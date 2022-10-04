İmalattan Son Kullanıcıya Sofa Rhino

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Meslekteki elli yılı aşkın ustalığının ardından markalaşma yolunda ilerleyen Sofa Rhino’nun kurucusu Korkut Durukan ve markanın yöneticisi Pınar Durukan Canbaz; yurt içi ve yurt dışı projeleri için mobilya üretimi yaptıkları firmalarının değerlerinden ve ürün yelpazelerinden bahsediyor.

Sofa Rhino’nun tarihinden bahseder misiniz?

Pınar Durukan Canbaz: Sofa Rhino; kurucusu olan babam “Korkut Usta”nın meslekteki elli yılı aşkın deneyimi, kalitesi ve bu işe olan sevdası ile markalaşma yolunda olan, geçmişi eski ama ismi çok genç bir firmadır. Üniversiteden mezun olduğumda Ankara’nın mobilya merkezi olan Siteler’deki atölyemizde iki sene çalışma fırsatı yakalamıştım. Bu zaman zarfında, Türkiye’nin önde gelen bir toptan mobilya mağazasına üretim yapmaya başlamıştık. Bu iş birliğinin, kurumsallaşma yolunda bize çok katkıları oldu. Perakende ve seçkin mobilya mağazalarına verdiğimiz hizmetlere toptan satış ve ihracatı da ekledik. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz ve getirdiği istikrarsızlık bizi küçülmeye ve kupon üretim alanında devam etmeye yöneltmişti. On yedi sene boyunca global bir firmada operasyon yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, her zaman içimde ukde olan “Babamın işini sürdürmeliyim” düşüncesi bizi tekrar bir araya getirdi. Son bir senedir elli yılın getirdiği sorumluluğu layıkıyla taşıyabilmek, bizim için emek veren ekip arkadaşlarımıza daha güzel olanaklar sunabilmek için vizyonumuzu genişletmeye karar verdik. Sofa Rhino, bugüne kadar yaptığı gibi “koltuğun haute couture üretimi”ni arkasına alarak, proje uygulama, perakende satış ve ihracat alanlarında büyümek için çalışacaktır.

Verdiğiniz hizmetler neler? Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yeni açtığımız showroom’umuzda “imalattan son kullanıcıya” konsepti ile değerli misafirlerimize hizmet vermek ilk sırada yer alıyor. Bunu bugüne kadar bize güvenen seçkin mimarlık ofislerinin otel veya yurt içi, yurt dışı villa “proje uygulama” işleri takip ediyor. Paralelde ülkemizin üretimdeki kalitesini gösterebilmek ve bunu ülkemiz için bir fırsata çevirebilmek adına ihracat olanakları yaratmak için çalışıyoruz. Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika’da villa projelerine hizmet verdik; bunlara yenilerini eklemek için gayret gösteriyoruz.

Uzmanlığımız hakiki deri veya kumaşlarla üst sınıf hareketli mobilyalar üretmek. Hakiki deri chesterfield koltuklar ürün yelpazemizin lokomotifi. Bunları, günümüz trendleri olan modern, farklı ölçülerde imal edilebilen modüler ve bağımsız parçalar takip ediyor.

Uzun yıllardır sektörde olmanın getirileri, avantajları nelerdir? Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapıyorsunuz?

Yaptığımız işte en önemli nokta, referans üzerine yeni misafirlerimizin bize ulaşmasıdır. Kaliteden ödün vermeden uzun ömürlü üretim yapmak misafirlerimiz ile aramızda bağ kurmakta. Bu bağ kendimizi durmadan geliştirmemiz, standartlarımızdan ödün vermememiz için bizi motive ediyor. Müşteri memnuniyeti odak noktamız; bu sebeple siparişten teslimata kadar olan süreçlerde üretimimiz kendilerine her zaman açık. Her aşamada ürünlerini görebilir, fikir alışverişinde bulunabilirler. Misafirlerimizin mutlu ayrılması demek, bizim için işimizi layıkıyla tamamlamak demektir.

Tasarım çizginiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Koleksiyonlarınızı oluştururken hangi noktalara dikkat ediyorsunuz?

Misafirlerimizden gelen talepler, bu konuda bizi yönlendirmeye yardımcı oluyor. Yemek odası, sehpa ve aydınlatma gibi tamamlayıcı ürünlerdeki trendler koltuk ve kanepe seçimlerinde etkili. Bu bağlamda yenilikleri bir bütün olarak takip ediyor ve yeni tasarımlar yapıyoruz. Misafirlerimizin ilgi alanları, yaşam tarzları ve bunlara bağlı olarak yaptıkları seçimler bizim için arşiv niteliğinde. Bu arşiv bize zaman içinde tercihlerin ve ihtiyaçların nasıl şekillendiğini göstererek koleksiyonu oluşturuyor.

Bu sezonun trend renk ve ürünleri hangileri?

Müşteri portföyümüzün çeşitliliği ile, son trendleri hem lokal hem global takip etme şansımız oluyor. Ülkemizde evde geçirilen vakitlerin artması ile modern kanepelerin, köşe takımlarının talebinde artış gözlemliyoruz. Bu ürünlere “zamansız” olarak adlandırdığımız hakiki deri chesterfield koltuklar eşlik ediyor. Kumaşlarda ürünün bazında gri/bej tonlarını farklı dokumada renkli yastıklar tamamlıyor. Kahverengi ve siyah hakiki deri her daim olduğu gibi sahnede.