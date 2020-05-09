Esra Kazmirci’nin #evdekal Günlüğü

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Zamansız mekanların yaratıcısı İç Mimar Esra Kazmirci hayatına dair yönelttiğimiz soruları içtenlikle yanıtladı.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Öncelikle herkese karantinadan selamlar demek istiyorum… Her yeni günün sabahında sanki işe gidecekmiş gibi uyanıp, 20 dk esnetme hareketlerimi yapıp, duşumu alıp, saçlarımı güzelce tarayıp, küpeme kadar takıp, giyinerek aşağı kata bilgisayarımın başına oturuyorum. Hatta ilk zamanlar galiba biraz durumu abartıp çanta ile aşağı iniyordum, oğlum anne bir yere mi gidiyorsun dediğinde ise bayağı gülmüştük. Rutin görüntülü aramalarımı yapıyorum; hem iş, hem de arkadaşlarım ve ailemle. Eğer hava güzelse, bahçede yürüyorum. Böyle bir imkanımız olduğu için kendimi şanslı görüyorum… Bahçemizde bir havuz evi bulunuyor, kışları biraz serin olsa da, hafif bir müzik eşliğinde bazı günler orada seramik boyama yapıyorum, bazen çocuklar da bana eşlik ediyor. Bu arada en son çocukluğumda yapmış olduğum örgü örmeye yeniden başladım, bisiklete binmek gibiymiş gerçekten… Nasıl yapacağım derken aldım başımı gittim. İnanılmaz dinlendiriyor beni, meditasyon gibi. Gün aşırı mutlaka kek, poğaça, muhallebi vs. yapıyoruz. Galiba en çok mutfakta bir sirkülasyon oluyor. Ancak fazla kilo almamak için 2 öğün yemek yemeğe çalışıyoruz. Gençliğimden itibaren seyretmekten en çok keyif aldığım filmleri bir kez daha seyrediyorum.

Müzik, kitap, film önerileriniz nelerdir?

Müzik: Luz Casal, Diana Krall, Lara Fabian, L’ambiance de Sunset 1 by DJ Evren Katırcıoğlu.

Kitap: Ben Sana Mecburum-Atilla İlhan, Hayal Ağacım Erguvan-Bige Güven Kızılay ve Bir Avuç Eylül- Merve Akbulut.

Film: “Mamma Mia”, “Shakespeare in Love”, “Four Weddings and a Funeral”, “Clueless”, “One Fine Day” ve “Bridget Jones’ Diary”.

Sevdiğiniz bir yemek tarifini bizimle paylaşabilir misiniz?

Karadeniz Usulü Zeytinyağlı Fasulye

Malzemeler:

1 kg taze fasulye

4 adet büyük boy kuru soğan

6-7 diş, büyük dişli sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Göz kararı tuz

2 küp şeker

Dereotu

Hazırlanışı:

Önce soğanı küp küp kesiyoruz. Diğer yandan ayıkladığımız fasulyeyi kaynamış suyun içine atıyoruz. Fasulyenin cinsine göre, 3-5 dakika bırakıp geri alıyoruz. Süzgeçte süzüp bekletiyoruz. Kesmiş olduğumuz soğanı, tuz ve şekeri de ekleyerek, tencerede soğanın suyu gidene kadar kavuruyoruz. Soğanın suyu çekildikten sonra üzerine zeytinyağını koyuyoruz ve kavuruyoruz. Altın sarısı rengi olduğunda üzerine süzülmüş fasulyeyi koyuyoruz ve birlikte kavurmaya devam ediyoruz (Kısık ateşte yapılmıyor, kapak da kapatılmıyor). Yaklaşık 7-8 dakika sürekli karıştırarak kavuruyoruz. En sonunda sarımsakları ezip üzerine ekliyoruz ve birkaç dakika daha kavuruyoruz. Tencereden alıp servis tabağına koyup, orada bekletiyoruz; çünkü eğer tencerede bırakırsak fasulye o güzel rengini kaybediyor. Soğuduktan sonra üzerine dereotu koyup karıştırıyoruz. Dere otunu fazla koyduğunuz zaman daha güzel ve lezzetli oluyor. Afiyet olsun…

Bu süreçten sonra ilk yapmak istediğiniz şey nedir? Nereye gitmek ne yapmak istersiniz?

İlk olarak anne ve babamı görmek olacak. Doyasıya sarılacağım. Sonrasında gerçekten ofisimi özledim galiba… Spontane olarak arkadaşlarımla buluşup vakit geçirmek de istiyorum. Doyasıya sohbet etmek ve sarılmak…

Kendinizle baş başa kaldığınız bu süreç size nasıl bir katkı sağladı?

Yoğun çalıştığımız için çocuklar ile birlikte geçirilen zaman yeterli olmuyordu. Şimdi günün her saniyesinde ulaşılabilecek bir yerde olmamız onlar için de, bizim için de çok mutlu edici oldu. Sohbetlerimiz arttı. Her şey için bolca zamanımız olduğundan, daha önce konuşulmayan ve zamansızlıktan dile getirilemeyen bir çok konu sohbetlerimize dahil oldu. Kendi açımdan ise, iş tarafında, projelerden yapmaya fırsat bulamadığım 2 konu üzerinde araştırma yapmaya başladım. Bunlardan biri web sayfamızın daha güncel hale gelmesi, diğeri ise 8 senedir aklımda olan iç mimari ile ilgili kitap projem.