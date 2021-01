EZGi FINDIK

Okuma süresi 4 dakika

Sosyal medyadan paylaştığı makyaj videoları ile adından sıkça söz ettiren Influencer Ezgi Fındık kariyer yolculuğu, hayalleri ve ileriye yönelik hedeflerine dair merak edilenleri MAG okurları için cevapladı.

Makeup artistliğinden Dünya’ya açılan bir Influencer olarak bize kendinizden ve kariyer serüveninizden bahsedebilir misiniz?

Aslında aklımda hiçbir zaman Influecer olmak yoktu. Çünkü eskiden bu tarz bir meslek yoktu. 2011’de Türkiye’ye taşındım, Alman Dili ve Edebiyatı okudum. İlgi alanım moda ve makyaj olduğu için bu alanda ilerleme kararı aldım. Biz dört kız kardeş birlikte bir moda blogu kurduk ve 4Fashionist adı ile ilerlemeye başladık ve dergi röportajları ile iş birlikleri gerçekleştirdik. Daha sonra makyaja daha fazla yönelmek istediğim için kendi Instagram sayfamı açtım ve altı sene çalıştığım MAC Cosmetics’den ayrılarak bir Youtube kanalı açarak içerik üretmeye başladım. MAC’de dört sene part time make up artist olarak çalıştım daha sonra iki sene boyunca ofis kadrosunda sanatçı ilişkileri sorumlusu olarak görevime PR departmanında devam ettim.

Makeup artist olmaya nasıl karar verdiniz? Bir meslekten ziyade sizin için bir tutku muydu?

Makyaj kesinlikle benim için bir tutku. Renklerle oynamak yeni dokular denemek paha biçilemez. On dört yaşında transparan pudra deneyen biriyim. Aşırı meraklıydım, her ürünü deneyip sonucunu görmek bana ilham veriyordu. Yeni ürünler denemek ve incelemek kadar zevkli bir şey yok. Severek yaptığınız tüm işlerde başarılı olursunuz. Makyaj, hayatıma çok şey kattı, hatta bütün planlarımı değiştirdi diyebilirim.

Makyaj videolarınızın yanı sıra giyim tarzınızla da dikkat çekiyorsunuz. Hem makyaj hem de moda tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

Makyaj ve moda cok iç içe. Küçüklüğümden beri ablamların aldığı dergileri okur uyumadan önce hayal kurardım. Çok casual rahat bir stilim olduğunu söyleyemem. Çünkü renkli, taşlı giysi ve aksesuarları çok seviyorum. Sportif giyinen biri değilim. Makyaj ve giyim uyumu konusunda hassas biriyim. Siyah bir elbiseyi kırmızı ruj ile tamamladığınız chic, koyu bir smokinle tamamladığınızda ise grunge bir stil elde edersiniz. O nedenle makyaj çok önemli.

Beraber çalışma fırsatınız olsaydı hangi ünlüler ile çalışmayı isterdiniz?

Madonna ile çalışmayı isterdim. Çünkü ikonik kişiliği ile makyaja ve modaya yön veren birisi. Bir de Kendall Jenner’a makyaj yapmak isterdim. Gözleri çok güzel ve her türlü makyaja uygun.

Sizin makyajda vazgeçilmezleriniz neler?

Kesinlike concealer. Mutlaka evden çıkmadan önce sürüyorum. Otomatik daha sağlıklı ve taze gözüküyorsun. İkinci favori ürünüm ise dudak kalemi.

2021 makyaj trendlerinden bahsedebilir misiniz? Yeni yılda hangi makyaj modelleri ön plana çıkacak?

Aslında less is more akımı var diyebiliriz. Maskelerden dolayı ağır makyajlar ve renkli rujlar çok tercih edilmiyor. Cildimizin sağlıklı, nemli ve parlak gözükmesi her zaman vazgeçilmez bir trend ve bence 2021’de daha az ve efektif makyajlar göreceğiz. Işıltılı farlar ve nemli ciltler 2021 makyaj trendlerinden olacak gibi gözüküyor.

Her yüz tipine aynı makyaj uygulanıyor. Makyaj yaparken nelere dikkat edilmeli?

Aslında her yüz tipine ve herkese aynı makyaj uygulanmaması gerekiyor ama üzülerek söylüyorum ki çoğu make up artist alışık oldukları stili hemen hemen herkese uyguluyorlar. Aslında benim için en önemli şey birinin yüzüne bakıp yorgun bölgeyi bulmak. Bu gözaltı, ince kaşlar ya da ciltteki sivilceler olabilir. Onun üzerinde çalışarak yüzün geri kalanını süslemek.

İyi bir makyajın püf noktaları nelerdir?

İyi bir makyaj kendi cildiniz gibi gözüken, daha sağlıklı ve dolu dizgin gözüktüğünüz halinizdir. Kalın ve mat ürünlerden uzak durun. Allık, bronzer gibi ürünleri az ve doğru bölgeye uygulamaya gayret edin. Highlighter gibi soft ürünleri bölgesel uygulayın ki yüzünüz gözenekli durmasın. Küçük bir öneri, ıslak sünger ile cildinizin üstünden geçin ve fazla fondoteni aldırın.

İleriye yönelik kariyer planlarınızı öğrenebilir miyiz? Kendi makyaj markanızı yaratmak gibi bir planınız var mı?

Çoğu influencer ve make up artist gibi kendi makyaj markamı yaratmak. Ama geçtiğimiz senelerde Türkiye’deki ünlülerin ürünlerinin kalitesini çok beğenmedim. Kötü çekimler yanlış makyajlar ve teknikler ile ürünleri anlattılar. Ben doğru zamanda etkili ve kaliteli ürünler lanse etmek isterim. Dubai ve Türkiye arasında gidip geliyorum. İki ülkede de başarılı kalmayı ve daha büyük bir kitleye ulaşmayı hedefliyorum. n