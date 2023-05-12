Gizem Altıntaş Anneler Günü Özel Röportajı

yazan: MAG 6

Gigy&Co. markasının kurucusu ve kreatif direktörü Gizem Altıntaş, anneliğin kendisine kattıklarını ve çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitleri MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Annelik benim için dünyanın en büyük, en tarifsiz sevgisi ve aynı zamanda en büyük endişe, korku ve kaygısı demek.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Ben anne olunca büyüdüm. Onlarla kendimi tanıdım ve geliştim. Onlar sayesinde hayatın anlamını ve kendimi buldum aslında. Hayatımın en güzel, en paha biçilemez deneyimi anne olmak.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu anki çocukların en büyük avantajı, bilinçli anne babaları olması bence. Günümüzde bizler çocuklarımız ve onların gelişimi için o kadar çabalıyor ve kendimizi geliştiriyoruz ki bu bilinçle onları en doğru biçimde yetiştirmeye çalışıyoruz.

Çocuklarınızın ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikâyesi var mı?

Çocuklarımın ismini koyarken eşimle hep en anlamlı şekilde olmasına dikkat ettik. Hayatları boyunca taşıyacakları ve onları gerçekten ifade eden isimleri olmasını istedik. Gerçekten her kişinin isminin karakterini taşıdığına inanıyorum. Mesela Tuğra ne istediğini bilen bir çocuktur. Sözü mühürdür. Arhan çok lider ruhludur. Alin ise ismi gibi neşe ve ışık saçar.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Çocuklarımın kariyer planlamasında sadece onların istediği noktada destek olurum. Asla müdahale etmem. Gerçekten sevdikleri ve mutlu olacakları işleri yapmalarını isterim. Hayatları boyunca onları mutsuz olacak bir işte olmalarını asla istemem. Onlar nasıl mutlu olacaksa biz her daim destek oluruz.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Beraber en çok yapmayı sevdiğimiz şey futbol oynamak. Kızım bile abileri gibi bayılıyor. Spor, hayatlarında daima olsun istiyoruz, zaten bu nedenle de Ankara’da Paris Saint-Germain Futbol Akademisini açtık.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Bu hayatta çiçek açmadığın hiç bir yerde kalma. Kendi değerini unuttuğun ve kaybettiğin yer doğru yer değildir. Sen bu dünyadaki en değerli şeysin. Benim de çocuklarıma hep söylediklerim bunlar…

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Çocuklarımın benimle aynı işi yapmasına karışmam, isterlerse destek olurum; ama benim kadar mükemmeliyetçi olmalarını hiç istemem, çünkü çok yorucu ve stresli maalesef. Ben sadece huzurlu ve mutlu olmalarını diliyorum.

Evde birlikte yaptığınız aktiviteler neler? Nasıl geçiyor bir gününüz?

Kızımla evde pizza yapmaya bayılırız. Oğlanlarla da babası evde futbol oynar hep. Tam bir iş bölümü yani.

Anneler Günü mesajınızı paylaşır mısınız?

Anne olan, olmak isteyip olamayan, ruhu ve vicdanı anne olan, bir çocuğa değil bir canlıya bile anne şefkati gösterebilen, evlat acısı çeken, anne özlemi duyan, yüreğinde bu muhteşem duyguyu taşıyabilen tüm koca yüreklerin Anneler Günü kutlu olsun…