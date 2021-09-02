Güzel ve Enerjik

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Güzelliğiyle göz kamaştıran, Influencer ve aynı zamanda mimar olan Tuğçe Aziz, günlük rutinlerinden, hobilerinden ve bu yaz planladıkları seyahat rotalarında bahsetti.

Öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

Yirmi yedi yaşındayım. Bursa’da doğdum ve büyüdüm. Üniversite sınavına girdikten sonra Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü kazandım ve İstanbul’a yerleştim. Eğitime her zaman öncelik veren bir ailede büyümeme rağmen evlilik sürecinde eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Üç yıl aradan sonra tekrardan sınavlara girip Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü kazandım. Üç yılda bölümümü dereceyle bitirdim. Üniversitenin ilk yılı Yaman’a hamileydim. Bu nedenle biraz zor bir süreç oldu ama yine de çok keyifliydi. Şu anda eşimin işi sebebiyle hayatıma İstanbul’da devam ediyorum.

Mimar kimliğinizin yanı sıra sosyal medyayı da aktif kullanan birisiniz. Influencer olma serüveniniz nasıl başladı?

Benim sosyal medya serüvenimin başlamasında eşimin mesleği çok etkili oldu. Türkiye’de futbolculara büyük bir ilgi var ama bir zaman sonra baktım ki Serdar’dan bağımsız olarak bana ısınan ve benden güzel enerji alan takipçilerim oldu. Bunu gelen olumlu mesajlardan anlıyorum ve çok mutlu oluyorum.

Takipçi kitleniz ile olan etkileşiminiz nasıl? İçerik üretirken onların istek ve beklentilerini mi ön planda tutuyorsunuz?

Sosyal medya için içerik üretmek gibi bir önceliğim yok ve bu konuda çok çaba harcamıyorum. Ben sadece günlük rutinimi ve keyifli anlarımı paylaşıyorum.

Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi seviyorum ve hoşuma giden fotoğrafları takipçilerimle paylaşıyorum. Takipçilerimin beğenip ilgi gösterdiği konularda, gelen soru ve istekleri de yanıtlamaya çalışıyorum.

Sizin tarzını beğendiğiniz blogger ya da Influencerlar kimler?

Bana kendi ruhunu yansıtan ve özgüvenle taşıyan kadınların hepsi çok tarz geliyor. Bu nedenle yabancı influencerlardan Olivia Palermo, Türklerden ise Gülşen’in tarzını çok beğeniyorum.

Sağlıklı ve fit bir vücuda sahipsiniz. Bunu korumak için neler yapıyorsunuz?

Spor benim olmazsa olmazım. Haftanın beş günü spor yapıyorum. Bunun yanında özel bir beslenme programım var. Spor yapmak ve sağlıklı beslenmek benim için artık bir yaşam şekli diyebilirim.

Bu yaz tatil rotanız nereler oldu?

Bu yaz ilk rotamız Amerika oldu. Los Angeles ve Las Vegas‘a gittik. Amerika dönüşü Antalya ve Bodrum’a gittik.

Yapmaktan en keyif aldığınız aktivite hangisi?

Spor yapmayı, seyahat etmeyi ve kitap okumayı çok seviyorum.

Hayat mottunuz nedir?

Hayat mottom: “Hiçbir zaman bırakmaya başlama, hiçbir zaman başlamayı bırakma!”

Güzelliğiniz için uyguladığınız günlük rutinler neler?

Öncelikle teşekkürler. Benim için güzellik göreceli bir kavram ve benim için en önemlisi iç güzellik. Biraz klişe olacak ama önce içimizi beslemeliyiz, güzelleştirmeliyiz. Asıl sormak istediğinize gelecek olursam sabah ve aksam yüzümü muhakkak yıkarım ve nemlendiririm. Bunun yanında ara sıra kullandığım gece serumlarım var ama çok fazla ürün kullanan biri değilim.

Sizin moda tarzınız nedir?

Modayı takip ediyorum ve bana yakıştığı sürece giyerim. Spor ya da spor şık giyinmeyi seviyorum. Fazla düşünmeden genelde son dakika kafama ne eserse onu giymeyi tercih ediyorum.