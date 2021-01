Her Şirket Yöneticisini Yansıtır

Okuma süresi 7 dakika

Digiens Media Reklam kurucusu Dijital Pazarlama ve Online Ticaret Uzmanı Fatih Çoban, bir reklam sloganı ile değişen kariyer macerası, kurduğu Digiens Media Reklam ve Danışmanlık Akademisi hakkında merak edilenleri anlatıyor…

Fatih Çoban Kimdir?

Aslen Erzurumlu bir ailenin İzmir’de doğan en büyük çocuğuyum. Üniversiteyi hayalim olan İTÜ’de okudum. Fakat üniversitelerin diplomalı işçi yetiştirdiğini düşünerek iki kere bıraktım. Ancak ailem üzülmesin diye derslerimi verip diplomamı aldım. Şimdilerde ise bir ayağı Amerika diğeri Avrupa’da olan genç bir girişimciyim.

Ne iş yapıyorsunuz?

Genel olarak problem çözüyorum diyebiliriz. Amerika da 2017’de kurduğum Fom Time şirketim ile online ticarete başladım. 2018’de Hollanda’ya geçip Digiens Media (Dijital Medya Ajansı) kurdum. Türkiye’de ise 2018 sonlarında Danışmanlık Akademisi’ni kurdum. Yani biraz eğitmen, biraz danışman, biraz da girişimciyim. Ama en çok da mühendisim. Yaptığım işleri ve kurduğum sistemleri mühendis olarak planlıyorum.

İnşaat mühendisliğinden dijital pazarlamaya geçiş nasıl oldu?

Ben hiçbir zaman inşaat mühendisi olmak istemedim. Her zaman girişimci olmak istiyordum. Üniversite yıllarında ek birçok iş yaptım. Turizm şirketi kurdum. Ama sevdiğim bir iş değildi. Üniversite bitince dilimi geliştirmek için elimdeki 8000 TL ile Filipinler’e gittim. Resmi dillerinin İngilizce olması, vize istememesi ve para biriminden dolayı dil okullarının çok ucuz olmasından dolayı da mantıklı geldi. Filipinler’de yine rahat durmayıp bir arkadaşım ile dil okulu paramı kullanıp ithalat ihracat şirketi kurduk. Amacımız Hindistan cevizi kömürünü Filipinler ve Endonezya’dan alıp Türkiye’ ye satmaktı. Ama maalesef gümrükte sorunlar yaşadık. Sonuç olarak cebimde 300$ kalmıştı. Dil okulu parası da gitmişti. Hayatımın en zor zamanlarıydı. Sosyal medya da dolaşırken bir tişört reklamı gördüm. Üzerinde ‘’The best civil engineers are born in january’’ (En iyi inşaat mühendisleri ocak ayında doğanlardır) yazıyordu. Bu reklamı görünce aynı ortamda olduğumuz aynı yaştaki inşaat mühendisi arkadaşıma reklamı sordum. Ama o sosyal medyada hiç bu reklamı görmemişti. Yani bu reklamı yapan kişi benim Ocak ayında doğduğumu, inşaat mühendisi olduğumu ve yaş aralığımı biliyordu. Hayatım bu bilgi ve değişim ile başladı. Sosyal medyanın algoritması ile tanıştım. Tepkilerimizi, davranışlarımızı, ilgi alanlarımızı elli binden fazla data noktası ile biriktiren ve bu bilgiler ile muhtemel tepkilerimizi ve aksi yönlerimizi mükemmele yakın tahmin eden bir beyin. Algoritmayı kullanabilme fikri hayatımı değiştirdi diyebiliriz.

Peki bu algoritmayı nasıl kullandınız?

Dil okulunu bıraktım ve günde on beş saat algoritma ve dijital pazarlama araştırmaya başladım. Öğrendiklerimi hemen uygulamak için yakın bir arkadaşımın kredi kartı ile Çin’den Amerika’ya ürünler satmak için dijital reklam denemeleri yaptım. Denediğim yedinci ürün ise mini bir kameraydı. Elli ve üstü yaş, emekli asker, güvenlik ilgi alanlarına sahip insanlar aşırı ilgi gösterince para kazanmaya başladım. Tabi benim öğrendiğim zamanlar bu konularda içerik bulmak zordu. Sürekli İngilizce kaynak okumalıydım. Dil okulunu bıraksam da kendimi zorlayarak ve insanlarla konuşarak dilimi ilerletiyordum. Artık Türkçe içeriklerle de algoritma, dijital pazarlama ve satış stratejileri öğrenilebilir.

Peki danışmanlığa nasıl geçtiniz?

