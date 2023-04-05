Elif Kurtaran 23 Nisana Dair Dileklerini Mag Okurlarına Paylaştı.

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Taçsız Prenses’in Masal karakterine hayat veren Elif Kurtaran; rolüne nasıl hazırlandığını, hobilerini ve 23 Nisan’a dair dileklerini MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Biz seni ekranlardan tanıyoruz ama seni senden de dinlemek isteriz. Kendinden biraz bahseder misiniz?

Genelde sıcakkanlı olduğumu söylerler. Ben biraz utangaç olduğumu düşünüyorum ama utangaç olsam da doğruları söylemeye çok önem veririm; ayrıca biraz da inatçıyım sanırım.

Taçsız Prenses dizisi ile izleyenlerin gönlüne taht kurdun. Çok başarılı bir oyunculuğun var. Rolüne nasıl hazırlıyorsun?

Yalnız başıma odama girip yüksek sesle ezberimi ve rolümü çalışıyorum. Bu noktada annem ve ablamın yanında birçok büyüğüm bana çok destek oluyor.

Oynamayı çok istediğin bir rol var mı?

Şimdilik yok. Rol seçmiyorum, zaten yaşım da küçük. Olabildiğince, güzel projelerde farklı karakterlerde yer almak istiyorum.

Sektörde en çok kiminle çalışırken keyif aldın?

İsmail Hacıoğlu ve Volkan Keskin.

Peki, biraz da hobilerinden bahseder misin? Okul dışında neler yapıyorsun?

Boş vakitlerimde ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Ayna karşısında dans etmeyi çok seviyorum.

Hayvanlarla aran nasıl? Çok sevdiğin bir hayvan var mı?

Hayvanları çok seviyorum. Hâlihazırda evde muhabbet kuşumuz var zaten ama en çok köpekleri seviyorum. Umarım bir gün babamı köpek sahiplenme konusunda ikna edebilirim.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın öneminden biraz bahseder misin? Bu kutlu gün senin için ne anlam ifade ediyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyadaki tüm çocukların bayramıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanıdır. Dünyadaki bütün çocukların eşit olduğu, güzel yaşamayı hak ettiği anlamına geliyor.

23 Nisan’ı nasıl kutlamak istersin?

Ben hep annemden onun çocukluğundaki 23 Nisan kutlamalarını dinledim. Annem küçükken bando takımındaymış ve 23 Nisan kocaman stadyumlarda kutlanırmış. Ben de 23 Nisan’ı stadyumda, kalabalıklar etrafında, bando takımlarıyla kutlamak isterim.

Tüm dünya çocuklarına vermek istediğin bir mesaj var mı?

Hepimiz dünyanın farklı yerlerinde yaşıyoruz, hepimizin farklı hayatları var ve hepimizin farklı hayalleri var. Ben tüm çocukların hayallerinin peşinden koşabilmesini diliyorum.