Güzelliğin Sağlıklı Yolu: Doğru Kontür Makyaj

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Kontür makyaj yaptırılacak yerin hijyen kurallarına çok dikkat etmesi ve kişiye özel ekipman kullanmasının oldukça önemli olduğunu belirten Ergül Keskin Conture Make up Studio’nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin sağlıklı kontür makyajla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Güzellik, tarih boyunca kadınlar için her zaman çok önemli bir konu olmuş, bununla ilgili çeşitli uygulamalar her zaman dikkat çekmiştir. Son yıllarda giderek artan güzellik işlemleri, özellikle de makyaj uygulamaları, hayatımızın merkezinde yer almaktadır. Bu uygulamaların başında gelen kontür makyaj, sabahın ilk ışıklarından akşamın son saatlerine kadar bakımlı, güzel görünmek için pratik bir yol sunmakta ve makyaj rutinini kolay hale getirmektedir. Ancak bu noktada uygulanacak kontür makyaj uygulamalarının profesyonel kişiler tarafından sağlık standartlarına uygun olarak yapılması ortaya çıkan sonucun iyi olması için belirleyici bir rol üstlenmektedir.

En önemli nokta hijyen

Kontür makyaj yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi hijyendir. Son yıllarda kadınların sıklıkla tercih ettiği kontür makyaj uygulamasında geri dönüşü olmayan problemler yaşamamak adına, doğru seçimler yapmak gerekmektedir. Öncelikli olarak alanında iyi eğitim almış, profesyonel kişilerce uygulanması gereken kontür makyaj; tamamen kişiye özel ekipmanlarla yapılmalıdır. Kullanılan cihazlar ve ortamın steril olması uygulama yapılacak kişi için son derece önemlidir. Uygulama sırasında kişiye özel ve tek kullanımlık steril iğneler ve alerji riski bulunmayan doğal pigmentler kullanılmalıdır. Kontür makyaj, profesyonel kişiler tarafından steril bir ortamda yapıldığı sürece son derece güvenli bir uygulama olup, sağlık açısından da herhangi bir risk oluşturmaz.

Kaş kontüründe sağlıklı yöntem: Mikropigmentasyon

Söz konusu kaş kontür işlemi olduğunda en çok iki yöntem tercih edilir; microblading ve mikropigmentasyon. Biz Ergül Keskin Conture Make up Studio olarak daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz mikropigmentasyon yöntemini kullanmaktayız. Çünkü microblading yöntemi cilt dokusuna zarar vererek, sağlık açısından ciddi riskler oluşturur. Bu durumun temel sebebi, işlemin uygulama tekniğidir. Microblading işleminde iğne uçlu kalemlerle cilde kesikler atılır. Bu durum hem kanamalara hem de cildin üzerinde açık yaralara yol açar.

Mikropigmentasyon işleminde ise kontür uygulanacak bölgeye pigmentler, ucunda mikro iğneler olan bir cihaz yardımıyla bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda herhangi bir deformasyona ve zarara yol açmaz. Diğer işlemdeki gibi açık yaralar söz konusu değildir. Aynı zamanda alerjik reaksiyon riskini de minimize eder. Mikropigmentasyon işleminde önemli olan steril bir ortamda tek kullanımlık iğnelerle profesyonel ve eğitimli kişilerce yapılmalısıdır. Sonuç uzun süre kalıcı olacağından bu kriterler çok önemlidir.

Dudak kontürü yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kontür makyaj uygulamalarında diğer bir trend işlem dudak kontürdür. Güzellik algısı üzerinde son derece önemli rol oynayan dudaklara estetik müdahale olmaksızın dolgunluk sağlamak, kaybettiği pigmenti yerine koymak ve çerçeve oluşturmak dudak kontür uygulaması ile mümkündür. Alanında profesyonel uzmanlarla cilt alt tonuna uygun renkte ve bitkisel boyalarla yapılan dudak kontür uygulaması da kişiye özel iğnelerle yapılmalıdır. İşlemin klinik bir ortamda yapılması oluşabilecek tüm olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaktadır.

Eyeliner kontür güvenli bir uygulama mıdır?

Her zaman bakımlı görünmek isteyen kadınların makyaj rutininde en çok zaman alan kısım belki de gözlere eyeliner uygulamaktır. Eyeliner kontür ile her zaman iyi görünmek pratik hale gelmektedir. Birçok kişi eyeliner uygulamasının göz altı ve göz üstüne yapılması nedeniyle endişe duymaktadır. Ancak uzman ve eğitimli kişiler tarafından kaliteli malzemeler kullanılarak uygulandığında hiçbir zararı olmayan bir işlemdir. Kesinlikle dokulara zarar vermez çünkü deri üst katmanı üzerinde çalışılır. Bu sayede hem doğal hem de etkileyici bir görünüm elde edilir.