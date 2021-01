Egoyu Aşmamız ve Doğaya Sahip Çıkmamız Gerekiyor

Okuma süresi 9 dakika

2020 yılı tüm insanlık olarak hiçbirimiz için kolay değildi. Her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha deneyimledik. Bu bağlamda değerli MAG okurlarının 2021 yılına sağlıklı ve nefis bir başlangıç yapması ve bunun daim olması için yılların duayen ismi Dr. Ender Saraç ile detaylı bir röportaj gerçekleştirdik. Dr. Ender Saraç, yakın zamanda yepyeni bir binaya geçti. Yıllardır sürdürdüğü başarılı çalışmalarına eklediği yeni yöntemler ile kendisine gelen ve reçetesini uygulayanlara çok kısa sürede sağlık ve güzellik kazandırmaya devam ediyor. Sizler için bazı ufak tüyolar da aldığım Dr. Ender Saraç’ı hafta içi her sabah saat 9.45’te Show TV kanalındaki programında izleyebilirsiniz. Ocak sayımızla beraber her anı keyif ve neşeyle geçirebileceğiniz sağlıklı ve coşku dolu bir yıl diliyorum hepimize.

Dünyamız zor aşamalardan geçmekte. İnsani varlığımızın ana temeli ve atomik bütünü olan bedenlerimiz için zor bir süreç. Beden, ruh ve bilinç üçlüsünde sonsuz bilgi ve deneyim sahibi biri olarak tüm gezegenin geçtiği COVID-19 tünelinin sonunda siz ne görüyorsunuz?

Aslında bunu yaradanın bize bir şefkat tokadı olarak görüyorum. Biz dünyayı çok bozduk, doğaya, hayvanlara ve bitki alemine kötü davrandık, kendimizi çok önemli sandık şimdi ise bozduğumuz ekolojik dengenin sonuçları ile yüzleşiyoruz. Eğer bu seferde öğrenmemeyi ve bilgeleşmemeyi seçersek daha sert deneyimlere hazırlıklı olmalıyız.

Bu virüsün işleyişini sizden öğrenmek isteriz. Nasıl bulaşıyor ve bedende nasıl ilerliyor?

En çok göz, burun ve ağız yoluyla giriyor. Yerleştiği yerde çoğalıp yoluna devam ediyor. Eğer bağışıklık sistemi zayıfsa yoluna devam ediyor ve çok ciddi hasarlar bırakabiliyor.

Bir gün illaki herkese geçeceği düşünülürse virüs öncesi ve sonrası bedende ne gibi farklılıklar oluşuyor?

Şimdi yeni yeni görüyoruz ki PCR testinin negatif olması ile olay bitmiyor. Geç dönem komplikasyonları da ciddi hasarlara yol açabiliyor. O nedenle bağışıklığı güçlü tutmak ozon, glutatyon, C vitamini, çinko uygulamaları, doğal destekler ve iyi uyku bağışıklığın güçlendirilmesinde çok önemli. Geç dönemde aritmi kalp sorunları, unutkanlık, alzheimer, bağışıklık sorunları, göz, tat ve koku alma sorunları olabiliyor.

Sizce insanlık bu virüsten ne öğrendi?

Almamız gereken mesaj; artık egoyu aşmamız, doğaya sahip çıkmamız, birbirimizi sevmemiz ve kötü enerji üretmememiz gerektiğidir. İnşallah öğrenmişizdir.

Bugün çocukluğunuza dönebilseniz yine bu mesleği mi seçersiniz yoksa başka bir mesleği mi? Neden?

Sanıyorum yine aynı mesleği seçerdim. İnsanlara yardımcı olmak, acılarını dindirmek ve onları sağlıklarına kavuşturmak bana hep mutluluk vermiştir.

Bize okullarınızdan ve aldığınız eğitimlerden bahseder misiniz?

İzmirliyim. İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Ege Tıp Fakültesi, Atatürk Devlet Hastanesi İhtisas ve Erzurum ili İspir kasabası Kırık nahiyesi mecburi hizmet, Çorlu’da ise askerlik yaptım. Yurt dışı ve yurt içinde sayısız eğitim ve kurs aldım. Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur, mezoterapi, kupa, hacamat, estetik medikal ozon ve yurt dışındaki üniversitelerde ayurveda gibi çok sayıda tamamlayıcı tıp eğitimleri aldım ve bu konularda üniversitelerde eğitim vermekteyim.

