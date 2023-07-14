Emre Çalışır Dijitalde Tüketiciyi Anlamak

yazan: MAG 6

Tüketicileri anlamanın dijital yolu Pivony’nin kurucu ortaklarından Emre Çalışır, firmanın hizmetlerini açıklayarak iş birliklerini detaylandırdı; ardından reklam, pazarlama ve strateji konularına değindi.

Son zamanlarda araştırdığı konular ve çalışmaları ile Pivony markası sıkça duyulmaya başlandı. Bir de siz anlatabilir misiniz?

On beş yılı aşkın bir süre boyunca dijital ürünler geliştirme, analitik ve yapay zekâ alanında çalıştım. 2020 yılında on beş kişilik bir ekip kurarak Amerika merkezli girişimimizi başlattık.

Pivony’yi kısaca, “tüketicileri anlamanın dijital yolu” olarak tanımlıyoruz. Firmaların iç ve dış veri kaynaklarındaki müşteri düşüncelerini yapay zekâ ile analiz ederek, müşteri isteklerinin zamanla nasıl evrildiğini dakikalar içerisinde anlayabilmelerini sağlıyoruz. Yine aynı platform üzerinde, o dönemki hedefler doğrultusunda, kritik öneme sahip konuları sistematik bir şekilde takip edebilmelerine ve şirket içi görev araçlarıyla entegre edebilmelerine olanak sağlıyoruz.

Her geçen gün gelişmekte olan girişimcilik ekosisteminde Microsoft GrowthX, Endeavor Boost the Future, Startup Wise Guys, Workup İş Bankası, İTÜ Çekirdek, TİM TEB gibi birçok girişimcilik ekosisteminin farklı kuruluşlarıyla desteklenmekteyiz. Ayrıca Avrupa’nın en büyük erken aşama yatırımcısı olan Wise Guys Holdingden 2021 yılında erken aşama tohum yatırımı aldık.

Hangi markalar ile çalışıyorsunuz? Bir marka sizinle çalışmaya karar verdikten sonraki süreç nasıl işliyor?

2022 yılı itibarıyla Vodafone ve Karaca gibi global pazarlarda faaliyet gösteren önemli markalar Pivony platformunu kullanmaya başladı. Bugün itibarıyla Akbank ve Millenicom’un da katılmasıyla kullanıcı sayımız dört yüz elliye ulaştı. 2023 sonu itibarı ile yirmi marka ve bini aşkın kullanıcı edinmeyi hedefliyoruz.

Kullanıcılarımızın Pivony yolculuğu, bulutta çalışan yazılımımızı kullanmaları ile başlıyor. Platforma giriş yapan kullanıcı, hiçbir teknik altyapıya ya da ön eğitime gerek duymadan ilk andan itibaren müşteri deneyimine ilişkin stratejik kararlar alabileceği içgörüler edinmeye başlıyor. Gerek kendi markaları, gerekse sektörlerindeki diğer markalara ilişkin müşteri beklentilerinin değişimini inceliyor ve bu sayede gerçek kullanım deneyimine dayalı stratejiler belirleyebiliyorlar.

Pivony platformunun gerçek faydasını gören markalar, müşteri odaklılık konusunda kararlı adımlar atabilen, müşteri beklentisine göre kendi ürün ve servislerini hızlıca gözden geçirebilen, yeniliklere açık olan şirketler. Günümüzün rekabetçi koşullarında firmalar için müşteri odaklı olmak, yalnızca bir ekibin sorumluluğunda olabilecek bir konu olamayacağı gibi, bu anlayışın firmanın DNA’sına yerleşmesi de çok kritik. Pivony de buradaki dijital altyapı sağlayıcı oluyor. Kırktan fazla kanaldan toplanan müşteri düşünceleri tek platformda bir araya geliyor, yapay zekâ ile analiz ediliyor, firmadaki departmanlar içinde paylaşılıyor ve aksiyona dönüştürülüyor.

Markalar için reklam, pazarlama ve strateji konuları rekabetin arttığı bu pazarda her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bu noktada neler söylemek istersiniz?

2023 yılı Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre günümüzün ortalama altı buçuk saatini internette geçiriyoruz. Aslında internette geçirdiğimiz süre değişmedi ancak, dijitaldeki deneyimimizin artmasıyla birlikte interneti kullanma verimliliğimiz değişim gösterdi. Şu anda günde ortalama dört saatimizi internette bilgi aramak için geçiriyoruz. Üstelik bu alışkanlığımız, sosyal medyada arkadaşlarımızla iletişim kurmaya ayırdığımız süreyi bile aşmış durumda.

Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, tüketiciler artık her zaman olduğundan çok daha bilinçli. Dolayısıyla markalar, artık yalnızca ünlü bir reklam yüzünü oynatarak tüketicileri etkileyemiyor. Kullanıcı deneyimi her zamankinden çok daha fazla ön plana çıkmış durumda; öyle ki internette bir marka ile ilgili araştırma yapan kişiler yalnızca sosyal medyayı ve arama motorlarını kullanmakla kalmayıp, bir yandan diğer müşterilerin yorumlarını da okuyorlar. İşte bu yüzden markaların pazarlama stratejileri de artık çok daha fazla değer odaklı olmak durumunda. Pazarlama uzmanlarının müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini en hızlı şekilde anlamaları; hedef kitlelerine doğru mesajları iletebilmeleri ve markalarını en iyi şekilde tanıtmak için stratejilerini adapte etmelerini kolaylaştıracak.

Pivony olarak katkılarınızdan bahseder misiniz?

Pivony olarak rekabette geride kalmak istemeyen, teknolojiyi kullanan, uygulayan ve destekleyen, müşteri deneyimine önem veren her markanın destekçisiyiz. Doğal dil modelleri üzerinde yaptığımız çalışmalarda derinlemesine bilgi ve deneyim edindik. Sürekli gelişen teknolojimizle birlikte markaların minimum efor ile tüketiciler hakkında kritik içgörüleri elde edebilmelerini sağlıyoruz. Bu kazanımların yanı sıra, şirket dinamiklerine müşteri odaklı olma kültürünü yerleştirmeyi kolaylaştırıyoruz. Buna uygun dizayn ettiğimiz platformumuzla şirketlerin performans metriklerini takip etmelerini sağlayan özel ekranlar ve hassas alarmlar geliştirdik. Bu yeni nesil deneyim sayesinde markaların, müşterileriyle aralarında doğabilecek empati boşluklarını ortadan kaldırıyoruz.

Özellikle sosyal medya kullanımın artması ile tüketici alışkanlıklarına dair ne gibi farklılıklar tespit ettiniz?

Sosyal medya kullanımının artması öncelikle tüketicilerin satın alma kararlarında ciddi etkiler yarattı. Tüketiciler, diğer tüketicilerin ürünler hakkındaki yorumlarını okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabildikleri için satın alma kararlarını daha fazla araştırma sonucunda vermeye başladı.

Diğer yandan; sosyal medyayı, seslerini duyurmak ve markalar ile iletişim kurabilmek için de kullanmaya başladı. Tüketiciler, şikayetlerinin markalar için görünür olmasını ve hemen aksiyon alınmasını bekliyorlar. Bu açıdan da tüketicilerin şikayet, beklenti ve beğenilerini anlayabilmek ve teknolojiye uyum sağlayabilmek markalar için olmazsa olmaz bir noktada diyebiliriz.

2023 yılında yapacağınız çalışmalardan ve iş birliklerinden bahseder misiniz?

Bu yıl, girişim ekosisteminin önemli programlarında yer almaya hak kazandık. Şu anda İş Bankası – Work Up, Türk Ekonomi Bankası – Girişim Evi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin Deep-TE Corporate Startup Synergize programları içerisinde kurumlarla iş birlikleri yapmaktayız. Özellikle yeni pazarlara açılma konusunda iş birliklerinin değerine çok fazla inanıyoruz.

Yıl sonuna kadar Pivony’yi kendi kategorisinde lider pozisyona getirme hayalimizi gerçekleştirebilmek için ekip olarak çok çalışıyoruz. Özellikle otomotiv, perakende, telekomünikasyon, sigortacılık sektöründen önemli markalarla devam eden çalışmalarımız var.

Bunun yanında uluslararası pazarlarda, bu yıl özellikle MENA bölgesini hedefliyoruz, büyümemizi hızlandırmak için potansiyel partnerler ile işbirliği görüşmelerimiz devam ediyor. Bölgede lider konumda olan bir havayolu şirketinin programı içinde yer almaya ilişkin çalışmalarımızı da heyecanla takip ediyoruz.

Tüm bu gelişmelerin yanında aynı zamanda bir yatırım turundayız. Melek yatırımcılar ve VC’lerin ilgi gösterdiği turumuzda bizim için stratejik olacak yatırımcıları büyüme yolculuğumuza dahil ederek uluslararası büyümemizi hızlandırmak istiyoruz.