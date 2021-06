Güçlü ve Feminen

Okuma süresi 4 dakika

Güçlü duruşu, kendinden emin tavırları ve yeteneğiyle canlandırdığı tüm rollerde dikkatleri üzerine çeken şimdi ise Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Kahraman Babam’da Gönül karakterine hayat veren güzel oyuncu Toprak Sağlam ile oyunculuk kariyeri, medya sektörünün dünden bugüne değişimi, yeni projeleri ve gelecek hedefleri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

9 Ekim 1985 İstanbul doğumluyum. Trabzon- Artvin karışımı bir Laz’ım. Tek çocuğum. On üç yaşımdan beri oyunculuk yapıyorum. Aynı zamanda şarkıcıyım. Mutluluk yaratmaya ve insanları içine çekmeye bayılırım.

Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Ben hep söylerim bu bir kod. Öyle doğdum. İki yaşından beri her yeri sahne ve oyun alanı olarak görüyorum. Hep seyircilerim oldu. Evde ailem, sokakta arkadaşlarım. Sonra “oyuncu olacağım ben” diye dillendirmeye başlayınca ailem Müjdat Gezen Sanat Merkezi hafta sonu kursuna başlattı. Her şey orada başladı. Liseden sonra da konservatuarını kazandım ve birincilikle mezun oldum.

2005 yılından bu yana dizi ve sinema sektörü içerisindesiniz. Dünden bugüne sektörde neler değişti?

İşimi profesyonel olarak yapmaya başlayalı yirmi iki sene oldu. Dünya değişiyor o sebeple her sektörde değişim kaçınılmaz. Vizyon kazandığımızı düşünüyorum, geçen yıllarda ve teknolojik gelişimle birlikte önü alınamayan bir mekanikleşme de söz konusu. Oyunculuk açısından doğal, gerçekçi, güzel ve yakışıklı olmaya, fotoğraf vermeye çabalamayan ve zorlanmayan hatta bunu inatla reddeden bir biçim getirdik. Bunu sevdim. Hala az çalışıyoruz ama sektör olarak daha fazla çalışmak gerek.

Siz yapımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Okuduğumda oynamak için heyecanlanmam çok önemli. Benim için kriter budur. Sonrasında yapım şirketine, yönetmene, casta bakıyorum. Yaratım ve oyun alanım olması, oynamadığım bir karakter olması, proje içindeki misyonu da oldukça önemli.

Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı istediğiniz bir karakter var mı?

Benim hayallerim bitmez ama en çok istediğim bir aksiyon macera işinde olmak. Silah kullanan bir Toprak henüz görmedi kimse. Örneğin benden kötü kadın olmayacağını düşünüyorlardı yaptım. Göstereceğim daha çok şey var. Keşke içinde olsaydım diye ağladığım film Mad Max’tir. Özel güçleri olan fantastik bir karakter oynamak en uç arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi süslüyor.

Kahraman Babam dizisi ile ekranlara döneceksiniz neler hissediyorsunuz?

İzleyicisi bol olur umarım. Çok fazla emek var. İtfaiye çalışanlarının hayatlarını çok az biliyoruz, tıpkı insan canını kurtarmak için hayatlarını ortaya koyan diğer tüm kahramanlar gibi…

Kahraman Babam dizisinde izleyicileri neler bekliyor?

Özlediğimiz insan hikayeleri ve samimiyet. Aksiyona da doyacaklar.

Gönül karakteri nasıl bir karakter?

Gönül kenar mahalleden çıkıp çok zengin ve prestijli bir hayat yaratmış kendine. Donanımlı, havalı ve ailesi için her türlü mücadeleyi kanını dökerek yapabilecek bir kadın. Oğlu onun her şeyi.

Canlandırdığınız karakterlerde en çok hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz?

Motivasyon noktasını çok önemsiyorum. Yoksa yaratmaya çalışıyorum. Daha önce oynanmamış, düşünülmemiş bir açısını bulmaya çalışıyorum. İşlerimde; Toprak olsa nasıl oynar dedirtecek, merak ettirecek dokunuşlar bırakmayı seviyorum.

Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?

Oyuncu ve şarkıcı olmasaydım kesin aşçı olurdum ve bir restoran açardım. Mutfağı aşırı seviyorum. Yemek yapmak, yeni tarifler yaratmak, sevdiklerime sofra kurmak bana çok iyi geliyor.

Yeni projeleriniz var mı?

Bu yaz beni aşırı heyecanlandıran, olmasını çok dilediğim bir film projesine başlıyorum. Onun yüksek doz heyecanı var. Eminim izlediğinizde seveceksiniz. Dijitale de bir iş yapıcam bayram sonrası giriyorum sete. Müzik alanında da bir proje albüme hazırlanıyoruz şimdi. Alper Atakan aranjörlüğünü yapacak. Kırılsın Ellerim severleri oldukça mutlu edeceğiz. Şarkı seçiyoruz, çok iyi olacak o iş.

Gelecek ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

Hayallerimi bir bir gerçekleştirerek yaş almayı planlıyorum. Her an her şeyin olabildiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden yıllar önce çok uzun vadeli plan yapmama kararı aldım. Gelişine vurması çok heyecanlı oluyor. Fiziksel ve mental olarak sağlığımı korumak ve sadece yorgunluktan bayılana kadar çalışmak istiyorum. Belki bir restoran açarım, hafta sonları mutfağına kendim girdiğim, gece sahne yaptığım bir mekan hayalim var.