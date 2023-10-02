Esra Kazmirci Mimarlık: Boğaz’a Karşı Bir Yalı

yazan: MAG 128

“2022 Edida Yılın İç Mimarı” ödülüne layık görülen iç mimar Esra Kazmirci, dekorasyonunu zamansız stilde ve sıcak dokunuşlarla oluşturduğu Boğaz manzaralı dubleks yalı projesini detaylandırıyor.

İstanbul Boğazı’nın seçkin semtlerinden Yeniköy’deyiz. Ziyaret ettiğimiz evde iki çocuklu bir aile yaşıyor. Onlar burayı tarihî dokusu, samimi mahalle yaşamı ve nezih bir semt oluşundan dolayı tercih etmiş.

Ev sahipleri ile sosyal medya sayesinde tanışıp bir araya geldik. Artık günümüzde böyle teknolojik karşılaşmalar çok sık oluyor. Dubleks dairenin toplamı 280 m2 ve aynı ebatta bir de teras alanı bulunuyor. Giriş katta salon ve yemek bölümü, gizli bir kapıyla mutfağa açılıyor. Katta banyolu iki çocuk odası, misafir tuvaleti ve çamaşırlık var. Üst katın merdiven çıkışında kitchenette, sağ kanatta ebeveyn süitine açılan kapıdan girince açık giyinme odası, ebeveyn banyosu ile yatak odası mevcut. Sol kanat ise ev sahibinin çalışma ve televizyon odası olarak değerlendirildi. Çalışmaları ocak 2020’de başlanan evin tadilat süreci on ay sürdü. Tadilat üzeri dekorasyon işleri derken evde yaşam aralık 2021’de başladı.

Eve ilk girildiğinde oldukça tadilat isteyen bir durumdaydı. Komple sökülüp müşteri talebine göre yeniden planlama yapıldı. Salondaki yemek bölümünün konumlanmasına göre mutfağa açılan ikinci bir kapı sürgü ile çözümlendi. Antredeki bölücü duvarlar kaldırılıp yerini bronz separasyonlara bırakarak daha şeffaf bir geçiş sağlandı.

Üst katta ise tüm bölücü duvarlar kaldırılarak yeni bir süit haline getirildi. Teras alanında ise bir kısım, keyifli kış günlerini Boğaz manzarası eşliğinde geçirebilmek adına kış bahçesi haline getirildi. Şömine eklenerek daha da keyifli bir mekân yaratılmak istendi. Evin iç mekânlarını büyütmek ve alanları ferah göstermek için şeffaf separasyonlar, bronz aynalar ve açık renk duvar ve zemin malzemeleri kullanılarak ferahlık sağlandı.

Asma tavan olan alanlarda ankastre beyaz kare spot kullanıldı. Lambri vurgusu için aplik, özel üretim mobilyaların hepsinde de gizli LED aydınlatma tercih edildi. Sanat eserleri, tablo aplikleri ile vurgulandı. Salon, televizyon odası ve ebeveyn süitinde katlamalı tül ve blackout; erkek çocuk odasında ve ebeveyn banyosunda siyah 50 mm mat jaluzi; kız çocuk odasında ise tül ve blackout kullanıldı. Zeminlerde; giriş, koridor, mutfak ve misafir tuvaletinde özel desen kesimli seramik, salonda yine özel desenli meşe lamine parke, odalarda da meşe plank parke ve tüm banyolarda ithal seramiklere yer verildi.

Bu projeye başlarken amacımız, evi daha kullanışlı ve ferah bir hale getirmekti. Nitekim tüm malzeme seçimleri buna göre yapıldı. Tasarladığım mekânları düzenlerken küçük eklemelerle bambaşka duygular yakalamaya bayılıyorum. Obje seçimleri benim için her zaman önemlidir dekorasyonda. Evin dekorasyon alışverişleri Bann Design, Four&More, Noce Home, Layla Dekorasyon, Diseno, Mozaik Design, Moda Bagno, Lightwork, Fantasia Seramik, Day Yapı, Dr. Light, Hedef Aydınlatma ve L’unica’dan yapıldı.

Tasarım yaparken müşterinizle aynı frekansı paylaşmak, tasarım gücünü arttıran önemli bir unsurdur. Bunu yakaladığınızda özgürlüğün de sınırı olmuyor. Zamanla ilişkisi olmayan, yani zamansız, her daim güncel ve çağdaş kalacak yaşam alanları tasarlamayı tercih ediyorum. Esra Kazmirci Mimarlık olarak dekorasyonunu gerçekleştirdiğimiz bu yalı dairesinde modern ve şık çizgimi yansıttığımı düşünüyorum.