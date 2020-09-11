Hande Kazanova ile Astroloji Ne Diyor?

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Son dönemdeki isabetli öngörüleriyle adından söz ettiren Astrolog Hande Kazanova, içerisinden geçmekte olduğumuz kritik süreçte önümüzü daha iyi görebilmemiz ve bizi bekleyenlere hazır olabilmemiz adına gökyüzündeki hareketleri MAG okurları için yorumluyor.

Son dönemde gerçekleşmesine hep birlikte tanıklık ettiğimiz çok önemli öngörüleriniz var. Bunlardan bahsederek başlayabilir miyiz?

Yaz aylarında, özellikle 21 Haziran sonrasında, pandemiyle ilgili alanlarda çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini ısrarla belirtmiştim. Bu tutulma önümüzdeki 4-5 aylık dönemde çok stresli etkilerin devrede olduğunu bizlere gösteriyordu. Benim ilgi alanım finansal astroloji olduğu için yine Mayıs ayında “Teke Tek” programında ve diğer katıldığım panel ve konuşmalarda Temmuz sonu ve Ağustos ayının ilk iki haftasında altında çıkışların, dövizde artışların devrede olacağını öngörmüştüm. İşte size sitemden ve bir dergiye yazdığım yazıdan bir alıntı “Haziran başında kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle Haziran ve Temmuz aylarında yatırımlar emlak ve gayrimenkul piyasasına kayabilir, ama bu noktada 20 Temmuz’dan sonrasına dikkat etmek gerekecek. 27 Temmuz – 3-4-5 Ağustos bu anlamda dikkat çekici. Ağustos başı oldukça hareketli olacak. 10-12 Ağustos’ta zorlanmalar oluşabilir. 7 Ağustos itibarıyla Güney ay düğümüyle birleşen Galaktik Merkez, türbülanslı ve hareketli piyasaları, altında yükselişleri karşımıza getirebilir.”

Esas olaylar Eylül sonu ve Ekim ayında bizleri zorlayabilir. Dengeyi oturtmak kolay olmazken, Ekim ve Kasım aylarında finansal olarak zorlanmalar oluşabilir. Jüpiter-Plüton döngüleri her on üç yılda bir gerçekleşirken sosyal ekonomik düzenin tamamen yeniden yapılanacağı bir dönemi temsil ediyor. İlki 5 Nisan’da gerçekleşmişti, ikinci birleşme 30 Haziran’a denk geliyordu. Üçüncü kavuşum 12 Kasım’da gerçekleşecek. Maddi güç elde etme zamanlarını temsil eden bu dönemlerde düşüncesizlik, aç gözlülük, intikam, kıskançlık gibi duygular ortaya çıkabilir. Başkalarına zarar vermeden ilerlemeye çalışmalıyız. Eğer acımasız ve uçlarda sadece kendi doğrularımızla ilerlersek güçlü kuvvetler karşımızda yer alır. Hükümetler, yöneticiler, üstler, hukukla ilgili sorunlar bizi yorabilir. Doğru ve etik davranırsak o zaman hem ruhsal hem de maddi yönden büyük ilerlemeler kaydedebiliriz. Gelecekle ilgili büyük başarılara imza atabiliriz.

Pandeminin etkileri sonbaharda da devam edecek mi? Aşı veya tedavi için söyleyebileceğiniz bir tarih var mı?

Pandeminin etkileri sonbahar aylarında devam edecek. Henüz ilk dalga kontrol altına alınmış değil. Her geçen gün artan vakalar var. Eylül başında 7-11-12 Eylül civarında yükselişler olabilir. Eylül başında bazı tedbirlere gidilmesi gerekecek. 13 Eylül’den sonra biraz daha rahatlanabilir. 7-8 Eylül zamanı ve 17 Eylül’de oluşan yeni ay ve sonrası tedavi, aşı alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bana kalırsa bu tarihlerde bir gelişme olmazsa en başından beri sıkılıkla söylediğim 12 Kasım civarında önemli gelişmeler kaydedilebilir. Kasım ayı bu anlamda önemli olacak.

