Ece Güleç, Yılbaşı Sofrasında Porselen Melekler

Yeni yılı ailesi ve dostlarıyla karşılamayı sevdiğini belirten, Güleç Decor’un sahibesi Ece Güleç’in, kırmızı ve yeşil renklerini kullanarak dekore ettiği yılbaşı sofrasına porselen melekler eşlik ediyor…

Öncelikle yeni yıl sizin için ne ifade ediyor? Yılbaşı için özel gelenekleriniz var mı?

Yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar, taptaze enerjiler, geçen yıllarda yaptığımız çalışmaların karşılığı; yeni yıl açıkçası benim için yeni olan her şey. Aralık ayının gelmesiyle birlikte hepimizin içini tatlı bir heyecan sarıyor, süslü caddeler, ışıklı sokaklar, hediye alışverişleri hepimizi mutlu ediyor. Her yıl mağazamızdaki yeni yıl köşemizi hazırlayıp, aralık ayının son haftası dostlarımız, sevdiklerimizle birlikte küçük bir kutlama yaparız. Yılbaşı gecesini ise tüm ailemizi evimizde ağırlamak en büyük zevkimiz.

Genellikle yılbaşı gecelerini nasıl geçiriyorsunuz? Bu yıl için özel bir planınız var mı?

Her yıl olduğu gibi; evimizde, kendi soframızda, tüm ailemizle birlikte eğlenerek geçirmeyi planlıyoruz. Aileyle birlikte geçirilen her an çok özel.

2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yıl siz ve aileniz açısından nasıl geçti ve sizlere neler kattı?

2022, önceki yıllara göre farklı deneyimler kazanmamı sağlayan bir yıl oldu diyebilirim. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu, azimli olmayı, hiçbir konuda umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini öğrendim. Yepyeni dostlukların ve arkadaşlıkların olduğu güzel bir yıldı.

Bugüne kadar geçirdiğiniz en güzel yılbaşı gecesinden bahsedebilir misiniz?

Kalabalık yemekleri, güzel sofraları hep çok sevmişimdir. Ailem ve dostlarımla birlikte geçirdiğim her yılbaşı benim için çok güzel.

Bu yıl, yılbaşı sofranızın konsepti ve sunumu nasıl olacak?

Bu yıl soframızda Versace ve Rosenthal yemek takımlarını beraber kullanmayı planladık. Versace’nin Medusa Juniper suplalarıyla birlikte özel bir klasik olan Rosenthal Sonssouci Gold serisini buluşturduk; Bugatti çatal bıçak takımı ve Rogaska kristalleri de eşlik etti. Ekoseli masa örtümüzle sıcak bir yılbaşı sofrası kurduk.

Yılbaşı sofrası hazırlarken nelerden ilham alıyorsunuz? Renk ve düzen olarak tercihleriniz var mı?

Geleneksel yılbaşı renkleri olan kırmızı ve yeşili kullanmayı seviyorum. Şık bir vazo, şamdanlar soframızın vazgeçilmezleri. Bu yılki yılbaşı soframıza Rosanigrum’un çiçekleri eşlik etti.

Sofranıza bir isim verecek olsanız; bu isim ne olurdu?

Yılbaşı soframıza Rosenthal’in Angels koleksiyonundaki porselen meleklerin eşlik etmesiyle bu yılbaşı soframızın adı “Angels Dream” olsun o zaman.

2023 yılından beklentilerinizi ve dileklerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Umuyorum ki yeni yıl yepyeni enerjilerle dolu olsun. Beklentilerimizin ve dileklerimizin sonsuz olduğu, sağlığımızın hep iyi olduğu, büyük başarılara imza atacağımız, gülmekten kahkahalara boğulacağımız bir yıl olsun.