Güneş Çağlarcan İçselleştirilen Hikâyeler

Sanatla iç içe olan bir ailede dünyaya gelen Güneş Çağlarcan, multidisipliner bir ressam ve piyanist. Gölgeler Koleksiyonu’ndaki eserleriyle oldukça ilgi çeken Çağlarcan; sanatında kullandığı teknikleri, hayat felsefesini ve gelecek planlarını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle Güneş Çağlarcan kimdir? Sanatın hayatınıza girişi nasıldı?

1980 doğumluyum ve sanat hayatıma 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında piyano bölümünde başladım. Yıllar içerisinde ABRSM’de (The Associated Board of the Royal Schools of Music) piyano eğitimime devam ettim. Kemanist bir anne, viyolacı ve besteci bir kardeş ve ressam bir babaya sahip olduğum için sanat her daim hayatımın bir parçasıydı. Profesyonel çalışma hayatım içerisinde farklı şirketlerde görev aldım ancak, resim ve müzik, hayatımın her daim içerisindeydi. Pandemi dönemi başında bazı tecrübelerim doğrultusunda Shadows Collection’ı (Gölgeler Koleksiyonu) çıkartmaya karar verdim. Öncelikle yakın çevreme, ardından sanatseverlere koleksiyonun ilk parçalarını tanıttım. Bu yolculukta en büyük desteği UCSB’de bestecilik üzerine doktorasını yapan ve öğretim görevlisi olan kardeşim

Deniz Çağlarcan verdi ve yapmış olduğum resimler üzerine işitsel ve görsel enstalasyon çalışmaları başlattı. 2023 içerisinde Amerika ve Kosova’da yaptığımız işlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Şu an Los Angeles, İstanbul ve Paris’te çalışmalarımı sürdürüyorum.

Kullandığınız teknik ve boyalara değinir misiniz?

Resimlerimde akrilik ve yağlı boya başta olmak üzere karışık teknikler kullanıyorum. Her biri eşsiz olan bu eserlerde, ilgili eserin çıkış fikri doğrultusunda değişik teknikler deniyorum. Örnek vermek gerekirse, fonunu elimle boyadığım birçok eser oldu.

Çalışmalarınızda hangi konuları ağırlıklı olarak kullanıyorsunuz? İlham kaynaklarınız neler?

Kendimi multidisipliner bir ressam ve piyanist olarak görüyorum. Romantik dönem eserlerine olan hayranlığım, geçmiş tecrübeler ve insan algısı eserlerimin temelinde yatan unsurlar olup sanatseverlere hayal kurduracak ve karşılıklı duygu aktarımı sunabileceğim eserler yapmaya özen gösteriyorum. Hayal gücümün yüksek olması doğrultusunda aklıma gelen ve kalbimin hissettiği tüm fikirleri hayata geçirmeye özen gösteriyorum.

Gölgeler Koleksiyonu gerçekten oldukça ilgi çekici. Bu eserlerinizde algıyı hangi noktalara çekmek istediniz?

Gölgeler Koleksiyonu’nda; eşsiz hikâyeler ve kompozisyonlar ile gelen eserler yer almakta. Kompozisyonlar bütünsel bir yaklaşımla geldikleri hikâyeleri anlatırken detaylara inildiğinde, kullanılan üç boyutlu insan figürleri insan algısıyla kişiye özel bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. Hikâyelerin içselleştirilmesi açısından sanatseverlere açık bir kapı bırakıyor ve herkesin kendi hikayesini ilgili eserle bağdaştıracak bir dünya sunmayı hedefliyorum.

“Renkli hayatlarımız var gibi görünse de, derin acılarımız ve gizli korkularımız karanlık gölgelerce temsil edilir. Gölgeler Koleksiyonu burada başlıyor.” diyorsunuz. Burada anlatmak istediğinizi biraz daha detaylandıracak olsanız, neler söylersiniz?

Özellikle günümüz dünyasında dışarıdan bakıldığında her şeyin çok eğlenceli ve herkesin çok mutlu olduğu bir imajla yaşıyoruz ancak, iç dünyamızdaki gerçeklik bununla örtüşmüyor. Son yıllarda dünya genelinde yaşanılanlara baktığımız zaman birçok kırılma yaşadık; sağlık, huzur, mutluluk çok daha ön plana çıktı ve görmezden geldiğimiz ya da göstermek istemediğimiz, gizli kalmasını tercih ettiğimiz üzüntülerimiz ve korkularımız oldu. Benim için koleksiyonun çıkışı pandemi dönemi başında kaybettiğim anneanneme dayanıyor. Hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha deneyimleyip kendimi gerçekleştirme isteğim ile birlikte bu dünyada iz bırakacak bir adım atmamı sağladı. Yaşadığım duygusal olayları ve hayal dünyamı resimlerime aktarmak istedim ve gölgelerde gizli üzüntüler ve korkular ile o renkli eserler karşınıza çıktı.

Hayata bakış açınızı, felsefenizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Hayatta imkânsızların gerçek olabileceğine, hayal edemediğiniz hiçbir şeyi yaşayamayacağınıza inanıyorum. Hayatım boyunca hayalperest bir insan olarak değerlendirildim, bugün baktığım zaman beni mutlu eden her şeyi önce hayal ederek sonra da hayallerimin peşinden koşarak gerçekleştirdim. Öncelikle kendi içimizde mutlu olabilirsek sonra tüm dünyaya mutluluk verebileceğimize inanıyorum. Her güzel düşünce, peşinden daha güzel olayları getiriyor.

Yeni koleksiyonlarınız ne zaman sanatseverlerle buluşacak? Planlarınızdan bahseder misiniz?

Gölgeler Koleksiyonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkmayı bekleyen farklı eserlerim yer alıyor. Yeni yıl itibarı ile hazırlıkları biten eserleri önce Berlin’de, ardından mayıs başında İstanbul’da ve Paris’te gerçekleştireceğim solo sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunuyor olacağım. 2023 yaz döneminde Amerika ve Kosova’da görsel ve işitsel enstalasyonlar ile hazırlanmış sergilerimiz olacak.