Başka virüsler ya da afetler de olacak mı? Evden ne zaman çıkabileceğiz?

Olmaz olur mu? Hepimiz şu an fazlasıyla COVID-19’a odaklandık, ama her geçen gün yeni çeşit virüslerin ortaya çıktığının haberlerini alıyoruz. Başından beri söyledim, bu sene bir milat. En zorlu kapanışların, en büyük derslerin öğrenilmesi gereken yıllardan bir tanesi. Yepyeni bir düzene geçmeye hazırlanıyoruz. Aralık sonunda ekonomik, politik, sosyolojik anlamda 20 yıllık bir dönem başlıyor. Ayrıca tam altı tutulma yaşayacağız 2020’de. Önemli gezegen geçişleri ve zorlu gezegen görünümleri doğal afetler, depremler, tsunami, tufanlar, yıkıcı rüzgarlar, hortumlar, yangınlar, volkanik hareketlenmeleri tetikleyecek. 29 Eylül – 09-15-18 Ekim ve özellikle Ekim – Aralık ayları doğal afetlerin hızlanacağı zamanlar. Ekim ayının başında bir dolunay, ortasında bir yeni ay, sonunda 31 Ekim’de bir dolunay daha yaşanacak. Manyetik enerji dalgalanmalarının yüksek olacağı Ekim ayı hem ekonomik ve toplumsal konuların hem de doğal afetlerin devreye girmesiyle bizi zorlayabilir.

Eylül ayı ile ilgili astroloji dünyasında paylaşılan birtakım kaygılar var. Eylül ayı için sizin düşünceleriniz neler?

Eylül ayı önemli bir ay, Ekim, kasım ve Aralık ayı içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Eylül ayında Mars gerileyecek. Mars’ın Koç burcundaki gerilemesine daha önceki yıllarda bakarsak İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya Yahudilerinin ilk kez krematoryumlarda yakılma tarihini buluyoruz. İnsanlığın acı çektiği yıllar… Umarım bu döngülerden önemli dersler çıkarabilmişizdir.

Eylül ayında ekonomik dalgalanmaların yanı sıra günlük yaşantıda bazı zorlanmalar devrede olacak. 29 Eylül civarında askeri başarısızlıklar, askerler ve devlet yöneticileri arasındaki stresler, yangınlar, mikrobik hastalıklar, tarım ve ziraat alanında sıkıntılar, depremler, toprak kaymaları gibi sorunlar karşımıza gelebilir. Mars, Koç burcunda gerileyecek. Cesaret ve savaşın gezegeni Mars’ın gerilemesi yaşam enerjimizi, girişimcilik ruhumuzu aşağıya çekebilir. Bir de önemli bir bilgi; Mars geri giderken başlatılan savaşlar kaybedilir, bu dönemlerde 14 Kasım’a kadar her kim haklı ya da haksız bir savaş başlatırsa sonucu iyi olmayacaktır.

Aralık ayının da önemli gelişmeleri beraberinde getireceği söyleniyor. Sizin bu konudaki öngörüleriniz nelerdir?

Evet, Aralık ayında Satürn Kova burcuna geçecek. Oğlak burcunun son derecelerinde gezegenlerin sıralandığını göreceğiz. 9-13-17-21-23 Aralık tarihlerinde gerek pandemide gerekse doğal afetlerde artışlar görülebilir.

2021 yılı yaşam ve ekonomi anlamında bizlere neler getirecek?

2021 yılında yeni bir başlangıç kapısı aralanmış olacak. Belki 2020 yılı kadar zorluklar altında olmayacağız, ama finansal astrolojide önemli sayılan Şubat, Haziran ve Aralık aylarında büyük ekonomik depremleri tetikleyen Satürn – Uranüs dik açısı devrede olacak. Yeni düzene alışmaya çalışırken tüm dünyada en çok ekonomik yönden etkiler göreceğiz.

