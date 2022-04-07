En Güvenilir Emlak Şirketi: RE/MAX Borsa

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Türkiye’nin en büyük emlak şirketlerinden biri olan RE/MAX Borsa’nın kurucuları Özer Alkan ve Halil Egemen, seksen beş kişilik dev gayrimenkul danışmanı kadrosuyla sektöre yeni bir bakış açısı getiriyor.

Remax Borsa’nın kuruluşundan biraz bahseder misiniz? Başarısının altında yatanlar neler?

Halil Egemen ve Özer Alkan olarak sektöre 2006 yılında giriş yaptık. 2014 yılına kadar bölgemizde faaliyet gösterdikten sonra sektörün kurumsallığa kesin geçişini öngörerek dünya devi olan RE/MAX ile yollarımızı birleştirdik. On kişinin altında bir sayı ile başladığımız bu yolculukta, bugün seksen beş kişilik büyük bir aile olarak ülkenin sayılı emlak şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz.

Başarımızın altında yatan en büyük unsur, kendi içimizde ve müşterilerimiz ile kurduğumuz güven, empati ve profesyonel iş anlayışıdır.

Müşteriler ve gayrimenkul danışanlarının ilk tercihlerinden biri olmanızın sebepleri sizce neler?

Emlak sektörüne girdiğimiz günde ve bugünde bakış açımız hep farklı oldu. Sektöre yeni ve dinamik bir soluk getirmenin, ülke genelindeki negatif bakış açısını acilen düzeltmenin, nitelikli ve eğitimli kişilerin de bu işi yapabileceğini göstermenin gerekliliğini biliyorduk. Bu ışıkta, devamlı işimize yatırım yaparak ve hatırı sayılır mimarlar ile dizayn ettiğimiz 1800 m2 alanımızda, avukat, grafik tasarımcı, sosyal medya uzmanı, profesyonel fotoğrafçı, kurumsal iletişim uzmanı, gayrimenkul PR danışmanı ve seksenin üzerinde gayrimenkul danışmanının yer aldığı dev bir kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Bu bakış açısı ile ilk tercih edilenler arasında olmaktan gurur duyuyoruz.

Son dönemlerde yaşanan krizlerin sektöre etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sektörümüz her dönemin en sakin limanı olmakla beraber, bulunduğumuz bölgenin de şehrin en çok talep toplayan noktası olması sebebiyle şekil değiştirerek sürekli dinamik ve canlı kalmaya, aynı zamanda profesyonel danışmanlarla, akıllı yatırımcıların kazançlarını korumaya ve onlara kazandırmaya devam ediyor.

Gelecek dönem hedeflerinizden bahseder misiniz?

Remax Borsa, yukarıda bahsettiğimiz bakış açısı ile sektörde oluşturduğu kalın ve parlak çizgisini istikrarla daha da büyüyerek devam ettirecek ve ülkenin en güvenilir emlak şirketi olmaya devam edecektir.