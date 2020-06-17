Haluk İder ile Babalar Günü

Okuma süresi 2 dakika

Atia Ahşap’ın kurucusu Haluk İder’e göre sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisinin sırrı sağlam bir temel üzerine kurulan güzel bir gelecekte saklı.

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Hissettiğim ilk şey gururdu. Büyük bir gurur. Sonrasında ise sevinç ve sorumluluk hissettim.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

Baba denince benim çocuğunun en büyük sırdaşı aklıma geliyor. Çocuğun her duygusunu, sorununu paylaşabileceği insan olarak babasını görmesini sağlayabilmek çok kıymetlidir.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Baba olmadan önce çoğu insanın yaşadığı çekinceleri yaşamadım. Benim olmayı çok istediğim ve taşımaktan zevk duyduğum bir sıfattır.

Kendi babanızın size davranışlarıyla sizin çocuğunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Aramızdaki temel fark, samimiyet ve iletişim farkıdır.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim miydi?

Baba olduktan sonra; kendimden önce düşünebileceğim bir şey olabileceğini, asıl sorumluluğumun ona karşı olduğunu, nefsimi ve öfkemi kontrol edebileceğimi edebileceğimi öğrendim. Ve evet, bunlar beklentim dahilindeydi.

Çocuklarınızla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Çocuklarımla yapmaktan en keyif aldığım aktivite, büyük sofralar kurup o sofralarda uzun yemek sohbetleri yapmaktır. O masada hayata dair her konu konuşulur: İş, aile, çocuklar, güncel konular vb…

Çocuklarınızla arkadaş gibi mi, yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz? İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

Çocuklarımla arkadaş gibi olduğum söylenebilir. Baba olarak da keskin çizgilerimiz yoktur. Ama hayatın her alanında olduğu gibi burada da bir denge kurulması gerektiğini düşünüyorum.

Çocuklarınızın kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz var? Tercihlerini tamamen kendilerine mi bırakıyorsunuz?

Kariyer sürecinde onlara tüm olasılıkları sunup, kararı kendilerine bırakırım. Bu tavrımın da bugüne kadar zararını değil, faydası gördüm.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Bugüne kadar aldığım en güzel Babalar Günü hediyesi, büyük oğlum Can’ın yeni doğan kızı Serra’dır.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Baba-çocuk ilişkisinde sağlıklı bir temelin, her şeyden önce karşılıklı dürüst davranılarak atılacağı düşüncesindeyim. Bu temelin üzerine konulacak her tuğla yerini bulacaktır.