Bazı ülkelerde isyanlar, savaşlar devam ederken daha iyi bir dünya ve kaynak kullanımı için mücadeleler ortaya çıkacak. Bize dayatılanı hemen kabullenmeyeceğiz. Daha iyi bir dünya için savaşabiliriz.

Burada şunu eklemeliyim burada başından beri anlattıklarım ülkemiz için değil tüm dünya genelinde beklenen olaylar. Bir de bunların olasılıklar bütünü olduğunu unutmayalım. Panik yapmak ve karamsar olmak için bir sebep yok. Biz istesek de istemesek de bu yeni bir dönemeç ve biz buna bir şekilde dahil olacağız. Benim çok sevdiğim bir söz var. Gezegenlerin iradesi yok ama bizlerin iradesi var. Astroloji döngüleri inceler ama insanoğlu her yıl gelişmeye devam ediyor. İlla aynı olayları yaşayacağız diye bir şey yok sadece belirli kurallar ve prensipler var, bu kural ve prensipler doğrultusunda önümüzü ön görmeye çalışıyoruz.

Amerika’nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçimler Amerika’ya ne getirecek?

Amerika en zorlandığı dönem içinde. Plüto 240 yılda bir döngüyü tamamlıyor. En son Amerika kurulduğunda 27 derece Oğlak burcundaydı. 24.02.2020’de Amerikan borsasında büyük bir çöküş yaşandı ve Satürn tam 27 derece Oğlak’taydı. Hükümetle ilgili konularda, ekonomide büyük uyanış gerçekleşti. Sancılı bir dönüşüm oldu. Şimdi bu tutulmayla beraber çok kritik bir noktaya doğru gidiyorlar.

28 Ağustos – 5 Eylül çok önemli. Mars 27 derece Natal Amerika Plütonu’na kare atacak. 13 Kasım – 26 Kasım yine önemli tarihlerden. Plütonla Satürn tekrardan kavuşacak. 31 Aralık – 1 Ocak tarihleri Amerika için yine oldukça önemli.

Seçim zamanlarında oldukça karmaşık bir dönem içinde olacaklar. Seçimlere itirazlar yüksek olabilir. Birileri kendi çıkarı için seçimi zorlayabilir. Ben bayağı kıran kırana bir çekişme olacağını söyleyebilirim. Hemen çözümlenmeyecek, bayağı uğraştıracak bir seçim yaşayacaklar.

Yeni bir çağın kapılarını araladık: Kova çağı. Bu çağın ne tür yenilikler getireceğinden bahsedebilir misiniz?

21 Aralık 2020’de Jüpiter ve Satürn’ün Kova burcunun ilk derecesinde kavuşumu yepyeni bir ekonomik düzenin habercisi olacak. Kova burcu denilince akla ilk gelen özgürlük, özgünlük, bireysellik, insan hakları, demokrasi ve hümanizmdir. Ayrıca icatlar, keşifler, devrimler, hedefler, vizyonlar, yenilikçi hareketler Kova burcuyla bağlantılıdır.

Astrolojide temsil ettiği alanları radyo-televizyon, yenilikçi adımlar, elektrik, elektronik, bilgisayar, endüstri mühendislikleri, yapılar, uzayla ilgili alanlar ve teknolojiler, havacılık sektörü, bilimsel gelişmeler, internet, astroloji, astrologlar, eğitim alanları, akademisyenler, pilotlar, makinistler, sosyologlar olarak sıralayabiliriz. Dijitalleşme ve teknoloji Kova burcuyla ilgili olduğu için yeni dijital düzene kendimizi hazırlamalıyız!

Önümüzde bizi bekleyen önemli tutulmalar ve retrolar var. Bu tutulmalardan ve burçlara olan etkilerinden bahsedebilir misiniz?

Önümüzdeki dönem önemli gezegen hareketleri ve tutulmalar ile 10 Eylül’deki Mars gerilemesi var. Mars Koç burcunda gidiyordu. 10 Eylül itibariyle Koç burcunda gerileyecek ve bu gerileme hareketi 14 Kasım’a kadar devam edecek. 14 Kasım’dan yine Ocak ayının ortalarına kadar yine Koç burcunda kalıyor olacak. O yüzden de savaşçı bir enerjinin, mücadeleci bir ortamın gökyüzüne hâkim olacağını söyleyebiliriz. Şimdi burçlar üzerinden anlatıma geçelim.

