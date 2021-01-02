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Sosyal platformlarda seslendirdiği sözü müziği kendisine ait şarkılarla kısa sürede Türk Pop Müziği’nin genç ve başarılı seslerinden biri olan, bir süre lisanslı futbol da oynayan Ragıb Narin ile futboldan müziğe uzanan yolculuğunu konuştuk.

Futboldan müziğe geçip kısa sürede yeni neslin en çok dinlenen isimlerinden biri oldunuz. Profesyonel bir şarkıcı olma kararını ilk ne zaman verdiniz?

Müzikle ilgili hayallerim ilkokulda müzik hocamın beni okullar arası müzik yarışmalarında sahneye çıkarması ile başladı. Küçük yaşlardan beri hep müzik kanallarını açıp tüm şarkıları ezberler ve klipteki kişi benmişim gibi gözlerimi kapatıp hayaller kurardım. Profesyonel olarak müzik yapmaya karar vermem ise futbolu bıraktıktan sonra hayatta yeni bir yola koyulmam gerektiğini düşünmem ile başladı.

Hayatınızda müzik olmasaydı sizi bir futbolcu olarak mı izleyecektik peki?

Müzik olmasaydı futbolu bırakmazdım diye düşünüyorum. O da olmasa baba mesleğim olan ticarete devam ederdim.

Tarzınızı nasıl yorumluyorsunuz? Hitap ettiğiniz kitle tam olarak kimler? Siz yeni neslin starı mısınız?

Tarzımın alternatif pop veya özgün pop olduğunu düşünüyorum çünkü kendi bestelerimi üretiyorum bu da özgün olmamı sağlıyor. Hitap ettiğim kitlenin ise belirli bir kitle olduğunu düşünmüyorum çünkü hayatın içinde yasadığım her tecrübe bestelerime yansıyor. Peşinde koştuğum bir sıfat yok. Aşk, özlem, umut, sevgi, mutluluk ve hüzün gibi duygularımı şarkılarım aracılığıyla insanlarla paylaşmak istiyorum. Yani doğal olarak duygusu olan her insan şarkılarımda kendine bir yer bulabilir. Benim için önemli olan da bu.

İki yılda otuz beş ülke gezmenizin nedeni neydi peki? Dünyayı dolaşmak müziğine neler kattı?

Futbolu bıraktıktan sonra babamın şirketinde yönetici olarak çalışmaya başladım. İki yıl içerisinde otuz beş ülke gezdim. Gitarım hep sırtımdaydı. Farklı coğrafyalar görmek, yeni insanlar tanımak ruhumu zenginleştirdi ve insanları daha iyi tanımamı sağladı. Çoğu bestemi de bu geziler sırasında yaptım. Bence müziğime olan en büyük katkısı bana hayata daha geniş bir çerçeveden bakma fırsatı vermesi ve vizyon sağlamasıydı.

Kendinizi şarkı yazarken mi yoksa şarkı söylerken mi daha rahat hissediyorsunuz? Eğer bir gün tek bir tercih hakkınız olsaydı bu hangisi olurdu?

Söylerken daha rahat hissediyorum. İyi ya da kötü herkes içinden geldiği gibi şarkı söyleyebilir. Ama yazmak farklı bir meziyet. Yaşanmışlık, tecrübe ve en önemlisi ilham gerektiren bir şey. Tek tercih hakkım olsaydı eğer bu şarkı söylemek olurdu.

Yirmi dört yaşında yüze yakın şarkı yazmak nasıl bir ilhamın sonucu? Kendi şarkılarınızı yapmasaydınız kimin şarkılarını seslendirmek isterdiniz?

Özetle yaşadığım her duygu ve tecrübe ilham kaynağı olabiliyor hatta başka insanların yaşadıkları da buna dâhil. Örneğin izlediğim bir film veya aşk acısı çeken bir arkadaşım… Kendi şarkılarım olmasa Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Tarkan ve Levent Yüksel’in yazdığı ya da söylediği eserleri seslendirmek isterdim. Yeni jenerasyondan ise Mabel Matiz’in bestelerini çok beğeniyorum.

Anne tarafından Arap köklere sahipsiniz. Hem Arap hem de Türk kültürleri ile büyümek size neler kattı?

Öncelikle iki kültür birbirine çok uzak sayılmaz o yüzden hiç uyum sıkıntısı çekmedim. Her iki kültürde büyümenin birçok avantajı var. Hele ki müzik sever bir insansanız küçük yaştan itibaren iki farklı müzik kültürü ile büyüyorsunuz. Arap müzik kültürü çok zengin ve çeşitli bu da bir müzisyen için büyük bir avantaj. Her iki dili ana dil gibi konuşuyor olmam da cabası.

Bundan sonraki projeleriniz neler?

Yeni şarkılar yapmayı ve üretmeyi sürdürüyorum. Uzun aralar vermeden şarkılarımı dinleyici ile buluşturmaya devam etmek istiyorum. Ocak ayında da yeni bir şarkı yayınlayacağım. En büyük hedefim müziğimi kendi ülkem dışında başta Arap coğrafyası olmak üzere Dünyanın birçok ülkesinde duyurmak. n