Sizce insanlar bedenlerinin dilini anlayıp doğru okuyabiliyorlar mı?

Maalesef eski insanlar öyleymiş yeni insanlarda bu özelliklerimiz körleşmiş. Aslında beden bize çok sinyal veriyor. Fakat biz bunları okumayı ve hissetmeyi yapmıyoruz.

Her hastalığın önce düşüncede sonra ruhta en sonunda da bedende başladığı düşüncesine katılıyor musunuz?

Kesinlikle katılıyorum. Kuantum düzeyindeki bir düşünce uygun zemini bulduğunda maddeselleşip şifaya ya da hastalığa dönüşüyor. Düşüncelerin çok önemi var. Kuantum düzeyindeki olumsuz düşünceler ve enerjiler hastalıklara dönüşebiliyor. Sevgi ve şefkat ise olumlu düşünceye dönüşüp şifa olabiliyor.

Sadece koronavirüs için değil ama her türlü bedeni koruma, bağışıklık sistemimizin en yüksek düzeydeki gücüyle önlenebilir mi?

Sadece beyin gücü ile olmaz. Doğru düşünce kalıbı ve stres yönetimi çok önemli. Doğru beslenme, kilo kontrolü, sağlıklı uyku, düzenli egzersiz ve doğal destekler de oldukça önemli. Kısacası sağlıklı yaşam bir paket başka bir unsura bağlanamaz.

Bu bağlamda sizin bilgilerinizin kapsayıcılığı beden, ruh, kalp üçlüsünde tam ve kökten bir şifa olmayı başarıyor. Lakin Dünya’da hala ilaç ver, dinlemeden gönder tekniği süre gelirken sizce tıp alanında kökten bir değişim zorunluluğu var mı?

Bence artık bu değişim başladı bile. Koronavirüs salgınında gördük ki bir yıl oldu Batı halâ tıbbi kökten bir çare bulamadı ve yine ozon, kekik yağı gibi doğal uygulamaların daha çok işe yaradığını görmüş olduk.

Sizce kendini seven bir insan neleri yapar ya da yapmaz?

Kendini seven bir insan bedenine ve ruhuna zarar verici yaşam tarzından kaçınır. Doğaya özellikle hayvanlara ve bitkilere zarar vermez, insanlara acı çektirmez, onların zaaflarından yararlanmaz, affedici olur, yardımseverdir, kilosuna ve egzersizine dikkat eder.

Doğada her hastalığın ilacı varsa ölümsüzlüğün tarifi de var mıdır? Sizce ölünce ne oluyor?

Ölümsüzlük söz konusu olamaz. Zaten ölememek de aslında çok büyük bir ceza. Biz bize biçilen hayatı düzgün bir şekilde yaşamalı ve soğukkanlılıkla ölümü de kabullenmeliyiz. Önemli olan kaliteli yaşlanmak. Bence ölüm, bir boyut değiştirme ve dünya gezegenimizdeki yaşadığımız sürede yaptığımız artı veya eksi her türlü eylemin karşılığını alıp ona göre bir performans değerlendirmesine tabi tutulacağımız yeni bir boyuta geçiştir. Aslında ölümden değil ölüme hazır olmamaktan korkulmalı.

Yakın zamanda yeni bir binaya geçtiniz. Kliniğimizde ne gibi şeyler yapılıyor?

Yirmi altı yıl sonra yerimizi değiştirdik. Daha büyük ve kapsamlı bir kliniğe geçtik. Artık daha geniş ve modern bir yerde kapsamlı aletler ile estetik, sağlık, zayıflama ve tamamlayıcı tıp gibi konularda çok daha güzel ve modern hizmet verebileceğiz.

Yeni yılda virüs ve kilo sorunlarından uzak sağlıklı bir yaşamımızın olabilmesi için bize biraz bilgi vermenizi rica ediyorum. Pandemi sürecindeki hareketsizlik ve yaşanan stres kilo aldırırken özellikle göbek ve bel çevresindeki yağlanmayı arttırdı. Bu süreçle başa çıkma yolları nedir?