Mars gerilemesi, onların göstergesi olduğu için, özellikle Koçlar için önemli. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında sağlıklarına ve hayat girişimlerine dikkat etmeleri gerekebilir. Mücadeleci koşulların ön planda olacağı bu dönemde, girişimde bulunmak istedikleri konularda bazı engellerle, sıkıntılarla karşılaşırlarsa çok fazla inat etmemeleri gerekiyor. Biraz akışa uyarak gitmeleri gereken bir dönem. Biraz da her şeyi yavaştan alıp gözden geçirmeleri gereken bir dönem olacak. Bu dönemde büyük girişimlerden kaçınmakta fayda var.

Boğalar için biraz daha zor etkiler devrede. Özellikle enerjilerini ortaya koymakta zorlanacakları bir dönem olacak. Kendi içlerine çekilebilir, ruhsal çalışmalarla ilgilenebilirler. Yurt dışı bağlantılı birtakım girişimleri ve işleri varsa bu dönemde çok da rahat çalışmayabilir. Yine çok büyük girişimlerden kaçınmaları gereken ve tabii ki vitaminlerini özellikle vücutlarının bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirecek takviyeleri ihmal etmemeleri gereken bir dönem olacak.

İkizler burcu sosyal alanlarında yaşayacak. Mars gerilemesinin yanında İkizler ve Yay hattında tutulmalar da var. O yüzden bu sene hayatlarını yeniden yapılandırdıkları bir dönem. İlişkilere ve hayati kararlara önem verdikleri bir süreç olacak. Bu süreçte tek başlarına ilerlemek isteyebilirler. Kendi çevrelerini yaz döneminde organize etmiş ya da bir oluşuma liderlik etmiş olabilirler. Ama tam da bu alanlarda bazı sıkışmaların, sorun ve problemlerin devrede olacağı bir Mars gerilemesi onları bekliyor 14 Kasım’a kadar şartları çok fazla zorlamamaları gerekecek. 30 Kasım’daki tutulma onlar için önemli. Hayati kararları devreye sokarken ise 14 Aralık’taki tutulma sırasında ikili ilişkiler ve özel hayatları ya da partnerleriyle yola devam edip etmeyecekleri kararlarını alıyor olacaklar.

Yengeç burcu Mars gerilemesini kariyer alanında yaşayacak. Mücadeleci ve uğraştıkları bir konu yeniden ele alınmak üzere karşılarına gelebilir. Bu dönem toplumsal konularla çok uğraşabilirler. Kavgacı, hareketli, cesaretli tavırlarla göz önünde olmuş olabilirler, ama 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında bu alanlar onları biraz zorlayacak. Bu süreç içerisinde kavga başlatmamaya ya da var olan bir sürtüşmeyi çok fazla büyütmemeye özen göstersinler. Ayrıca bu dönem içerisinde toplum önündeki davranışları da önem kazanacak. Tutulmalardan aldıkları etkiler sağlık alanına dikkat çekiyor. Yani sağlıklarına gereken özeni göstermeleri gereken bir süreç olacak.

Aslanlar Mars gerilemesi nedeniyle hem hukuki konularda hem de diğer insanlarla yaptıkları gelecek bağlantılı işlerde, seyahat ve eğitim alanlarında, bazı sıkıntı ve sorunlar yaşamaya meyilli olabilirler. 14 Kasım’a kadar daha sağlam adımlar atmaya özen göstersinler. Hayalperest yaklaşımlardan ya da illa ben bunu yapacağım gibi inatçı tutumlardan kaçınsınlar, diyebiliriz.

