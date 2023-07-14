Fer Bal Melih Fer Solmaz

yazan: MAG 8

Fer Bal Yönetim Kurulu Başkanı Melih Fer Solmaz, insan sağlığına değer katmayı amaçlayan markalarını diğerlerinden ayıran özellikleri ve arı ürünlerinin faydalarını anlatıyor…

Fer Bal’ı diğer markalardan ayıran özellik nedir?

Fer Bal Organik ve Doğal Arı Ürünlerinin ve Organik ve Doğal Kişisel Bakım Ürünlerinin insan sağlığına ve yaşam kalitesine büyük katkısı vardır. Fer Bal; hijyenik koşullarda, ilaçlı tarımın olmadığı, kontrollü ve denetimli bölgelerde, organik tarıma elverişli yüksek yayla ve meralarda üretilmekte ve uluslararası kontrol şirketleri tarafından denetlenmekte, sertifikalandırılmaktadır. Fer Bal’ı diğer markalardan ayıran diğer bir özellik ise; butik mağazalarımız olarak daima insanımıza ve insan sağlığına değer katmayı ilke edinmiş, en doğal ve kaliteli arı ürünleri ile apiterapiyi uygulayan ilk firma olarak kişiye özel propolis, arı sütü ve lavanta balları gibi kişinin durumuna göre kokteyller hazırlanması. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olarak, arı ürünlerinden doğal arı sütü kremi, lipstick, sabun çeşitleri, yüz maskeleri ve propolisli diş macunu gibi organik kozmetik ürünlerimizi pazara kazandırarak ciddi başarılara ve ödüllere layık görülmesidir.

Propolisli karışımlarınız ile oldukça ünlüsünüz. Hangi durumlar için ne tür karışımlar öneriyorsunuz?

Kış aylarında ve mevsimsel geçişlerde; vücut direnci ve yaşam kalitemizin artması gerektiğinden, Fer Bal olarak propolis, arı sütü ve lavanta balıyla hazırladığımız özel kokteyller var. Bu karışımlar, kişinin durumuna ve yaşam temposuna göre hazırlanmakta. Bu konudaki başarımızın en önemli noktalarından biri, üniversiteler ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda kimde hangi ürünü ne kadar kullanmamız gerektiğini bilmemizdir.

Organik bal üretimi gerçekleştiren Fer Bal olarak organik karışımlarımız şu an favori ürünlerimizin arasındadır. Bu karışımlarımızı bugün iş, sanat ve siyaset hayatından birçok kişiye özel kokteyller olarak hazırlamaktayız. Herkesin, yaşam kalitesi ve bağışıklık sistemi için bu tür doğal ürünleri kullanmasını kesinlikle tavsiye ederim.

Propolis, arı sütü, polen ve bal karışımının faydaları neler?

Fer propolis; arı sütü, polen ve bal karışımı bir derlemeden oluşan, insanın bağışıklık sistemini, vücut direncini, yaşam kalitesini arttıran, bilimsel ve üniversite çalışmaları sonucu apiterapi uzmanları tarafından hazırlanan doğal bir üründür. Günümüzün en büyük sorunu olan stres ve bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu oluşan durumlara karşı en büyük yaşam desteği olan doğal propolisli karışımlar son zamanlarda en favori ürünler haline geldi.

Bal alırken nelere dikkat etmek gerekir?

Bal alırken ilk önce kontrol edilmesi gereken ayrıntı, Tarım ve Orman Bakanlığının izninin olması. Sonra bu firmanın kurumsal ve marka değerinin olması, çünkü bu ayrıntı asıl balı bal yapan değerlerin arasında. Fer Bal ürünleri; uzun laboratuvar testleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı onayından sonra insanların önüne çıkıyor. Fer Bal olarak bugün bal üretimi yaparken, flora bakımından zengin ve organik üretim için bakanlığın onayladığı bölgelerde bu işi bilimsel ve arıcılık bilgilerimizle birleştiriyoruz. Dolayısıyla balın iyi olması, analizler ve değerler sonucunda iyi ve güçlü bir çalışmayla ortaya çıkar. Burada, güvenilir kurumsal markalar tercih edilmesi gerekir.

Fer Bal’ın başarısının sırrı nedir?

Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak ve bu hizmetleri gerçekleştirirken çevrenin korunması için yönetim sistemlerimizin gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, etkinliğini sürekli geliştirmek, yüksek seviyede tüketici güvenliği ve müşteri memnuniyeti sağlamak.