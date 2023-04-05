Emre Mete Sönmez 23 Nisan Mesajını Mag Okurlarına Anlattı.

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Yakın bir gelecekte izleyicisiyle buluşacak olan “Atatürk” dizisinde Ulu Önder’in çocukluğunu canlandıran ve şimdilerde de “Sarmaşık Zamanı”nda rol alan Emre Mete Sönmez, gelecekte seçmek istediği mesleği, hobilerini ve 23 Nisan mesajını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Yaralı Kuşlar dizisinde Efe rolünü canlandırdın ve başarılı oyunculuğun ile hepimizin gönlünü kazandın. Seni senden dinleyebilir miyiz? Bize kendinden bahseder misin?

On yaşındayım, dördüncü sınıfa gidiyorum. Bunun haricinde oyunculuk yapıyorum ve futbol oynuyorum.

Oyunculuk yapmaya nasıl karar verdin? Bu fikir sende neler hissettirmişti?

Annemin beni ajansa yazdırmasıyla oyunculuk serüvenim başladı. Kameranın karşısına geçmek beni çok heyecanlandırdı. Televizyonda izlediğim oyuncularla aynı karede olmak beni çok mutlu etti.

İleride neler yapmak istiyorsun? Oyunculuğa devam etmek mi yoksa aklında başka bir şey var mı?

Tahtalarla oynamayı ve bir şeyleri tamir etmeyi çok seviyorum. Büyüyünce mühendis veya marangoz olmak isterim. Oyunculuğu da çok sevdiğim için ikisini bir arada devam ettirebilirim.

Bu zamana kadar yer aldığın projelerde en çok kimle çalışırken keyif aldın?

Şu anda “Sarmaşık Zamanı”nda rol alıyorum. Burada Onur Tuna ve Burçin Terzioğlu’yla çalışmaktan çok keyif alıyorum.

En sevdiğin aktivitelerden, hobilerinden bahseder misin?

Kitap okumayı ve futbol oynamayı çok seviyorum. Ayrıca vakit buldukça buz patenine gitmekten keyif alıyorum.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yayına girmesi beklenen Atatürk dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu canlandırmak nasıl bir duygu?

Atatürk’ün çocukluğunu canlandırdığım için çok gurur duyuyorum. Role seçildiğimi öğrenince çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Hemen Atatürk’ün çocukluğu ile ilgili şeyler okudum, öğrendim. Bu rolü başarılı bir şekilde canlandırmak istedim, çünkü Ulu Önder’in çocukluğunu insanlara en iyi şekilde göstermek istedim.

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemi oldukça büyüktür, çünkü dünyada çocuklara bayram hediye eden ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocukların milletin geleceği olduğunu düşündüğü için bugünü çocuklara hediye etmiştir. Bu, onlara duyduğu sarsılmaz güveni ve sevgiyi gösterir. 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize ve bütün çocuklara bıraktığı özel bir armağan ve bu armağanı hep yaşatacağız.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

Ata’mızın bize verdiği en özel günü şarkılar söyleyerek, güzel hediyeler alarak ve oynayarak, coşkuyla kutlamak isterim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Sevgi ve barışın olduğu, çocukların üzülmediği bir dünya mesajı vermek isterim.