Başaklar için parasal konulara dikkat etmeleri gereken bir dönem olacak. Büyük bir borcun altına girmemeye; banka, kredi, faiz, vergi gibi konuları gözden kaçırmamaya özen göstersinler. Kimseye borç vermesinler kimseden borç almasınlar ya da kefil olmasınlar bu dönem içerisinde. Evlilerse ya da hayatlarında biri varsa onların parasal durumlarında da bazı zorlanmalar oluşabilir. 10 Eylül’den 14 Kasım’a kadar olan süreçten bahsediyoruz.

Terazi burcuna geldiğimizde 10 Eylül ve 14 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Mars gerilemesini ikili ilişkiler ve özel hayat alanında yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Hayatlarındaki insanın sağlığına dikkat etmeleri, girişimlerine dikkat etmeleri gerekebilir ya da ortaklıklarında bazı sıkıntı ve problemler oluşabilir. Bu dönem içerisinde mücadeleleri biraz bu alana kayıyor. Eski insanlar, eski partnerler bu dönemde yeniden karşılarına çıkabilir sevgili Terazilerin. Taşınmayı düşünüyorlarsa bu dönemde yapmamaları ya da yeni bir projeye başlamamaları önemli.

Akrep burçları için iş hayatlarında bazı sorunlar ve sıkıntılar oluşabilir. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında iş, hizmet ve sağlık alanlarında gerilemeler olacak. Sağlıklarına ekstra özen göstersinler ve özellikle baş bölgesini korusunlar. Eğer bu dönem içerisinde çok çalıştılarsa bazı konuları yeniden gözden geçirmek durumunda kalabilirler. Biraz yavaşlayabilirler, ama bu yavaşlama onlar için iyi olacak.

Yay burçları için aşk evlerinde ve çocuk alanlarında Mars gerilemesi var. Tabi burası onların hem hobi hem spor alanları. Yaz döneminde girişimci yönleri bu alanlarda çıktıysa; hobilerine, keyfe yöneldilerse, spor yapıyorlarsa bu dönemde bu alanlarda zorlanma, sıkıntı ve problemler yaşama ihtimalleri çok yüksek. İkili ilişkilerden yana tutulmalar belirleyici olacak ve 30 Kasım’daki tutulma, ilişkiler konusunda önemli karar aşamalarını karşılarına getirecek. Karşılarına yeni bir ilişki de gelebilir. Bu dönem içerisinde taşınmayla ilgili konu ve olaylar da hızlanabilir. Genel anlamda yaylar zorlayıcı etki almıyorlar. Mars Koçta, onlara güzel enerjiler yollayacak; ama bazı konu ve olayları gözden geçirme konusunda ısrarcı olsunlar. Hemen “Ya, gözden geçirmek istemiyorum” gibi bir tavır içerisine girmesinler.

Oğlak ve yükselen Oğlakların ev, aile ve yuva alanlarında Mars gerilemesi var. Bu dönemde aile büyükleriyle, ailede beraber yaşadıkları insanlarla aralarındaki mücadelede sıkıntı ve sorunlar ortaya çıkabilir. Evle ilgili bir girişim varsa bu dönemde yavaşlayabilir. Blokajlar oluşabilir ya da ev hayatlarında bazı beklenmedik olaylarla karşılaşabilirler. Bu dönem içerisinde büyük girişimlerden, büyük olaylardan uzak durmakta fayda olacak. Ayrıca durumlarını çok fazla zorlamamaya özen göstersinler. Aile büyüklerinin hayatlarında da sağlıklarıyla ilgili bazı konularda zorlanmalar oluşabilir. İkizler ve Yay hattındaki tutulmalar 30 Kasım ve 14 Aralık’taki tutulmalar sağlıklarıyla ilgili konulara dikkat etmelerini öğütlüyor. Yine yakın çevrelerinden bir insanın sağlıkla ilgili konu ve olayları da gündemde olabilir.

Kovalar Mars gerilemesini iletişim alanında, daha çok yakın çevre iletişiminde yaşayacaklar. Akrabalar, kardeşler, komşular; yakın çevrelerinde kim varsa onlarla olan bağlantılarında sıkıntı ve problemler görülebilir. Çok mücadeleye girilmemesi gereken bir dönem. Mücadeleye girdikleri an kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Çok gergin olabilirler, fikirsel olarak çok hızlı hareket etmek istiyor olabilirler; ama hayat onları bir anlamda yavaşlatıyor olacak. Bu dönemi konuları gözden geçirme dönemi olarak düşünsünler. İnternet, sosyal medya ve yayıncılık ile ilgili büyük girişimleri varsa, bu dönem çok da fazla desteklenmeyecek.

