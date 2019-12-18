Gül Gölge’nin Yılbaşı Tercihleri

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Güzel oyuncu ve sunucu Gül Gölge, yeni yılı sakin bir yerde kutlamayı tercih ediyor…

Yılbaşı gecesini en çok nasıl ve nerede kutlamayı seviyorsunuz?

Ailemle birlikte, mümkünse şehrin dışında, sakin, kendi aramızda eğlenebileceğimiz bir yerde kutlamayı tercih ediyorum.

Unutamadığınız sizde en çok iz bırakan yılbaşı kutlamanız hangisiydi?

Her yılbaşının kendine ayrı özel, güzel anıları oluyor. Hepsi özel.

Bu seneki planlarınız nasıl? Nerede ve kimlerle kutlamayı düşünüyorsunuz?

Uzun yıllardır birlikte kutladığımız gibi… Ailecek, yine İstanbul’dan uzakta bir butik otelde yeni yılı karşılamayı düşünüyorum…

Yılbaşı gecesi için makyaj tercihiniz nasıl olur?

Kırmızı ruj tercih ediyorum genelde. Belki hafif parıltılı, hafif ve açık, uçuk bir far olabilir.

Bu yılbaşı gecesi için nasıl bir kombin düşünüyorsunuz?

Doğal bir ortamda olacağımız için yine rahatlığım ön planda olacak. Belki ufak bir parıltılı ya da renkli bir şey tercih edebilirim.

Yeni yılı karşılarken sizden bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz?

Herkese sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum.