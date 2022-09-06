Eylülde Neler Oluyor?

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Bir iş özgün ve iyi yapıldığında başarının kaçınılmaz olacağını belirten, Trends for Everything şirketinin kurucusu Stil Danışmanı ve Moda Yazarı Ebru Aygün; Londra ile markasının ortak noktasını ve işlerini MAG Okurlarına anlatıyor…

MAG dergisinde hayallerimi ve bu ayın coşkusunu anlatacağım için çok mutluyum.

Eylül ayı, benim doğduğum ay. Bu sebeple benim için bambaşka bir anlam taşır. Özellikle bu ayda bir sorgulama başlar kendi içimde; “Trends for Everything” blog’um ve dijital şirketim için bu zamana kadar neler yaptım, bundan sonra neler yapmalıyım diye.

Londra’da, risk alarak “Trends for Everything” adında dijital bir şirket kurdum… Risk aldım, çünkü hayat hiçbir atılım yapmadan size mucizeler sunmuyor.

Ben her zaman, yaptığınız işi iyi ve özgün yaparsanız başarı kaçınılmaz oluyor diye düşündüm. Sabır ve istikrar çok önemli. Kısa dönemli başarıların kalıcı olmadığının da bilincinde olduğumdan, sadece içimden geleni kendi marifetimce en iyi şekilde yapmak tek amacım oldu her zaman.

Gelelim Londra’ya… Bu şehrin düzeni, bloğum içim biçilmiş kaftan oldu bana; saatlerce çekebileceğimiz marka ürünlerinin, paylaşımlardaki ahengini yakalamak işini çok sevmekle ilgili. Kendine inanmak ve yaradılışındaki manayı kavramak çok önemli.

Markamın Londra’da oluşu, bana Orta Doğu kapılarını açtı. Nisan ayında bir davet için Dubai’de bulundum ancak, Doha benim için daima ayrıcalıklı olmuştur. Yaz ayında mücevher fuarı için gitmem, Four Seasons Doha’nın davetlisi olmam ve yazın büyük bir bölümünü orada geçirmem bloğumun üçüncü merkezini de belirlememi sağladı.

Doha’da dünyanın en önemli mücevher fuarını ziyaret ettim. Bu fuarda daima en iyi mücevher markaları yer alıyor ve buradan aldığınız mücevherlerde %5 vergi ödemiyorsunuz. Londra’da üniversite yıllarımdan tanıdığım Katar’ın kraliyet ailesi Althanilere mensup arkadaşlarım vardı. Doha’yı okul yıllarımda da ziyaret etmiştim. Şehir World Cup 2022 ev sahipliği yapması sebebiyle yeniden yapılandı ve uzunca bir süre kentsel dönüşüm içinde oldu.

Dünyanın en zengin ülkelerinden olması ve ülke tanıtımı için dünyaca ünlü isimleri düzenli olarak davet etmesi, girdiğiniz ortamlarda iyi bir network yakalamanızı sağlıyor. Doha mücevher fuarında, dünyaca ünlü Graff markasının pırlanta yüzüğü ile yaptığım çekim çok konuşuldu. 25.85 karat kusursuz D color olan bu yüzük, 2022 yılında 10.1 milyon pound değerindeydi. Londra’ya döndüğümde ilk işim London Street’teki London Home’u ziyaret edip tekrar bir çekim yapmak olacak.Ülkemin doğal güzelliği hiçbir ülke ile kıyaslanamaz. O sebeple Bodrum’da güzel bir tatil yaptım ve yaz sezonunu kapattım. Kısaca, hayata dair söylemek istediklerim çok sade. Sevin, sevilin, kendinizi keşfedin. Sabır çok mühimdir ve mükafatı çok güzeldir. Her daim şükredin. Beni de Instagram’dan takip etmeyi unutmayın.

Sevgiyle kalın, her şey gönlünüzce olsun…

@trendsforeverything