Balıklara gelecek olursak… Mars gerilemesini para alanında yaşayacak sevgili Balıklar. Bu yüzden maddi konulara dikkat etmeleri gereken bir dönem olacak. 10 Eylül ve 14 Kasım tarihleri arasında parasal girişimlerinde, ticari faaliyetlerinde ve yatırım alanlarında bazı zorlanmalar oluşabilir. Harcamalar bu dönem onları biraz zorlayabilir. Bu yüzden çok büyük para harcamalarından ve para girişimlerinden uzak durmaları çok daha iyi olacak. 30 Kasım ve 14 Aralık tarihlerindeki tutulmalar ev, aile, yuva alanlarını ve tabii ki kariyer alanlarını tetikliyor sevgili Balıkların. Ama önlerindeki dönemde daha çok ailevi konulara önem vermeleri gerekecek.

2023 yılına da çokça vurgu yapılıyor? Gökyüzü açısından da 2023’ün dünya ve Türkiye için bir özelliği var mı?

Ben 2022’yi daha önemli buluyorum. Sabit gezegenlerde oluşacak gergin açılar Türkiye için önemli zamanları gösteriyor. Beklenilen büyük deprem Mart 2022 tarihinde devrede olabilir. Uranüs-Satürn karesi devam ederken bu kez işin içinde aydüğümleri de eklenmiş olacak. Altının gerçekten çok yükseleceği bir dönem olacak. 2023 yılında Kuzey-Güney aydüğümleri ve tutulmaların Türkiye güneşi ve diğer gezegenleri üzerinde etkili olmasından kaynaklı olarak büyük değişim ve dönüşümler beklenebilir. Tüm dünyada önemli dengeler 2023’e kadarki dönemde oturacak. Temmuz 2023’te uzun zamandır görevde olan liderlerde ani, sürpriz değişimler görülebilir.

Tüm bu süreçlerde burçları neler bekliyor? En şanslı ve en şanssız burçları hangileri olacak?

Şimdi şöyle söyleyeyim; öncelikle ben, şanssız burç diye bir şeye inanmıyorum. Sadece o yıl biraz daha deneyim kazanacak, biraz daha diğer burçlara göre deneyimlerinde biraz daha zorlanacak burç diyebiliriz. 21 Aralık itibariyle Jüpiter ve Satürn Kova burcuna geçiyor.

Önümüzdeki dönem Kova ve yükselen Kovalar, Terazi ve yükselen Teraziler için 2021 yılında çok şanslı etkiler var. İstedikleri birçok konuyu gerçekleştirebilirler. Teraziler daha çok sanatsal alanda, aşk hayatlarında, çocuklarla ilgili konularda, yaratıcılıkla ilgili alanlarda güzel açılım yaşayacaklar. Kovalar hayatlarını yeniden değiştiriyorlar. Yirmi dokuz yıllık bir döngü başlatıyorlar ve tabii ki Jüpiter ile beraber on iki yılda bir gelen şanslı bir süreç içerisinde de olacaklar. O yüzden hayatlarıyla ilgili her tür değişim onları destekliyor.

İkizler burcu ise eğitim, seyahat ve gelecek planlarıyla alakalı alanda güzel etkileşim içinde olacaklar. Öğrenmekten mutluluk duyacaklar, kendilerini ortaya koyacaklar ve tabii ki diğer insanlardan güzel destek alabilecekler. Yapabiliyorlarsa tabii ki önümüzdeki dönemde bolca seyahat edecekler ve eğitimlere katılacaklar. Bu anlamda kendilerini geliştirecekler, bunu hemen söyleyelim.

