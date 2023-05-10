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Fatma Akçay Mimaride Dinamik Tasarımlar

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Röportaj

Fatma Akçay Mimaride Dinamik Tasarımlar

yazan:
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Soyut çizgilerin ağırlıkta olduğu ve doğa faktörlerini dikkate alarak oluşturduğu projeleriyle Mimar Fatma Akçay, “tiny house” yani küçük ev projesinden de bahsederek tasarım anlayışına değiniyor.

Kendinizden ve firmanızdan biraz bahseder misiniz?

Gaziantep’te 1992 yılında doğdum. Küçük yaşlardan itibaren çizim yapmaya ve görsel sanatlara ilgim vardı. İlk, orta ve lise öğrenimimi Gaziantep’te tamamladım. Daha sonra yeteneklerim ve ilgi alanlarım doğrultusunda mimarlık mesleğini tercih ettim. 2017 yılında Dicle Üniversitesinden mezun oldum.  2017 yılından bu yana mimari ve  iç mimari projelerde çalışmalarıma devam ediyorum.

Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Faaliyet alanlarınız neler?

Mimari, iç mimari tasarım ve anahtar teslim uygulama projeleriyle birlikte, özellikle konut, ticari alan ve yeme içme mekânlarının tasarımında projeler çiziyorum. Bunun dışında endüstriyel ürün tasarımı, dijital sanatlar ve 3D görselleştirme sanatına ilgi duyuyorum.

Bu alanlarda yaptığım çalışmaları mimari ve iç mimari projelerimde etkili bir şekilde kullanarak görsel içerikler üretiyorum.

Diğer projelerinizden hareketle, tarzınızı ve tasarım çizginizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Mimari tasarımda formun ve fonksiyonun birbiriyle uyumlu olduğu, tasarımda soyut çizgilerin ağırlıklı olduğu, çevresel ve doğal faktörlerin dikkate alındığı, bulunduğu çevreye değer katan mekân ve yapılar çizmek  benim tasarım çizgimi belirliyor.

Proje ve tasarım aşamasında öncelikleriniz neler? Hangi noktalara dikkat ediyorsunuz?

Önceliğim, kullanıcının ihtiyaçlarına cevap vermesi. Bunu sağlamaya çalışırken beraberinde, kullandığımız formlarla ve malzemelerle farklılık katarak yenilikçi, dinamik tasarımlar üretmeyi amaçlıyorum.

Son günlerdeki konteyner ev, “tiny house” talepleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Küçük ev olarak bilinen “tiny house” küçük yaşam alanı anlamına geliyor. Son dönemlerde Yaşadığımız pandemi ve depremden sonra insanlar barınmak için  tiny house, bungalov ve konteyner evlere yöneldi. Küçük, taşınabilir evler doğa ile iç içe yaşam şansı sunması ve özgürlük hissini desteklemesi, daha güvenli ve emniyetli barınma imkânı sunması, maliyetinin konut yapılarına oranla daha az olması  sebebiyle talebi arttırdı.

Fotoğrafta gördüğünüz “tiny house” projesi benim çizip 3D görsel tasarımını yaptığım  bir projedir. Taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon, dışında sac panel, içerisinde doğal ahşap ve taş malzeme kullanılarak yapılan 40 m2 bir alandan oluşmaktadır.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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