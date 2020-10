Geleceğin Başarılı Yıldızı: Recep Usta

Okuma süresi 4 dakika

Gösterdiği performansla parlak bir geleceğin sinyallerini veren Şahsiyet dizisinin Deva’sı Recep Usta ile kariyer planları ve hayalleri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Oyuncu olarak genç yaşınızda dikkatleri üzerinizde toplamayı başardınız. Peki öncesinde sizi bugünlere getiren yaşamınızı sizden dinleyebilir miyiz?

İşçi bir babanın ve ev hanımı bir annenin yetiştirdiği altı haneli bir ailede doğdum. Evin dördüncü, sonuncu çocuğuyum. Yaşamımızdaki her şeyin ne kadar değerli olduğunu bilerek büyüdüm. Çocukluğumu, mahalle kültürünü yaşayarak geçirdim. Çok insan tanıdım, çok hikaye topladım ve yaşadığım her şey için binlerce kez şükür ediyorum.

Aldığınız oyunculuk eğitiminden bahsedebilir misiniz?

On altı yaşımdan beri oyunculuğa bakış açımda profesyonel olarak ilerliyorum. İlk adımlarımı metot görerek attım. Üç sezona yakın tiyatrolarda sahne aldım. Birçok yöntemle tanıştım ve hala hepsini tanımaya, deneyimlemeye çalışıyorum. Dünyayı sınırsız öğretilerle dolu bir okul olarak görüyorum. Nefes aldığım, tanıdığım, gördüğüm, hissettiğim her şeyin bana çok şey kattığına inanarak devam ediyorum yoluma.

İlk projeniz “Şahsiyet” büyük ses getirdi. Şahsiyet’te yer almak sizin için fırsat mı, kader mi, yoksa kendi çizdiğiniz gelecekte bir basamak mıydı?

Şahsiyetten öncesini sadece ben bildiğim için “şanstı” deyip geçmek çok basit gelebilir. Ben sisteme çok inanıyor ve güveniyorum. Kaderimin sorumluluğunu alarak çıktığım bu uzun maratonda, “Şahsiyet” dizisi bana gelen en büyük lütufdu, diyebilirim.

Deva karakteriyle uzlaşmakta zorluk yaşadınız mı? Karakterinizle örtüşen yanlarınız da olduğunu düşünüyor musunuz?

Dünyadaki bütün karakterler gibi Deva’nın da hikayesi derin ve sürükleyiciydi. Deva’yı her haliyle kabul ettim ve ona izin verdim. O da bana o olmam için izin verdi. Bu yüzden hiç zorluk yaşamadık. Umarım bizi izleyenlere güzel şeyler yansıtmışızdır…

Haluk Bilginer, Hümeyra ve Müjde Ar başta olmak üzere harika bir ekiple bir arada çalışma imkanı buldunuz. Bu ekip ve onların size kattıkları hakkında neler söylemek istersiniz?

Saydığınız bu isimlerle aynı listede var olmak benim hayatım boyunca duyduğum, duyacağım bir gurur olacak. Onlarla tanışmak, aynı sahneyi paylaşmak çok keyifliydi. Hepsi çok şahane çok güzel insanlar. Onları tanıdığım için çok mutluyum.

Bir proje size ilk kez sunulduğunda sizi o projede iten ya da çeken ne oluyor? Dizi mi, yoksa sinema oyunculuğunu mu daha cazip buluyorsunuz?

Oyunculuğu dizi, sinema olarak ayırmıyorum. Her alanda büyük bir saygı ile işimi layığıyla yapmak için çabalıyorum. Projenin heyecan uyandırması için tabii ki senaryosunun, hikayesinin cezbetmesi gerekiyor. Okuduktan sonra inanılarak yapılan her işin sonucunun da çok iyi olduğuna inanıyorum.

Ülkemizde yetişen oyuncuların dünya sinemasındaki şansını nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki yıllarda sizi de yurt dışındaki yapımlarda görebilir miyiz?

Ben ülkemizdeki oyuncuları çok başarılı buluyorum. Bazen o kadar zor şartlar altında o kadar güzel işler çıkartıyorlar ki, bence dünyanın başka ülkelerinde bunu yapabilen oyuncu sayısı ülkemizdekinden çok daha azdır. Dünya sinemasına çıkabilmeyi hepimiz hakediyoruz. Dilimi iyice geliştirdikten sonra, en yakın zamanda, o aksiyonlu serüvene dahil olmayı ben de çok istiyorum.

Oyunculuk dışında Recep Usta neler yapmaktan hoşlanır? İlgi alanlarınız ve hobileriniz neler?

At binmeyi, ok atmayı, koşmayı, kendimce yazmayı, çizmeyi, okumayı, izlemeyi seviyorum. İmkanım oldukça doğa ile iç içe olmak gerçekten her anlamda inanılmaz ilham veriyor.

Kendinizi üç kelime ile anlatacak olsanız nasıl tarif ederdiniz?

Azimli, inançlı, sabırlı…

Kariyerinizde kendinizi görmek istediğiniz nokta ve başınıza gelmesini istemediğiniz şey nedir?

Gerçekten çalışarak, hep daha çok çalışarak bu işin en iyilerinden olabilmeyi isterim. Bu dediğimi yapamadan dünyadaki görevimin sona ermesi ise başıma gelmesini en çok istemeyeceğim şey olurdu.

Son olarak bir cümleyle başarıyı tanımlamanızı istesek…

Öğretilerle dolu uzun ve keyifli bir yol.