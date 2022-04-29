Eğitimde Tamamlayıcı Güç: Hanife Koşar

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Türkçe ve İngilizce olarak bireysel, kurumsal, aile ve çift terapileri veren Psikolog Hanife Koşar, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesine yardımcı kaynaklar sunan HNT Toys & Books markasıyla hedeflediklerini ve önceliklerini aktarıyor…

Kendinizden bahseder misiniz? Neden psikoloji?

Çocukken “Büyüyünce ne olacaksın?” diye sorduklarında, “Babam gibi öğretmen olacağım.” derdim ancak, lisedeki ilk psikoloji dersinde ruh biliminin tanımını duyduğum an zihnimde bir katman açıldı. Öyle büyülenmiştim ki “İşte bu! Ben psikolog olacağım!” demiştim. Sonradan keşfettim ki ben aslında uzlaşmacı, empatik, yaratıcı ve çözüm odaklı mizacımla oyun terapisine ve danışmanlık yapmaya çocuklukta başlamışım. Bu içsel tutkunun üzerine, idealim olan ODTÜ Psikoloji lisansını takiben Amsterdam Üniversitesi İşletme Executive Masters programını tamamladım. Uzun yıllar özel bir kurumda farklı tanı gruplarında çalıştıktan sonra HNT Kişisel Gelişim Danışmanlık firmamı kurarak alanda fark yaratma misyonu ile çalışmalarıma devam etmekteyim.

HNT Kişisel Gelişim Danışmanlık olarak danışanlarınıza hangi alanlarda destek veriyorsunuz?

Çocuk, ergen ve yetişkinlere bireysel, kurumsal, aile ve çift terapisi vermekteyim. Yurt içi ve yurt dışı online seansların yanı sıra İngilizce olarak yabancılara da hizmet vermekteyim.

Gelişimsel alanlar olarak; davranış bozuklukları, travmalar, duygu-durum uyumsuzlukları, öğrenme güçlükleri, odaklanma sorunları, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, bilişsel patolojiler, dil, konuşma ve iletişim bozuklukları, bağlanma stilleri, benlik gelişimi sorunları, üstün zekâya bağlı uyum sorunları, otizm spektrum bozukluğu, bilişsel entegrasyon, sınav kaygısı, kişilik patolojileri, ikili ilişkiler, şirket verimliliğini artırma gibi pek çok alanda psikolojik destek hizmetleri sunmaktayım.

Geleneksel ve pragmatik yaklaşımların ötesinde, ruhsal birikimlerimin eğitim ve deneyimlerimle harmanlandığı analizler ve kişiye özel butik çalışmalar yapmaktayım.

HNT Toys and Books adında bir girişiminiz bulunuyor. Bu markayla hedefledikleriniz ve öncelikleriniz neler?

İdealist ruhundan ilham aldığım öğretmen bir babanın, bir dakika boş durmayı bilmeden kendini evlatlarına adayan emektar bir annenin çocukları olarak biz dört kız kardeş, topluma faydalı olma içgüdüsü ile büyüdük.

Çocukluğumuzdan gelen bu yaşam kültürü, mesleklerimizle birleşip yeni kollara evrildi. Ben yazar ve tasarımcı olarak, kardeşim ise grafiker ve illüstratör olarak çok sayıda çocuk kitabı ve oyun tasarımından oluşan birikimimizi hayata geçirmek üzere HNT Toys & Books yayınevini kurduk.

İsimlerimizin baş harflerinden oluşan bu markanın hedefi, çıkış hikâyesinden ilham alıyor: Birkaç neslin kültür mirasını harmanlayıp somut eserlere dönüştürerek gelecek nesillere hediye etmek. Bu sebeple sloganımız: “A gift to your gifted ones.”

Sizin kaleminizden çıkan çocuk kitapları var. Biraz bahseder misiniz?

Yayınevimizin marka çatısı altında çıkan ilk eserimiz; Sevimli Hayvanlar Cuddly Animals, dört kitaptan oluşan çift dilli, çocuk kitabı setidir. Bu set; girift gramer yapısı, zengin ve ileri düzey kelime dağarcığı, oyunbaz ve lirik dizeleriyle dilsel, bilişsel ve duygusal gelişimi destekleyen, sempatik görselleriyle de çocukların kalbini çalan, tekerleme tadında bir eserdir. Kitap okumayı gerçek bir keşif deneyimine dönüştürebilmek adına kitabın sonunda on iki özgün aktiviteye yer verdik. Ebeveynler ve uzmanlar bu bölüme bayılıyor, çünkü kaliteli vakit yaratma konusunda onlara büyük bir destek sağlıyor.

Bunun yanı sıra farklı kategorilerde kitap, oyun ve eğitsel materyaller yayına hazırlanmaktadır.

Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Psikolojik danışmanlık alanındaki amacım, ruhsal bir evrim geçiren insanoğlunun tabiatını hiç keşfedilmemiş derinliklerde anlamaya ve potansiyellerini gerçekleştirme yolculuğunda çağa uygun yaklaşımlarla onlara destek olmaya devam etmektir.

HNT Toys & Books olarak ise, eğitim sisteminin yanında tamamlayıcı bir güç olmak, öğretmen ve velilerimize kaynak sunarken aynı zamanda ilham olabilmek, çocuklarımızın gelişimsel ihtiyaçlarına daha doyurucu ve eğlenceli şekilde cevap verebilmektir.

Bir dünya markası haline gelerek; sanatsal, vizyoner ve hümanist kimliğimizle ruhlara sihirli dokunuşlar yaparak içsel hazinelerine giden yolu açmaktır.

“In obsession, rules rule you. In perfection, rules serve you.”

Hanife Koşar

“Ruh hastalıklarının sebebi gerçekliktir. Ya biraz bozulmuştur ya yeterince sunulmamıştır.”

Hanife Koşar