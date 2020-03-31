Gebelik Ve Koronavirüs

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Esra Çabuk Cömert, dünyada giderek yayılarak bir pandemiye dönüşen Koronavirüs enfeksiyonunun önlem ve tedavisi hakkında merak ettiklerinizi gebelik ve anne-bebek sağlığı açısından değerlendiriyor.

Hızlı yayılması, bir tedavisinin olmaması ve ölümcül olması hastalığın yarattığı etkiyi artırmaktadır. Gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemiştir. Ancak gebelerin hastalıklara karşı daha duyarlı olmaları, Koronavirüs’ün görülme sıklığının ve ölüm sayılarının yüksek seyretmesi, benzer virüsler olan SARS-coV ve Mers-CoV enfeksiyonlarının gebelerde yarattığı yüksek ölüm oranları nedeniyle şüpheli ya da enfekte gebelerin yönetiminin bu konuda yetkin birçok alanın bir arada olduğu yerlerde yapılması uygun olacaktır.

Gebelerle ilgili kısıtlı sayıda bilginin mevcut olmasından dolayı, yönetim şimdilik gebe olmayanlardaki gibidir. Koronavirüs’ün anneden bebeğe geçtiğine dair henüz bir kanıt yoktur. Yalnız bazı gebeliklerde fetal distress ve erken doğum görülmüştür.

Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla veya hastalık etkeni bulunan yüzeye temasın ardından el ile dokunarak göz, ağız, burun mukozasına bulaşabilir.

Damlacığın yaklaşık 2 metrenin ötesine geçmediği bilinmektedir. Ancak hiçbir semptomu olmayan bireylerde bile bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın kuluçka dönemi ortalama 2-14 gündür. Hastaların ortalama yaşları ise 49-56 olup vakaların 1/3 -1/2 yarısında ek hastalık vardır.

Belirtiler Nelerdir?

En önemli belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığı olan hastalığın tanı yöntemi üst/alt solunum yollarından örnek alınıp PCR yöntemi ile çalışılmasıdır. Bu yola yapılan ilk test negatif olsa dahi yüksek şüpheliler için test tekrarlanır. Ancak iki testin de negatif olması halinde tanı dışlanabilir.

Gebelerde Nasıl Etkiler Görülmüştür?

Şu ana kadar yapılan çalışmalar ve veriler yetersiz olmakla birlikte, gebelerin COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yoktur. Karın içinde enfeksiyona yol açıp anomali yaptığını gösteren bir kanıt da yoktur. Buna karşın yapılan çalışmalarda anne ölümü ve bebek ölümü olmamıştır.

Genel itibatiyle COVID-19’lu bir gebe sezaryen ile doğurtulmuştur. Bu doğum yöntemi solunum sıkıntısı nedeniyle seçilmiştir. Emzirme ile bulaştığına dair de net bir bilgi yoktur; yani geçiş görülmemiştir.

Gebelikte Tedavisi Nasıl Olur?

Ölüm oranı yaklaşık %2 civarında olup; virüsün genetik yapısı, ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir. Hastalığın henüz bir aşısı ya da antiviral bir tedavisi bulunmamaktadır.

Tedavide birçok ilaç önerilmektedir. Burada Sağlık Bakanlığımızın önerdiği algoritmaya göre gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu ilaçların COVID-19 tanısı ile gebelerde kullanımına dair net bir veri yoktur. Bu ilaçların gebelikte bir sıkıntı yarattığı gösterilmemiştir.

Gebelikte Korona’dan Nasıl Korunuruz?

Gebeler riskli yerlere ziyaret ya da seyahat yapmamalıdır. Gebelerin hastane ve yüksek riskli ziyaretlerinde kesinlikle maske takmaları gerekmektedir.

Şüpheli vaka ile temas halinde ne yapılmalı?

14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalınması ve toplu alanlardan uzak durulması istenir. Bunun yanında eve ziyaretçi kabul edilmemesi, odanın iyi havalandırılması, ev halkının diğer üyelerinden mümkün olduğunca ayrı kalınması, farklı havlular, farklı tabak, çanak ve mutfak eşyası kullanılması ile farklı zamanlarda yemek yenilmesi önerilmektedir. Şüpheli bir temas sonrası gerekli izolasyon süresi olan 14 gün dolana kadar acil durumlar dışında muayene ertelenebilir.

Evet… Zor günler geçirirken, havaların ısınmasını ve bu süreci bir an önce atlatmamızı temenni ederek kendinize iyi bakın diyorum. Bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutun.

Benim gebelerime naçizane önerim; ıhlamur, zencefil ve zerdeçal ve balı karıştırp şöyle güzel bir çay demleyip içmeleri…

Sevgiyle kalın…