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Gamze Erçel Yıldırım – Caner Yıldırım

Röportaj

Gamze Erçel Yıldırım – Caner Yıldırım

yazan:
2k
Okuma süresi 2 dakika

Moda Tasarımcısı ve Influencer Gamze Erçel, İç Mimar eşi Caner Yıldırım ile olan aşkından ve Sevgililer Günü’nün öneminden bahsetti.

 

Sizce aşk nedir?Aşkınızı nasıl ifade edersiniz?

Herkes aşkı farklı yaşar ama isim hep aynıdır. Caner’e olan aşkımı dönemlere ayırarak açıklamak isterim.İlk zamanlarımızı bağımlılık, sonraki yılımızı samimiyet ve sırları paylaşmak, şu anı ise sorumluluk olarak tanımlayabilirim.

 

Sevgililer gününde aldığınız en unutulmaz hediye neydi?

Evlilik teklifi. Hiç beklemediğim bir yerde beklemediğim bir zamanda.Güzel bir süprizdi…

 

Sevgililer gününün sizin için anlamı nedir?

Evlilik teklifini Sevgililer Günü’nde aldığım için bir nevi o günü tekrar anma olarak görüyorum.

 

En romantik aşk yolculuğunuzu hangi ülkede gerçekleştirdiniz?

Vancouver’a dil eğitimine gitmeye karar vermiştim. İlişkimizin daha üçüncü ayıydı ve altı ay sürecekti. Caner benden ayrı kalamayıp tüm işini gücünü geride bırakıp bir ay sonra yanıma geldi. Eğer gelmeseydi belki şu an beraber olmazdık. İyi ki gelmiş.

 

14 şubat için planınız nedir?

Güzel bir çiftlik evinde başbaşa olamasak da (Mavi’den dolayı) güzel bir sevgililer günü kutlaması yapacağız. Bebekli olunca süprizli aktiviteler olmuyor maalesef.

 

Sizce özel bir randevu için en iyi kıyafet tercihi nedir?

Siyah mini elbise her zaman kurtarıcıdır ama ben renkli giyinmeyi tercih ederim.

 

En çok hangi mekanları romantik buluyorsunuz?

Gün batımında deniz kenarında olan her yeri romantik buluyorum.

 

En sevdiğin romantik film hangisi?

Sweet November.

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Yazar Hakkında /

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