Balık burçlarının biraz zorlanacağını söyleyebilirim. Satürn on ikinci evlerine geçecek. Biraz kapalı bir alandır bu. Biraz kendi içlerine yönelecekleri; evlerine, ailelerine, yuvalarına daha fazla ağırlık verecekleri bir dönem. Hayatlarıyla ilgili konularda bazı elemeler yaşayabilirler.

Koç burçları için güzel, oldukça keyifli etkileşimlere sahip bir süreç. Ama çevre değişimi, özellikle de kendi çevrelerinde önemli elemeler devreye girebilir. Bazı arkadaşlıklarında sonlanmalar oluşabilir sevgili Koç burçlarının. Ama genel anlamda bakacak olursak çevresel konularda şanslı olacaklar. Bir kapı kapanırken diğer taraftan yeni kapılar da onların karşısında açılacak. Yine kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda güzel etkileşimler olacak.

Boğa burçlarının hayatlarında önemli değişimler var. Sevgili Boğalar, Jüpiter’in ve Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle yirmi yıllık döngüyü kariyer ve iş konularında başlatıyor. Ya yaptıkları işte çok ilerleyecekler, işlerinde birtakım yeni oluşumlarla karşılaşacaklar ya da karşılarına bambaşka bir kariyer fırsatı çıkabilir. Eğer dediğim gibi ölçülü hareket edebilirlerse ve şanslarını doğru kullanabilirlerse bu dönem onlara yarayacak. Hayatlarındaki bu açılımlarda Uranüs’ten aldıkları etkinin de önemi büyük.

Yengeçler için ise parasal konular önem kazanmaya başlıyor. Maddi alanda kendilerini gösterecekler. Biraz parasal konular onları biraz zorlayabilir ama bir yandan da bu onlara güzel açılımların kapısını aralayacak. Geçtiğimiz iki yıl onlar için çok önemliydi. İlişkiler konusunda kendilerini tanırken şimdi biraz daha kendi derinliklerine doğru yol aldıkları bir döngü içerisine giriyorlar.

Aslanların ikili ilişkilerinde ve özel hayatlarında önemli açılımlar var. Evliliğe karar verebilirler. Uzun vadeli bir ortaklık, işbirliği ya da ilişki bu dönem önem kazanabilir ya da var olan ilişiklerinde bir yandan hem keyfi yaşarken bir yandan da zorlanmalar yaşayabilirler. Bu dönem içerisinde ilişkilerini yeniden oturtacaklar. Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda olmasından kaynaklı olarak birazcık da zorlanacaklarını söyleyebiliriz sevgili aslanların.

Başaklar için çok çalışacakları bir dönem olacak. İş, hizmet ve sağlık alanları aktive olacak. Çok çalışacaklar, kendilerini gösterecekler. Ve bu alanda da yepyeni bir döngüye girecekler. O yüzden Balıkların, Başakların, Aslanların, Akreplerin diğer burçlara göre biraz daha zorlanacağını söyleyebilirim.

Akrepler için de özellikle ev, aile ve yuva alanlarında önemli sorumluluklar devrede olacak. Mesela bir evin sorumluluğu altına girebilirler. Bir ev sahibi olabilirler, ama bu çok da kolay olmayabilir. Bu dönem içerisinde biraz ölçülü hareket etmeleri gerekiyor. Önlerindeki iki yıl boyunca onlar için ailevi konular önemli olacak. Davranışlarını yeniden gözden geçirecekler.

Yaylar, yakın çevre akraba ve kardeşler alanında ve iletişim alanında yepyeni bir döngü başlatıyorlar. 2021 yılı içerisinde yakın çevrelerinde çok güzel şanslar ve fırsatlar yakalayacaklar.

Oğlaklar için de zorlandıkları bir buçuk, iki yıllık döngü artık geride kalıyor. Şimdi artık parasal konularda neler yapabileceklerini görecekler. Önlerinde yirmi yıllık bir dönem açılıyor. Eğer maddi konularda doğru hareket ederlerse çok güzel kazançlara sahip olabilirler.

Kovalar için zaten söylemiştik; onlar yılın şanslısı…