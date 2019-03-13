En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Hazer Amani

Röportaj

Hazer Amani

yazan:
16
Okuma süresi 2 dakika

MasterChef programıyla geniş kitlelere ulaşan usta Şef Hazer Amani, İstanbul’da tercih ettiği mekanları ve gelecekteki planlarını paylaştı.

İstanbul’un en hit yerleri son dönemde nereler?

En hit yerleri diyemem ama benim en çok sevdiğim yerleri sayacak olursam; Steakroom, Lucca, Emirgan Pizza, Vor Klein, El Sabor.

Siz en çok hangi mekanları gitmeyi tercih ediyorsunuz?

Demin saydıklarım sanırım en sevdiklerim en çok gittiklerim.

Yemek tercihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnsanlar artık sokak lezzetleri ve Anadolu mutfağına dönmeye başladı, tabii ki işletmeler ve şefler de bu yönde menüler hazırlıyor.  Ayrıca misafirlerin artan talepleri doğrultusunda menülere son dönemlerde dünyada artış gösteren vegan, vejetaryen veya sağlıklı beslenme adına alternatifler de ekleniyor.

En beğendiğiniz yemekler  nelerdir?

Her gün değişir ama çoğu zaman güzel bir burgeri birçok şeye değişmem. Tabi ki her ülke mutfağından favorilerim var ancak saymakla bitmez. Güzel bir kuru fasulye veya karnıyarık Anadolu mutfağında favorilerimdir.

Yeni planlarınız ve projeleriniz var mı?

Televizyon programının 1. sezonu bitti biliyorsunuz ama dinlenmeye fırsat bulamadan oldukça yoğun çalışmaya devam ediyorum. Uzun zamandır aklımda olan, arkadaşlarımla keyifli bir sohbetle birlikte Türkiye’nin birçok ilindeki sokak lezzetlerini keşfettiğimiz  yol hikayelerini anlatan içerikte bölümlerin yayınlanacağı Youtube kanalım daha çok yeni açıldı. Birçoğuna arabayla da gideceğimiz farklı şehirleri ziyaret ediyoruz. Amaç, benimle birlikte İstanbul’dan gelecek veya gittiğimiz şehirde yaşayan arkadaşlarımla fazla keşfedilmemiş mekanlarda gerçek anlamıyla sokak lezzetlerini bulup tatmak. Ayrıca çok beğendiğim lezzetleri Fireroom menüsüne de ekleyeceğim.

Bunun dışında Ataşehir’ deki Fireroom’ u büyütüyoruz, ek alanında tamamen farklı bir menü servis edilecek. Bu ay hem Ataşehir  yeni bölümü hem de Maslak Fireroom’ u açacağımızdan mekan ve menü çalışmaları da oldukça yoğun bir tempoda.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

1995 yılı Miss Turkey birincisi seçilen ve güzelliğini koruyan Demet Şener, sağlıklı yaşam tüyoları ile özel röportajımızda.

Davet

Ankara Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin tercihi Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi oldu. Alışverişin yanı sıra iş

Davet, Etkinlik

Türkiye’in ilk ve ‘’tek’’ etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

%d blogcu bunu beğendi: