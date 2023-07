Gayrimenkulde Maksimum Kazanç Derya Demirli

yazan: MAG 22

Kendi ismiyle kurduğu gayrimenkul ve danışmanlık firmasında uzman ekibiyle gün geçtikçe büyüyen ve İstanbul’dan sonra Bodrum’da da bir portföy oluşturarak çalışmalarına devam eden Derya Demirli, nitelikli ve lüks konuta olan talebin artışını ele alarak dikkat edilmesi gerekenlere değiniyor ve sektöre dair öngörülerini paylaşıyor…

Öncelikle kendinizden ve ekibinizden bahseder misiniz? Derya Demirli Gayrimenkul ve Danışmanlık ne zaman, hangi amaçla yola çıktı?

Almanya doğumluyum. Beykent Üniversitesi yüksek lisans mezunu olup 2009 yılında, inşaat sektörünün köklü şirketlerinden Soyak Yapı’da gayrimenkul sektörüne adım attım. 2012 itibarıyla ise Kiler GYO – Sapphire Residence Satış Müdürü olarak görev yaptım. Satış ofisleri sürecinde; satış birincilikleri, toplu satışlar, yüksek rakamlı çok sayıda başarılı satış gerçekleştirdim. 2018 yılında Sapphire Residence’ta kendi adımı taşıyan gayrimenkul ofisimi kurdum. On beş kişiden oluşan uzman iş arkadaşlarımızla ve gün geçtikçe büyüyen ofisimizle aynı profesyonellik ve özenle çalışarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Başta anlaşmalı projelerimiz olmak üzere; lüks rezidans, villa, ofis olarak çalışıyoruz. İkinci el satış ve kiralama sürecini yoğunlukla takip ediyor ve başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Her geçen gün lüks konuta olan talebin artmasının nedeni nedir sizce?

Türkiye, özellikle İstanbul, her zaman cazibe merkeziydi ama son yıllarda bu talep daha da arttı. Aslında sadece lüks konutlar için değil, tüm konut çeşitleri, hatta arsalar için de yoğun talep var. İnsanlar artık sadece barınma ihtiyacını karşılamak için konut satın almıyor. Satın alacağı konutu alırken, bir yaşam tarzını da satın alıyor. İnşaat şirketleri çok güzel projeler yapıyorlar, iç dekorasyonlar artık hayalinizin ötesine geçebiliyor. Hal böyle olunca lüks daha da seviliyor, talep görüyor. Bunun dışındaki sebeplerinin arasında, komşu ülkelerde yaşanan olumsuzlukların da rolü var. Rusya, Ukrayna, İran’dan ciddi bir göç aldık. Bu anlamda Türkiye gerek yatırım gerekse oturum için güvenli liman olarak kabul görüyor. Yurt içi talep de buna eklenince fiyat artışları ve kârlılık dünya ortalamasının oldukça üstünde. Bu, doğal olarak talebin de her geçen gün artmasına neden oluyor.

Nitelikli konut alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Lokasyonunun; hızlı değer kazanacak, işinize yakın, merkezî bir bölgede olması önemlidir. Emsal değerler ile mutlaka karşılaştırma yapılmalı ve konutun avantajlı olduğundan emin olunmalıdır. Alınan konutun zemini, depreme dayanıklılığı ve inşaat kalitesiyle ilgili tüm güvenceleri tek tek kontrol etmeli veya sorgulamalısınız. Konutunuzu ister projeden, isterseniz bireysel satıcılardan satın alın, tapusu ile ilgili tüm kontrolleri detaylı bir şekilde mutlaka yapın. Taksitli alımlarda, ödemelerinizin bütçenize uygunluğunu ve avantajlarını kontrol edin. Bunlar bizden size tavsiyeler olabilir. Bizim gibi, sizin önceliklerinizi ve yatırımınızı önemseyen emlak ofisleriyle de çalışabilirsiniz. Onların yönlendirmelerine kulak verin, unutmayın ki yaşadığınız bu süreçler onların işi, tecrübeye güvenin.

Sizi sektörde öne çıkaran özellikler neler? Müşterileriniz sizi neden tercih ediyor?

On iki yıllık tecrübemiz ve güvenilir olmayı her şeyin önünde tutmamız en önemli şirket değerlerimizdir. Müşteri ve çözüm odaklı bir hizmet veriyoruz. Önceliğimiz her zaman müşterimizin satılık-kiralık ihtiyacını iyi şekilde analiz ederek en iyi çözümü sunmak ve minimum riskle maksimum kazanç sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Sektöre ilk başladığım zamanki müşterilerimle hâlâ çalışırım. Uzun süredir çalıştığımız devamlı müşterilerimiz ve bu müşterilerimizin tavsiyesi ile kazandığımız yeni müşterilerimizle gücümüze güç katıyoruz diyebilirim. Ayrıca ofiste birlikte çalıştığım, birbirinden değerli ve yetenekli tüm arkadaşlarım minimum üniversite mezunudur, çok da başarılılardır. Gayrimenkul sektöründe arkamızdaki müşteri desteği ve ekip arkadaşlarımla tercih edilen güçlü bir markayız.

Sektöre dair öngörüleriniz neler?

Gayrimenkul sektöründe pandemi döneminin etkileri hâlâ devam ediyor. Pandemi bitmeden başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, bölgemizdeki olumsuz etkileri daha da artırdı. Bu dönemde yeterli konut arzı olmayınca artan iç ve dış talebi piyasa karşılayamadı ve fiyatlar gerek satılıkta gerekse kiralıkta hızla arttı. Gayrimenkul bu dönemde en değerli yatırım aracı haline geldi. Önümüzdeki dönemde de maliyet ve talep artışları sebebiyle fiyat artışlarının devam edeceğini öngörebiliriz. Konut stokumuzu bu dönemde artırabilirsek sektör olarak güzel günler bizi bekliyor. Bu dönemde bölgesel, finansal değişimleri ve müşterilerin talebini iyi takip edenler, önceki dönemlerde olduğu gibi yine gayrimenkul sektöründen çok kazanacak ve müşterilerine çok kazandıracaktır.