Gayrimenkul Umut Vadediyor: Nevin Yıldırım

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Uluslararası gayrimenkul iş platformu Realtyplus’ın Ankara bölge bayiliği ANTE Gayrimenkul’ün Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Yıldırım, sektörün geleceğini de ele alarak Realtyplus’ın ayrıcalıklarını ve verdiği hizmetleri aktarıyor.

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Uzun yıllar kurumsal hayatın içinde profesyonel olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Çalışma isteğinin heyecanı fazlasıyla kendini hissettirince, tecrübe ve bilgiyle gelen girişimcilik arzusunu Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yıldırım ile ve işinin uzmanı bir ekiple birleştirerek, bana doğru gelen, geleceği parlak bir konuya yatırım yaparak gayrimenkul sektörüne girdim.

Tabii burada gayrimenkul sektörünün geleceğin umut vadeden işlerinden olmasının, klasik anlamının dışına çıkan global içeriğe sahip olmasının, yeni enstrümanların piyasayı renklendirmesinin, Realtyplus’ın yenilikçi ve kavrayıcı yapısının albenisinin çok etkisi oldu. Doğru zamanda doğru yerdeyim diyebiliriz.

Realtyplus’ı biraz anlatır mısınız?

Realtyplus; 2002 yılında İspanya’da kurulmuş, on dokuz ülkede faaliyet gösteren, uluslararası bir gayrimenkul iş platformu. Realtyplus Türkiye-KKTC, 2021’in kasım ayında “Global İş Birlikçi Emlak Ağı” mottosu ile faaliyetlerine başladı. Aynı zamanda Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinin genişlemeden sorumlu bölge yetkilisi.

Gayrimenkul sektöründe tecrübesi olan ya da olmayan, kendi işinin patronu olmak isteyen, vizyon sahibi girişimcilerle büyümeyi hedefliyor. Büyük resimde, Türkiye’nin en yaygın ve güçlü gayrimenkul pazarlama zinciri olma hedefini misyon edinmiş bir firma.

Realtyplus, her türlü gayrimenkul alım-satım ve kiralama işleminin yanında mülkiyet yönetimi, konsept planlama, proje ve arazi geliştirme, yatırım analizi, değerleme ve müzayede konularında da hizmet veriyor. Bunu da yetkin ve eğitimli brokerlar ve gayrimenkul danışmanları ile üst düzey hizmet vererek, pazar hâkimiyetini sürekli arttırarak ve mesleki etiğe bağlı çalışarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Biz geleneksel bir gayrimenkul pazarlama şirketi değiliz. Realtyplus’taki tüm gayrimenkul danışmanları ve ofisler, kariyerlerini geliştirebilecekleri ve şirketin yönetimine katılabilecekleri şeffaf ve demokratik bir yönetim felsefesini benimsemektedir. Buna ek olarak, Realtyplus’ta sunabileceğimiz hizmetler de sınırsız. Kiralama, satış, yatırımcılar, konut, tatil, lojistik, arazi, kentsel dönüşüm, yeşil enerji, finansal, hukuk, sigorta vb. çok değişik ve çeşitli hizmet alanlarımız mevcut. Bunları hem yerel hem ulusal hem de uluslararası platfromlarda yapabiliyoruz.

Bu noktada, çalışma metodolojimizin farklılığından bahsetmeden geçmemek lazım. İlgi çekmeye ve sadakate odaklanan özel çalışma ve organizasyon sistemi, eksiksiz ve kaliteli gayrimenkul hizmetlerine dayalı müşteri portföyü oluşturma mottomuz önemli bir konu.

ANTE Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi olarak neler yapmaktasınız?

Ben, tüm yönetim kurulu üyeleri ve uzman ekibimiz ANTE Gayrimenkul’ün dış ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında kurumun çeşitli cemiyet ve sivil toplum örgütlerinde temsil edilmesi, hedef kitle nezdinde kurum faaliyetlerinin anlatılması, markanın tanıtılması, kamu kurumlarıyla ilişkilerin yönetilmesi kısmında hep beraber çalışıyoruz. Takım bilinci ve sorumluluğuyla her düzeyde paylaşarak çalışmak da Realtyplus’ın vizyon öğelerinden biri.

Emlak sektöründe bu yıl neler bekleniyor? Öngörüleriniz nelerdir?

Son aylarda sektörde yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve belirsizliği nedeniyle acil ihtiyaçlar dışında özellikle yatırımcı ve genel kullanıcı tarafında durgunluk söz konusu olsa da, gayrimenkul her dönemde ayakta durabilen bir sektördür. Sektörel bazlı alınan önlemlerin kısa sürede etkisini göstereceğine inanıyorum. Bunun sonucu olarak artan konut üretimi, sektörümüze gereken hareketliliği getirecektir.

Markalı emlak danışmanlarına başvurmanın avantajları nelerdir?

Her şeyden önce, güvenilir ve kaliteli hizmet alınacağından emin olunur. Danışmanlık aldığınız kişinin, yetkin ve mesleğiyle ilgili eğitimli olduğunu, işini profesyonel yapan ve kurumsal bir çatı altında, etik iş değerleriyle çalıştığını bilirsiniz.

ANTE Gayrimenkul olarak verdiğiniz hizmetler ve danışmanlıklar neler?

ANTE Gayrimenkul ortakları olan bizler inşaat, enerji yatırımları ve kamuda uzun yıllar edindiğimiz tecrübelerimizi, Realtyplus Ankara Bölge Franchise’ı olarak devam ettirme amacındayız. Realtyplus Türkiye adına, Ankara sınırları içerisinde franchise verme, denetleme ve iş geliştirme konularında tam yetkiliyiz.

Gayrimenkul yatırımcılarına tavsiyeleriniz neler?

Ekonomik krizler her zaman için gayrimenkul yatırımcılarına cazip fırsatlar sunar. Özellikle yeni konut ihtiyacının çokça hissedildiği şu dönemde, konut üretimine uygun, nitelikli arsa yatırımlarının yatırımcısına kısa sürede para kazandıracağını düşünüyorum.

Gelecek hedef ve planlarınızdan bahseder misiniz?

ANTE Gayrimenkul olarak, işe başlarken gelişimimizi zamana yayarak sağlıklı büyümeyi hedefledik. Bu hedefe uygun olarak, ofisler arası iletişimin ve iş birliğinin yüksek olduğu, müşteri memnuniyeti yüksek, iş ortaklarının çok para kazanabildiği bir iş platformu olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca ileri aşamalarda STK’lar ile iş birliği içinde olabileceğimiz alanlar yaratmayı da planlıyoruz..