atlas Real Estate London’un gelecek hedeflerinden söz edebilir misiniz?

Atlas Real Estate London artan ilgiyle beraber gittikçe büyüyor… Biz de ekibimizi büyüterek ve kendimizi daha da geliştirerek müşterilerimizin ihtiyacına göre hizmet vermeye devam etmekle birlikte, bilgilendirme çalışmalarıyla sosyal medyadan ulaşarak, İngiltere farkındalığını artırıp, yatırım fırsatlarını sunmayı sürdüreceğiz.