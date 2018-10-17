Güzelliğin Kapılarını Aralıyoruz

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Güzellik ve bakım söyleşimiz için, cemiyet hayatının güzel ve zarif ismi İlkem Söylemez Topçuoğlu’nun evine konuk olduk… İki çocuk annesi olmasına rağmen oldukça formda bir fiziğe sahip olan sempatik isim, güzelliğinin sırlarını bizlerle paylaştı…

Güzellik nedir sizce?

Güzellik ve bakım önerisi anlamında bana göre; klişe olacak biraz ama güzellik gerçekten içten gelen bir şey… Siz mutlu, güler yüzlü olduğunuz sürece hormonlarınız da bence iyi çalışıyor. Aynı zamanda genetik mirasın da çok iyi olduğunu düşünüyorum; annenize bakıp kendi geleceğinizi bir şekilde görebiliyorsunuz bence… Tabii ki cilt bakımı yaptırmak, güneşe çıkmamak önemli, su içmek ve iyi beslenmek de önemli ama mutlu olduğunuz sürece yüzünüze onun güzelliği ne olursa olsun yansıyor… Güzel insan her yönüyle hoş olandır; doğal olan, ışık saçan ve tabii en önemlisi huyu güzel olandır.

Ruh ve beden sağlığınız için olmazsa olmazlarınız neler?

Hayata daha toleranslı bir bakış açısına sahip olabilmek, geçmiş ve gelecek arasında denge kurabilmek, paylaşmak ve en önemlisi pozitif insanlarla beraber olmak ruh sağlığı için olmazsa olmazlarım… Beden sağlığı içinse, genetik faktörler dışında, bol hareket, iyi uyku, bol su ve çok çeşitli beslenmek diyebilirim. Ruh güzelliği bana göre, çevredekilere saygılı ve nazik davranmaktır, alçakgönüllü, doğal ve içten olmaktır.

Güzellik ve bakıma ne kadar önem veriyorsunuz?

Kendi yaşıtlarım kadar önem veriyorum.

Bakım ritüelleriniz nelerdir?

Açıkçası özel olarak yaptığım çok fazla şey yok, fakat en iyi yaptığım şey; bol su içmek. Makyajımı silmeden kesinlikle yatmam. Spor yapıyorum. Beslenmeme çok dikkat ettiğimi söyleyemem, çünkü yemek yemeyi çok seviyorum.

Peki hangi markaların ne tip ürünlerini tercih ediyorsunuz?

Göz altı kremi ya da yüz kremi gibi ürünlerde daha çok eczane ürünlerini tercih ediyorum; Avene, La Roche gibi.

Makyaj yapmayı seviyorum. Nars’ın makyaj ürünlerini çok başarılı buluyorum. Fondotenini, allığını çok beğeniyorum özellikle… Yeni ve değişik ürünler denemeyi seviyorum. Vücudum için genellikle doğal içerikte kremler kullanmaya çalışıyorum.

Makyaj yaparken yüzünüzün en çok hangi bölümlerine vurgu yapmayı seviyorsunuz?

Bence makyaj yaparken ruj sürmek çok önemli, özellikle kırmızı ve pembenin tonlarındaki rujları çok seviyorum. Çok güzel bir kapatıcılığı ve pürüzsüzlüğü olduğu için fondöteni de çok seviyorum maalesef… Allık seviyorum, rimel seviyorum… Her şeyi seviyorum galiba… (gülüyor)

Saçınız için özel bakım uygulamalarınız var mı?

Saçımın rengiyle çok oynadığım için ne yazık ki çok yıprattım, sarı renk de zaten ekstra zor olduğu için mümkün olduğu kadar kuaförde bakım yaptırmaya çalışıyorum. Kerastase bakımlarını beğeniyorum onun yanı sıra, L’occiatane ve Phyto’nun ürünlerini de kullanıyorum.

Spora hayatınızda ne kadar yer veriyorsunuz?

Haftanın en az 3-4 günü spor yaparım… Spor yapmayı seviyorum; bana enerji ve mutluluk veriyor. Hava güzelse açık havada yürüyüş en iyisi bana göre… Ayrıca tenise gidiyorum, yüzmeyi seviyorum, pilatese gidiyorum, bazen eve hoca geliyor onunla çalışıyoruz. Kick-box da şu sıralar favorim… Genel anlamda sportif bir insan olduğumu söyleyebilirim. Küçükken yıllarca basketbol oynadım.

En sevdiğiniz parfüm?

Son zamanlarda en sevdiğim kokular: Chanel Chance- eau tendre, Bond no.9, Jo Malone- Myrrh&Tonka.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz isimler kimler?

Türkiye’de Arzum Onan ve Serenay Sarıkaya diyebilirim. Dünyada ise; Jennifer Lopez güzelliği ve tarzıyla beni büyülüyor. Oyunculardan Natalie Portman. Allesandra Ambrosio ve Doutzen Kroes da en beğendiğim modellerden.