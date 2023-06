Emel Önür Amerika’da Eviniz Olsun

yazan: MAG 14

Amerika’da kurmuş olduğu gayrimenkul şirketinde ekibiyle birlikte hizmet veren Broker Emel Önür, ABD’de konut sahibi olmak isteyenler için piyasayı değerlendiriyor.

Miami, konut piyasasında nasıl gidiyor? Son yıllarda gördüğünüz trendler neler? Genel anlamda bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Miami konut piyasası, pandemi sonrasında rekor düzeylerde artış gösterdi. Teknoloji, finans ve inşaat sektörlerindeki büyüme diğer eyaletler ve Amerika geneli ile karşılaştırıldığında Miami’yi gayrimenkul yatırımı yapmak için Amerika’nın en gözde şehirlerinden biri haline getirdi. Citadel, Microsoft ve Kirkland gibi birçok teknoloji, finans ve hukuk şirketi Miami’ye genel merkezlerini taşıdı, merkezler kurdu veya operasyonlarını genişletti. Faiz oranlarındaki artış, diğer eyaletlerde emlak piyasalarında durgunluk yaratmış olsa bile Miami’ye olan talep her geçen gün biraz daha artıyor.

Türkler, genel olarak Amerika’nın hangi eyaletlerinde ev sahibi olmayı tercih ediyor? Sizce neden?

Sadece Türklerin değil, dünyanın dört bir yanından Amerika’da ev sahibi olmak isteyen yatırımcıların ilk tercihi çok uzun yıllardır Florida eyaleti. Amerikan Millî Emlakçılar Derneği 2022 yılı sonu istatistiklerine göre, Florida %24 ile birinci eyalet; bunu %11 ile California ve %8 ile Texas eyaleti izliyor.

Bunun en önemli sebepleri; Florida’nın her zaman yaz olan iklimi, uçsuz bucaksız bembeyaz sahilleri, herkesi kucaklayan Latin kültürü ve en az bir o kadar da, Amerika’da eyalet gelir vergisi olmayan yedi eyaletten biri olması.

Amerika’da ev sahibi olmak isteyenlerin karşılaştıkları zorluklar neler? Bu zorluklar nasıl aşılabilir?

Bence Amerika’da ev almak isteyenlerin karşılaştıkları en önemli ve aslında tek zorluk “karar vermek” ve bu işin aslında ne kadar kolay ve yapılabilir olduğunu bilmemek. En önemli adım Florida’dan lisanslı, tecrübeli ve profesyonel bir gayrimenkul yatırım danışmanı bulmak.

Amerika vizesine sahip olmamak, dil bilmemek, piyasa koşulları ve prosedürler konusunda bilgi sahibi olmamak gibi zorlukların hepsi, doğru danışman ile çalışarak kolaylıkla aşılabilecek zorluklar.

Amerika’da ev almakla ilgili en yaygın bilinen yanlışlar neler?

ï Amerika’da ev almak çok zor.

ï Amerika’da ev almak için vizenizin olması gerekir.

ï Amerika’ya gelmeniz gerekir.

ï Emlak alırken komisyon ödemeniz gerekir.

ï Birilerine vekaletname vermeniz gerekir.

ï Yabancılar mortgage alamaz.

Bugünün şartları düşünüldüğünde, genç bir ailenin ev sahibi olma şansı nedir? Ne kadar bir bütçeye ihtiyaç var?

Miami civarında yatırım değeri taşıyan evler 200.000 dolardan başlıyor. Kısa dönem kiralamaya izin veren ya da Miami merkeze yakın olan yerler arzu edilirse, fiyatların başlangıç noktası 400.000 dolar civarında. İyi haber; bu rakamların %30 ila %35’ini peşinat koyarak mortgage almak mümkün.

Peki, Miami’de ev almak için en uygun zaman hangisi dersiniz?

Şu an, bugün. Miami çok genç ve New York’un üçte bir yaşında bir şehir. Her geçen gün katlanarak artan bir gelişim gösteriyor. Son yıllarda gayrimenkul piyasasında olan gelişmeler, Miami’ye olan talepteki artış, bu işin daha başlangıcı. Bugünlerde, Miami’den Orlando’ya gidecek olan hızlı tren seferleri başlıyor mesela. Amerika’nın ikinci büyük karma konut-otel-AVM projesi Miami World Center’ın %50’si tamamlandı. Yine Miami merkezde yüz katlı bir Waldorf Astoria inşa ediliyor. Tüm bu gelişmelerin bir parçası olmak için şimdi, şu an en uygun zaman.