Karın bölgesindeki yağlar eritilmesi en zor yağlardır. Bu yüzden düzenli spor yapılması gerekir. Spor yapma imkânınız yoksa doğru egzersiz hareketlerini öğrenerek belirli aralıklarla bunları tekrar etmeniz gerekir. Tabii bu egzersizlerle birlikte doğal takviyeler de büyük yarar sağlar. İşte onlardan bazıları:

Pandemi göbeğini eritme yolları

Pratik Masaj Yağı

Malzemeler: Birer çorba kaşığı limon suyu, susam yağı, okaliptus yağı ve biberiye yağı.

Yapılışı: Tüm bu doğal yağlardan bir karışım hazırlayınız. Bu karışımı, karın bölgenize sürerek dairesel ve yavaş hareketlerle masaj yapınız. Bu masajla birlikte egzersiz hareketler sayesinde karın bölgenizdeki yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz. Ayrıca bunlara ek olarak hazırladığım göbek eritme diyetini de uygulayabilirsiniz. Bu diyeti üç hafta yaptığınızda ideal forma kavuşabilirsiniz. Unutmayın her diyet tek başına tam sonuç vermez. Diyetlerimizi çeşitli sporlarla birleştirerek sonuca daha kesin ulaşırız.

Mekik Hareketi

Sabah ve akşam ellişer kez karnınız acıyana kadar mekik çekin. Bu karın bölgesindeki kasları güçlendirir ve aynı zamanda bu bölgedeki yağların çabucak yakılmasını sağlar.

Sopalı Hareket

Sopayı ensenize dayadıktan sonra ellerinizi de geçirin ve daha çok kalçadan hareketle yani kalçanızdan yukarısını sağ ve sola hareket ettirin. Bu hareket yan bölgelerdeki yağları yakar.

Yan Mekik Hareketi

Sağınıza doğru uzanın, sağ elinizi sağ kulak üzerine gelecek şekilde getirin. Sol elinizi, belin soluna sol dirseğe gelecek şekilde yaklaştırın. Sol el ile belin sağını hafif şekilde tutun. Hızla sağ kolu ve sağ ayağı birbirine yaklaştırın. Altmış defa bunu tekrarlayın.

Kalça Hareketi

Sol dizinizin üzerine yatın. Ayaklarınızı dik koyun ve kaldırabileceğiniz kadar yukarı kaldırdıktan sonra aşağıya indirin. Dizinizi fazla bükmemeye çalışın. Sonra aynı hareketi öbür tarafınıza uygulayın. Bu hareketi en az otuz ya da kırk kez yapın. Bu hareket, kalça ve çevresinde oluşan yağlanmayı azaltır.

Yanlara esmene hareketi

Ayakta dimdik pozisyonda durup sağınıza ve solunuza doğru hızlı bir şekilde esneyebildiğiniz kadar esneyin. Bu hareketi en az üç ya da dört dakika tekrarlayın. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişiler için uygun bir hareket olmayabilir.

Haftanın tek günleri bunları yapın:

Sabah: Bir bardak suyun içine bir kaşık bal ve on damla kadar limon koyarak için.

Sabah Sporu: Bol ter atabilmek için her sabah ortalama otuz beş ya da kırk dakika tempolu yürüyüş yapın.

Sabah Duşu: Spor yaptıktan sonra her sabah ham ipek kese veya kabak lifi ile basen, kalça, bel ve göbek bölgelerinizi sert bir şekilde fırçalayın. Kekik yağı, susam yağı, melisa yağı ve biberiye yağı ile bu bölgelere masaj yapın.

Kahvaltı: Birer tane kabuklu olmak koşuluyla yeşil elma ve sert şeftali.

Ara Öğün: İki parmak ölçüsünde taze dil peyniri.

Öğlen: Derisiz olması şartıyla bir porsiyon ızgarada pişmiş tavuk, bol roka, yeşil salata ve taze soğan.

Ara Öğün (saat 3): Üç ya da dört tane yulaflı bisküvi.

Ara Öğün (saat 5): Bir adet kabuklu olmak koşuluyla yeşil elma.

Akşam: Zeytinyağlı fasulye (üç ya da beş kaşık), bir dilim tam ekmek ve mevsim salatası.

Gece: İçine tarçın eklenmiş, ılık, yağsız veya az yağlı süt, üç ya da dört fincan rezene çayı, mısır püskülü, yeşil çay, avokado yaprağı ve kiraz sapları karıştırılarak çay halinde içilecek. 