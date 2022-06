Engin Hepileri, Baba Olmanın Verdiği Heyecanı Anlattı.

Okuma süresi 3 dakika

Başarılı oyuncu Engin Hepileri, oğlu Can’a dair gelecek planlarını, onunla olan ilişkisini ve baba olmanın verdiği heyecanı MAG Okurlarıyla paylaşıyor…

Baba olduğunuzda hissettiğiniz ilk şey neydi?

Dünyanın en güzel hissi. Tarif edilemez bir bütünleşme, ucu bucağı olmayan bir sevgi ve hatırladığım en güzel şey, dünyanın en derin kokusu.

Baba kavramını tek bir cümleyle tanımlayabilir misiniz?

İçinde sonsuz sevgiyi barındıran bir güven.

Genelde birçok erkek, baba olmadan önce baba olmaktan korkar. Sizin çekinceleriniz var mıydı?

Bir çekincem yoktu. Sadece, eşimin hamileliği boyunca onun hissettiklerini hissedememekle ilgili bir derdim vardı. Hep söyledikleri oldu, ben de tüm babalar gibi kucağıma aldığım ilk an baba oldum.

Kendi babanızın size davranışlarıyla, sizin oğlunuza karşı davranışlarınızı kıyasladığınızda gördüğünüz en büyük fark nedir?

Dönem değişti. Benim babamla kurduğum ilişkinin koşullarıyla, şu anda kendi oğlumla kurduğum ilişkimin koşulları artık çok farklı. Dünya değişti. Elbette temelde aile olma, sarılma, sarmalama duygusu aynı; ancak, pek çok aile içi dinamik artık daha farklı. Ben de kendi hayat duruşuma göre oğlumu yetiştirmeye çalışıyorum.

Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu?

Fiziki olarak hayat ritmim değişti, önceliklerim değişti, artık ilk olarak düşündüğüm oğlumuz oluyor. Attığım her adımda, yapacağım her işte, her programda önceliğim o oluyor.

Oğlunuzla yapmaktan en keyif aldığınız aktivite nedir?

Oyun oynamak, bisiklete binmek, parklarda koşturmak, birlikte toprağa bir şeyler ekmek, küçük inşaatlar yapmak, araba oynamak, en sevdiğim şeyleri çok seven bir minik insanla paylaşmak.

Çocuğunuzla arkadaş gibi mi yoksa baba-çocuk çizgisinin keskin olduğu bir iletişimi mi tercih ediyorsunuz?

Benimkisi tam ikisinin arası; hem en yakın arkadaşım olan hem de keşke hiç olmasa dediğimiz sorumluluklar ve bu sorumlulukların bilincinde olması gereken bir birey yetiştirmek gerçekten zor. İkisinin ortasında, incecik bir ölçüde, güven dolu, eğlenceli bir ilişkimiz var.

Çocuğunuzun kariyerini oluşturma sürecinde nasıl bir etkiniz olacak? Tercihlerini tamamen kendisine mi bırakmayı düşünüyorsunuz?

Mümkün olduğunca bütün tercihleri onu bırakmaya çalışacağım. Elbette çok kolay olmayacaktır; ancak onun yetilerini, becerilerini, isteklerini keşfetmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Günü gelip bir karar verdiğinde onun yanında olacağım. Yanlış bile yapsa orada olacağım.

Bugüne kadar aldığınız en güzel Babalar Günü hediyesi nedir?

Elbette ki oğlumun çizdiği aile resmidir. Onun da ilk çizdiği resimlerden bir tanesi. Hâlâ saklıyorum, ebediyen de saklayacağım.

Babalar Günü için iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.