Instagram’da ve bazı Facebook gruplarında arkadaşlarımın sorularına cevap vermek ve insanlara yardımcı olmak için paylaşımlar yaptım. Tabi herkesin ilgisini çekiyordum. Sonra teker teker cevap vermek yerine Youtube’da toplu cevaplar yayımlayayım dedim. Aslında konuştuğum tek konu dijital reklamlar ve algoritmaydı. Videolarda ben yoktum. Sadece sesim vardı. Çünkü ünlü olmak gibi bir derdim yoktu. Sadece insanlara bilgi vermek istemiştim. Fakat videolar paylaşılınca Türkiye’deki birçok ajanstan mesaj almaya başladım. Sorular soruyor ve danışmanlık almak istediklerini söylüyorlardı. Tabi o zamanlar yirmi beş yaşlarında parmak arası terlik ile Filipinler’de dolaşan bir gencim. Danışman dediğin ise kırk beş – elli yaşlarında doktora master yapmış, bir işte on beş, yirmi yıl çalışmış takım elbiseli insanlar geliyordu aklıma. Ama ilk defa bir ajansın iki saat sorularını yanıtlayıp dijital reklam kampanyalarını kurduğumda 10.000 TL aldığımda öyle olmadığını fark ettim. Aslında hiç kimse sertifika veya diploma istemiyor, takım elbise sormuyor. Herkes kendi probleminin çözümünü arıyor. İki saatte ihtiyacı karşılayıp, problem çözünce ilk danışmanlık ücretimi almıştım. Çevremde hiç danışman olmadığı için bu kazanç bana çok enteresan gelmişti. Nihayetinde Avrupa’ya geçerek Digiens Media Reklam Ajansı’nı kurdum. Şimdilerde birçok ülkeden özellikle dijital ürün satan firmalara danışmanlık yapıyoruz.

Peki danışmanlık akademisi?

Akademi büyük bir resmin küçük bir parçası. Aslında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos gibi kendi problemlerim şirketlere dönüşüyor. Akademiyi ihtiyacımız olan insan kaynağını çözmek için kurduk. Problem analiz edip çözebilen, dijital reklamları ve algoritmayı kullanabilen, online satış süreçleri kurabilen bir ekip kurmak için akademide eğitimler vermeye başladık. Benim şirketlerimde çalışan ekibimin hemen hemen tamamı akademi mezunudur. Tabii ki kendi ajansını kuranlar, freelance çalışanlar, ortaklıklar kuranlar da oldu. Akademi şimdilerde yirmi ülkeden iki bin yüzden fazla kursiyerin olduğu hem eğitim aldıkları hem network kurdukları bir ortam oldu. Danışmanlık akademisinde eğitim vermek ve insanların başarı hikâyesini dinlemek benim için motivasyon ve enerji kaynağı oluyor.

Ajansınıza müşteri kabul etmeden önce analiz yaptığınız doğru mu?

Evet, doğru. İnsanlar ilk duyduklarında şaşırabiliyor, “parasıyla değil mi kardeşim?” diyebiliyor ama maalesef parasıyla değil. Ben şirketlerin, yöneticisini yansıttığına inanırım. Digiens Media biraz beni yansıtıyor, başarı odaklı. Mesela ekip toplantımızda ‘’biz bu ay ne kadar kazandık?’’ demeden önce ‘’partnerlerimize bu ay ne kadar kazandırdık?’’ deriz. Teklifimiz, dijital ürün satan veya dijital olarak ölçekleyebileceğimiz firmaların son altı aylık kazanç ortalamasını garantiye alıp üzerine çıkardığımız artışa ortak olmak üzerine. Yeni müşterilerimizin riski sıfır. Bu durumda bizi duyan herkes bizimle çalışmak ister ama kaliteli iş yapabilmek adına seçici davranmak ve sonuç odaklı olmak zorundayız.

Henüz otuz yaşındasınız ve dört farklı ülkede iş yapıyorsunuz. Bu konuda genç girişimcilere neler tavsiye edersiniz?

Genç girişimciler benim hassas noktam. Bu sebeple haftada iki gün ücretsiz online seminer veriyorum ve sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Öncelikle sarsılmaz ve durdurulamaz bir kafa yapısı inşa etmelerini tavsiye ediyorum. Sonrasında kendilerini tanıyarak hedef belirlemelerini, hedefin nasıl değil neden olduğuna konsantre olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hareket enerjisi duygulardan gelir. Hedefinize beş, altı kez “neden?” sorusunu sorarak gerçek ilham veren nedeni bulmak lazım. Sonrasında da yetkinlik inşası geliyor. Alanlarına göre yetenek ve tecrübe inşa etmek lazım. Benim favori yetkinlik tavsiyelerim ise problem analizi ve çözme, dijital, marketing ve satış stratejileridir.