Ece Vahapoğlu Alpay ile Anneler Günü

Okuma süresi 2 dakika

Sunucu, Yazar ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu Alpay, bu günlerde hayatını bebeğinin geleceği üzerine kurmaya başlamış.

Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Canından bir parçayı sonsuz aşkla sevmek ve onu koruma içgüdüyle yaşamak.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Önceliklerim yer değiştirdi; bebeğimin bakımı ilk sıraya yerleşti. Daha çok evde vakit geçirir oldum. Üzerine de koronavirüs salgını sebebiyle “Evde Kal” dönemi başlayınca benim için yumuşak bir geçiş oldu. Evde bebeğimle zaman geçirmekten çok memnunum. Uykularının arasında bile onu özlüyorum. Bakmaya, öpmeye doyamıyorum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Anne-babalar daha bilinçli ve bilgiye daha fazla ulaşır imkanlara sahip. Artık babalar, ataerkil rollerinden sıyrılıp çocuklarıyla daha çok ilgilenen ebeveyn rolündeler.

Çocuğunuzun ismine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Hamileliğimin başlarında karnımdaki oğluma isim düşünürken, kısa olması önceliğimdi. Babası Ayvalıklı yani Egeli. Birden aklıma Efe ismi geldi. Kocama söylediğimde o da hemen beğendi ve biz erkenden kararlaştırdık. Ayrıca oğlumla isimlerimizin baş harfleri aynı olduğundan bana ait pek çok takı, mücevher ve çanta gibi aksesuarlarımı, çok daha fazla, severek kullanabiliyorum.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendilerine mi bırakacaksınız?

Yeteneklerini ve ilgisini küçük yaş itibariyle gözlemlemeye çalışacağım. Seçenekler sunarız tabii ki, ama seçim onun olacaktır. Yine de kalbim ve mantığımdan geçen kariyer seçeneklerini zamanı gelince onunla paylaşırım.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Bebeğim henüz çok küçük; 4 aylığı yeni geçti. Şimdilik fış fış kayıkçı ile çok eğleniyoruz. Beraber anne bebek yogası yapıyoruz. Onun kollarını ve bacaklarını oynatıyorum.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

“Her şeyin hayırlısı…”

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

İyi bir sporcu olmasını isterim. Ama sunucu veya yazar olacak diye illa ki bir isteğim yok.