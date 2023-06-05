Erce Beleçoğlu Gülüş Tasarımı

yazan: MAG 11

Gülüş tasarımı ve diş estetiği uygulamaları üzerine çalışan Diş Hekimi Erce Beleçoğlu, estetik ve sağlıklı bir gülüş elde etmek için uyguladığı tedavileri MAG Okurları için anlatıyor.

Gülümsemek, insanların kendilerini daha güvende ve mutlu hissetmelerini sağlayan güçlü bir iletişim aracıdır; ancak, birçoğumuz gülümsememizle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabiliriz Dişlerimizin rengi, şekli veya hizalanması gibi estetik faktörler, gülümsememizi, sosyal hayatımızı, öz güvenimizi; kısaca tüm hayatımızı etkileyebilir.

İşte tam da bu noktada gülüş tasarımı devreye giriyor. Gülüş tasarımının hedefi; kişinin diş estetiğini bozan, öz güvenini olumsuz etkileyen diş ve diş eti kaynaklı problemleri çözmek ve kişiyi, hayal ettiği gülümsemeye kavuşturmaktır.

Gülüş tasarımı tedavilerinde elde edilmek istenen sonuç, bütünsel bir estetiktir. Kişinin mevcut diş problemleri, beklentileri, yüz formu, ten rengi, yaşı gibi birçok değerlendirme kriterine göre gülüş tasarımı planlanabilir. Ayrıca, gelişen birçok dijital ölçü ve dijital analiz yöntemleri sayesinde; henüz tedaviye başlanmadan önce dijital ortamda yaklaşık tedavi sonuçları gösterilebilmektedir.

Gülüş tasarımı uygulamalarının yaygınlaşmasının nedenleri arasında, insanların görsel estetiğe, fotoğraflara ve “selfie”lere verdiği önemin artması gösterilebilir. Aynı zamanda, diş hekimliğinde uygulanan estetik tedavilerin gelişmesi, küçük dokunuşlarla büyük değişimler elde edilmesi de bu yaygınlaşmada etkili olmuştur. Estetik ve sağlık bir araya geldiğinde değerlidir.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları Nelerdir?

Gülüş tasarımı için birbirinden farklı işlemler yapılmaktadır. Gülüşünüzün güzelliğine, dişlerinizin ve diş etinizin sağlığı ciddi etki yapar; ancak, bunun dışında diş eti seviyesi ve simetrisi de gülüşünüzdeki estetiğe doğrudan etki eder. Gülüş tasarımı için bazı uygulamalar şunlardır:

Laminate Veneer (Yaprak Porselen)

Tam Seramik Kaplamalar

Diş Beyazlatma

Zirkonyum Kaplamalar

Bonding (Kompozit Lamina)

Şeffaf Plak Tedavileri

Pembe Estetik Uygulamaları

Diş ve Diş Eti Seviyeleme

Bu yöntemler arasında doğru planlamayı belirleyecek olan önemli nokta, hekim ve hasta arasındaki iletişimdir. Doğru bir planlama olmadan başarılı bir sonuç elde etmek tesadüf olacaktır. Estetik sorun ve rahatsızlık kaynağını iyi açıklayan bir hasta, yapılan analizler sonucunda diş sağlığını koruyarak gülüş tasarımında başarıya ulaşabilir.

Gülüş Tasarımında Dişlerde Ne Değişiklikler Elde Edilebilir?

Gülüş tasarımı için uygulanan tedavi yöntemine göre farklı değişiklikler elde edilebilir. Elde edilebilecek değişikliklerden bazıları şunlardır:

Zamanla aşınmış ve yıpranmış dişlerin daha estetik, genç ve sağlıklı hale gelmesi,

Dişlerde beyazlama,

Yanlış hizalanmış dişlerde düzelme,

Dişlerin uzunluklarının ve genişliklerinin düzenlenmesi,

Diş ile diş eti oranının ideal seviyeye gelmesi,

Dişlerin güçlendirilmesi,

Gülüşün dudak kıvrımlarına uyumlu hale getirilmesi,

Çürük diş, diş eti hastalığı veya enfeksiyon gibi sorunların giderilmesi,

Yüzün daha genç ve sağlıklı bir görünüme kavuşturulması sağlanabilir.

Bu değişiklikler, hastanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak planlanır ve uygulanır.