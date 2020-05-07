Funda Karakılıç ile Anneler Günü

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“Turuncubikız” olarak tanıdığımız Influencer Funda Karakılıç’ın hayatı, oğlu Barış sayesinde artık daha da huzurlu ve mutlu.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

İlk kez aşık olduğun günü her gün yaşamak gibi…

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Açıkçası beklentilerim yoktu, ama korkularım vardı. Çünkü endişeli bir gebelik geçirmiştim. Ancak bir müddet sonra bu değişimi, gelişim olarak görmeye başlıyorsunuz. Garip bir şekilde aramıza yeni katılan yeni bir kişinin sorumluluğu ve sevgisi; gelişimin, iyileşmenin, daha da mutlu olmanın önünü açıyor. Anlayacağınız başlangıçtaki korkularım boşa çıktı.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Farkındalık. Ve Farkındalığın önemini anlayan ebeveynler.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Karnım burnumdaydı ve havalı isimlerden oluşan yazdığımız listeye bakıyordum. Listenin ilk 10 ismini şekillendirmek bir kaç ayımızı almıştı, ama oğlumun adı aralarında yoktu. O an duygusal, naif, sevgi dolu bir insan olacağına emin olduğum bir duygu hissettim ve bir anda adını “Barış” koydum. Öyle ikna edici konuşmuş olmalıyım ki, Coşkun da çok sevdi. Tam da dünya görüşümüzü yansıtıyordu. Öyle uzaklarda aramaya gerek yoktu. Sahiden de adı gibi oldu Barış.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Aaa, tamamen bırakamam!.. Daha çok onun tercihini destekleyici olacak benim dahil oluşum. Bu nedenle onu yüreklendirme ya da derinlemesine düşünerek karar almasına katkıda bulunma gibi görevler edinmeyi düşünüyorum, ama elbette son tercih ona ait olacak.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mıydı?

“Çok, azdan olur.” Sahiden de öyle oluyor. Teşekkürler anne.

Oğlunuzla beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Birlikte kitap okuyoruz. Yani, Barış bir cümleyi yaklaşık 10 dakikada okuyor, ama olsun. Kitap, film ve spor üzerine; onunla birlikte yapabileceğim ritüellerimiz olsun istiyorum. O yüzden oynadığımız oyunların yanında, hobilerine de bolca katılmaya çalışıyorum. Basketbola çok ilgisi var. O yüzden oğlumla sohbet edebilmek ve antremanlarına destek verebilmek için kendime bir kitap aldım, oradan çalışıyorum. Jordan sadece bi ayakkabı markası değilmiş mesela! Şaka!..

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Tabi ki isterim. Ben çok sevdiğim için yapıyorum. Aynı duyguyu o da hissedecekse seve seve.