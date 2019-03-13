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MasterChef programıyla geniş kitlelere ulaşan usta Şef Hazer Amani, İstanbul’da tercih ettiği mekanları ve gelecekteki planlarını paylaştı.

İstanbul’un en hit yerleri son dönemde nereler?

En hit yerleri diyemem ama benim en çok sevdiğim yerleri sayacak olursam; Steakroom, Lucca, Emirgan Pizza, Vor Klein, El Sabor.

Siz en çok hangi mekanları gitmeyi tercih ediyorsunuz?

Demin saydıklarım sanırım en sevdiklerim en çok gittiklerim.

Yemek tercihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanlar artık sokak lezzetleri ve Anadolu mutfağına dönmeye başladı, tabii ki işletmeler ve şefler de bu yönde menüler hazırlıyor. Ayrıca misafirlerin artan talepleri doğrultusunda menülere son dönemlerde dünyada artış gösteren vegan, vejetaryen veya sağlıklı beslenme adına alternatifler de ekleniyor.

En beğendiğiniz yemekler nelerdir?

Her gün değişir ama çoğu zaman güzel bir burgeri birçok şeye değişmem. Tabi ki her ülke mutfağından favorilerim var ancak saymakla bitmez. Güzel bir kuru fasulye veya karnıyarık Anadolu mutfağında favorilerimdir.

Yeni planlarınız ve projeleriniz var mı?

Televizyon programının 1. sezonu bitti biliyorsunuz ama dinlenmeye fırsat bulamadan oldukça yoğun çalışmaya devam ediyorum. Uzun zamandır aklımda olan, arkadaşlarımla keyifli bir sohbetle birlikte Türkiye’nin birçok ilindeki sokak lezzetlerini keşfettiğimiz yol hikayelerini anlatan içerikte bölümlerin yayınlanacağı Youtube kanalım daha çok yeni açıldı. Birçoğuna arabayla da gideceğimiz farklı şehirleri ziyaret ediyoruz. Amaç, benimle birlikte İstanbul’dan gelecek veya gittiğimiz şehirde yaşayan arkadaşlarımla fazla keşfedilmemiş mekanlarda gerçek anlamıyla sokak lezzetlerini bulup tatmak. Ayrıca çok beğendiğim lezzetleri Fireroom menüsüne de ekleyeceğim.

Bunun dışında Ataşehir’ deki Fireroom’ u büyütüyoruz, ek alanında tamamen farklı bir menü servis edilecek. Bu ay hem Ataşehir yeni bölümü hem de Maslak Fireroom’ u açacağımızdan mekan ve menü çalışmaları da oldukça yoğun bir tempoda.