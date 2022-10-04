Etik – Etkili – Eşsiz Temiz İçerikli Vegan Cilt Bakımı

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Hayvanlar üzerinde test edilmeyen vegan içerikli ve doğaya saygılı paketlerle titiz çalışmalar sonucu ürünlerini ortaya çıkaran Bloumsie’nin firma sahibi Emir Kardaş, markalarının oluşum sürecini, ürün yelpazesini ve üretimde dikkat ettikleri noktaları MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Bloumsie’nin marka oluşum süreci nasıl başladı?

Tek amacımız vardı. Yeni filizlenen bir çiçek gibi, kokusuyla bile mutluluk ve huzur veren, canlılık katan ürünler üretmek… Marka ismimiz de böyle doğdu. Emindik; bir insanın hayatına katacağımız güzellik, bir kelebek etkisi misali bizi de mutlu edecekti. Aylarca süren deneme süreçleri, temiz içerikler için okunan akademik makaleler, peşinden koştuğumuz global trendler, özenle seçilen ve son teknolojiyle üretilen hammaddeler, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen bitkiler… Hepsi bir araya geldi; kimya ve ilaç sektöründe en üst düzey üretim hattı olan, sterilize odalı, AR-GE merkezli bir üretim tesisinde ve de Bezmialem Fitoterapi Merkezi’nin laboratuvarlarında hikâyemiz hayat buldu.

Tüm ürünleri sadece beş yüz adet üreterek kozmetiğin “haute couture” versiyonu olmayı amaçladık. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, önce kendimiz ve en değer verdiklerimizin güvenle kullanması için bu markayı yarattık. Bizim hayallerimiz, ambalaj tasarımlarımızdaki ince detaylarda, her içerik için yapılan titiz çalışmalarda, doğaya saygılı paketlerimizde, hayvanlar üzerinde test edilmeyen vegan içerikli ürünlerimizde. Hayal kurduk ve inandık. “Etik, etkili ve eşsiz” ürünler yarattık.

İlk günden itibaren verdiğimiz söz şu oldu: Biz ürünlerimizden sonuna kadar emin olmadan kimseye sunmayacağız. Bloumsie markamızla, en değer verdiklerimiz için ürettiklerimizi, şimdi onlara ihtiyacı olan her cilt için sunuyoruz.

Üretim yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? İçeriğinde neler var ve neler yok? Üretim sürecinizi paylaşır mısınız?

İçeriklerimiz, tedarik sürecimiz ve uygulamalarımız tamamen şeffaf. Dilediğiniz soruyu cevaplamaya hazırız. Ürünlerde kullandığımız özütler Bezmialem Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanıyor. Üretimlerimizi, Teknokent’te AR-GE çalışmaları için yer alan, medikal üretim için kurulmuş bir merkezde gerçekleştiriyoruz. Tüm ürünlerimiz defalarca denenip test edildikten sonra üretiliyor. Hiçbir ürünümüzde hassas ciltleri tahriş edebilecek paraben, sülfat bulunmuyor. Tüm ürünlerimiz dermatolojik testlerden geçiyor ve müşterilerimizle buluşuyor. Sterilizasyon işlemlerinize olağanüstü titizlikle yaklaşıyoruz, tüm ambalajlarımızı doğru sterilizasyondan geçirerek üretime başlıyoruz. Cam şişelerimiz, geri dönüştürülebilir plastik ambalajlarımızla, doğaya olan saygımızı asla kaybetmiyoruz.

Ürünlerinizin çeşitliliği ve içerikleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Cilt bakım rutininizi oluşturacak olan altı çeşit ürünümüz bulunmaktadır. %98 doğal içerikli yüz temizleme jeli ile başlayan rutin, sırasıyla; esansiyel tonik, cilt bakım serumları, nemlendirici krem ve güneş kremi ile tamamlanabiliyor. Tüm ürünlerimiz %90 ve üzeri oranda doğal içerik bulunduruyor. Her üründe, yaratması istenilen etkiye göre farklı bir antioksidan bitki özütü kullandık. Dolayısıyla kendiniz için ve hatta çocuklarınızda bile kullanabileceğiniz kadar temiz içerikli ve yüksek etkili ürünler geliştirdik.

Ürünlerin öne çıkan içeriklerinden bahsedecek olursak; yüz temizleme jeli, superfood olarak isimlendirilen ıspanak ve yeşil çay özütleri, hyaluronik asit ve okyanus mineralleriyle zenginleştirilmiştir. Delicate Fighter cilt bakım serumu içeriğinde, %15 oranında C vitamininin en üst versiyonu olan Ester C Vitamini kullandık. Bu versiyon, vitaminin yenebilir ve bozulmayan formatıdır. Skin Perfecting Miracle cilt bakım serumu için, cilt lekeleriyle savaşmada en başarılı olan arbutin ve niacinamide içerikleriyle bir formül hazırladık. Esansiyel tonik içeriğini gelincik, aloe vera, civan perçemi bitkileri ile hyaluronik asidi harmanladık. Nemlendirici krem, formülündeki Rosa Damascena, hyaluronik asit, E vitamini ve vitamin B5 ile neme doymuş bir ciltten fazlasını sunuyor. Güneş kremi ara ton pigmentli tinted SPF 50+ bir koruyucudur. Ürün hyaluronik asit, vitamin E, provitamin B5, frenk üzümü ve nar ile formüllendirilmiştir.

Temiz ve çalışır içerikli ürünler ürettiğimiz markamıza peptides, hyaluronik asit ve kolajen içeren göz ve dudak çevresi filler serum; niacinamide, hammamelis, aloe vera ve bambu özleri içeren face mist ve peptides, avokado, kabak çekirdeği yağı ve vitaminlerle zenginleştirilmiş gece maskesi eklemek için büyük titizlikle çalışmalarımız devam ediyor.

Bloumsie nerelerde satılıyor?

Bloumsie ürünleri www.bloumsie.com ile birlikte www.beymen.com ve diğer online alışveriş platformlarında satışta. Bununla birlikte müşterilerimizin Bloumsie ürünlerine İstanbul yeni hava limanı eczanesinde, duty free mağazalarında, Brandroom mağazaları; Panora AVM, Emaar Square Mall, Kanyon AVM’de ulaşmaları mümkündür.