Enerjini Kontrol Et

yazan: MAG 5

Instagram Fenomeni olan kardeşi Şeyma Subaşı Ilıcalı ile sık sık birlikte gördüğümüz, sosyal medya aracılığıyla hepimizin günden güne daha yakından tanıdığı Pilates ve Yoga Eğitmeni Kübra Açıl’ın hikayesini kendisinden dinliyoruz…

Genç, güzel ve fit bir anne olarak sağlıklı yaşam ve güzellik sırlarınızı öğrenebilir miyiz?

En önemlisi sağlıklı besleniyorum; günde en az 3 litre su tüketmeye özen gösteriyorum. Pilates ve yoga benim için çok önemli, hayatımda spor olmadan asla yaşayamam.

Aslında hepimiz daha çok iki kardeş olarak sizi sosyal medyada görerek, hayatlarınıza şahit olmaya başladık… Fakat kendi ağzınızdan dinleyip daha yakından tanımak isteriz…

İnsanın kardeşi olması çok güzel; ben bu konuda çok şanslıyım hem kız hem erkek kardeşim var. Şeyma ile sık sık birlikteyiz, güzel bir ilişkimiz var. Bunun yanı sıra kızlarımızın da aynı yaşta olup kardeş gibi büyümeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Bana gelince, 10 sene kadar voleybol oynadım, ayrıca İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü mezunuyum. 3 sene Show TV ve Acun Medya’da çalıştım. 2 sezon boyunca Yetenek Sizsiniz Türkiye’de kulis arkasında sunuculuk yaptım. Sonra evlendim ve bir kız çocuğu dünyaya getirdim; ismi Duru, şu an 5 yaşında. Eşim ise profesyonel futbol oynuyor, İlk evlendigimizde işi gereği Adana’ya gittik ve 3 sene kadar orada yaşadık,ardından İstanbul’a dönüş yaptık ve 2 senedir burada yaşıyoruz.

Nasıl ve nelerden sonra oluştu sende sağlıklı yaşam bilinci?

Dediğim gibi eski sporcu olduğum için yediklerime hep dikkat etmem gerekti. Fakat sonra yaşadığım sıkıntılı hamilelikten dolayı uzun süre yatmak zorunda kaldım ve çok kilo alarak doğuma 95 kilo ile girdim. Doğumdan sonra ilk önce yediklerime daha fazla dikkat etmeye başladım. Duru 1 yaşına geldikten sonra da pilatesle tanıştım. 1 sene boyunca doğru beslenme ve haftada 3 gün pilates ile 35 kilo verdim. Motivasyonum ise her geçen gün fiziğimdeki değişim oldu…

Şu an çok küçük olmasına rağmen sporcu bir anneyle yetişen kızının spor konusundaki avantajlı durumunu izliyoruz… Pilatese başlamanın bir yaşı var mı?

Evet, Duru spora çok yatkın bir çocuk. Babasının idmanlarına gidip orada top oynamayı,

Benimle stüdyoya gelip pilates aletlerinden kendine oyun hazırlayıp oynamayı çok seviyor.

Pilatesin belli bir yaşı yok ama erken başlamak çok önemli, çünkü oluşabilecek birçok sıkıntının önüne geçmek bu şekilde mümkün. Bunun başında da omurga sağlığı geliyor.

Pilates yaparken özellikle nelere dikkat etmek gerekiyor?

Pilates yaparken dikkat edilmesi gereken ilk şey, nefes… Pilatesle kaslarınıza ve beyninize oksijen ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Nefesi doğru alıp vermek ise, çok önemli… Pilates ana kasların, yardımcı kasların dengeli çalışmasını, uzamasını, vücudun incelmesini ve sıkılaşmasını sağlar.

Artık yaz geldi ama son bir hamleyle hızlı kilo vermek ve sıkılaşmak isteyen okurlarımız için birkaç beslenme ve spor tüyosu alabilir miyiz senden?

Yaz yaklaşırken herkesi tatlı bir telaş alır; “kilo vermeliyim, sıkılaşmalıyım” diye… Fakat, bu tabunun yavaş yavaş yıkıldığını görebiliyorum. Artık insanlar 12 ay spor yapıyor ve bunu hayatlarının bir parçası haline getiriyor, bu da beni çok sevindiriyor. Gelelim nelere dikkat etmemiz gerektiğine…

Herkesin bildiği gibi üç beyazdan uzak durmak ilk kural ama yeterli değil. Düzenli beslenme, uyku, spor ve düzenli pilates yapmak çok önemli

“Kız kardeş” nedir sence, hissettirdiklerini hangi kelimelerle tarif edebilirsin?

Kız kardeş senin diğer yarındır, sırdaşındır, en güvendiğin kişidir. Başına kötü bir şey geldiğinde anne gibi üzülürsün, sevicinde onunla mutlu olursun… Kız kardeşler arasındaki ilişki her zaman çok başkadır, kız kardeşi olanlar beni çok iyi anlayacaklardır.

Merkezinizdeki hocaların hepsi duyduğumuz kadarıyla oldukça yetenekli… Tanınmış birçok isim de PT olarak sizleri tercih ediyor… Nasıl oluşturdunuz bu kitleyi, ekibinizi seçerken nelere dikkat ettiniz?

Bu ekibi kuran Ceren Duman hocamdır. Dördümüz onunla birlikte bir araya geldik ve şimdi hepimiz işimizde başarılı olabilmek için çok çalışıyoruz ve çok eğleniyoruz. Pilateste psikolojinin de çok önemi var, üyelerimiz bizi bu sebeple tercih ediyor olabilir. İşimi çok seviyorum, her sabah 6 buçukta güne başlıyorum, devamlı yeni şeyler öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşimde beni en çok mutlu eden şey ise, üyelerimdeki pozitif değişimleri görmek oluyor.

Spor merkezinizle ilgili yakın dönem plan ve projeleriniz neler?

Şu an için öyle bir planımız yok. Sevdiğimiz bir ekiple birlikte çalışıyoruz ve bu yüzden çok mutluyum.