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Furkan Gedik Modern Üçgen

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Röportaj

Furkan Gedik Modern Üçgen

yazan:
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Yüksek Mimar Furkan Gedik, Değirmençayı’nda tamamladıkları projenin mimarisinde ve iç mekân tasarımında nasıl bir yol izlediklerini açıklıyor.

Üçgen şeklinin dinamik ve modern bir hissi var, ancak aynı zamanda işlevsel bir ev tasarlamak için de birçok zorluk sunuyor. Bu zorluklarla başa çıkmak için, tasarım sürecimizde detaylı araştırma ve analiz çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sayesinde, evin içindeki yaşam alanlarının akışını optimize etmek için farklı özellikleri bir araya getirdik.

Ayrıca, evin doğal ışık almasını maksimize etmek için büyük cam pencereler kullandık. Bu sayede, iç mekânın doğal aydınlatması arttı ve enerji tasarrufu sağlandı.

Bu projede, mimari tasarımın sınırlarını zorlayarak, işlevsel ve estetik bir ev yaratmanın verdiği tatmin duygusunu yaşadık. Tasarımımızın amacı, sadece sıra dışı bir ev yaratmak değil, aynı zamanda insanların hayatlarını daha iyi yaşayabilecekleri bir ortam sunmaktı.

Bu projeyi hayata geçirirken bize yardımcı olan tüm ekip üyelerimize teşekkür ediyoruz. Sizleri de bu heyecan verici projemize davet ediyoruz.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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