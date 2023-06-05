Ebru İnanır Güzellik Merkezi Güzellik ve Bakım

yazan: MAG 17

Ailesinin izinden giderek henüz genç yaşlarda sektöre atılan Güzellik Uzmanı Ebru İnanır, kurmuş olduğu merkezinde verdiği hizmetleri, cilt bakımının önemini ve leke bakımının hangi durumlarda yapıldığını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Öncelikle kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz?

1 Ağustos 1985 Ankara doğumluyum. Aslen Çerkes’im. On ve on sekiz yaşlarında iki çocuğum var. Babam İbrahim Nadir İnanır, halam Leyla İnanır ve amcam Dursun İnanır, güzellik ve kozmetik sektörünün Türkiye’deki kurucuları. Ben de, kozmetik sektörünün kurucuları olan ailemin izinden giderek bu alanda uzmanlaştım.

İş hayatıma on altı yaşında adım attım. Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, Almanya ve İtalya’da da mesleğimle ilgili eğitimler aldım. Kalıcı makyaj, protez tırnak, lazer epilasyon, cilt bakımı gibi alanlarda yüzlerce eğitime katıldım. Yirmi bir yıl boyunca Ankara’nın farklı semtlerinde aktif olarak birçok güzellik merkezi işlettim. Yeni adres olarak da Ankara Bağlıca’da hizmet veriyorum. Güzellik sektöründeki birçok dernek ve meslek odalarının düzenlediği seminer ve etkinliklerde yer aldım.

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının ödüllendirildiği bir organizasyonda “Yılın Güzellik Uzmanı” seçildim. Yakın dönemde, yeni şubelerle markamı büyütmeyi hedefliyorum. Geleceğe dair hayalimse markamı yurt dışına taşımak.

Merkezinizde verdiğiniz hizmetler, uyguladığınız bakımlar neler?

Lazer epilasyon, zayıflama, selülit bakımı, cilt bakımı, cilt yapılandırma, akne ve leke bakımı, iğnesiz mezoterapi, altın onarım bakım, manikür, pedikür, protez tırnak, kalıcı oje, kalıcı makyaj, kirpik lifting, kaş ve kirpik boyama, ipek kirpik, gelin ve profesyonel porselen makyaj, kaş laminasyonu, bal masajı, dirsek, diz kapağı, koltuk altı ve özel bölge kararmalarını gideren gold bakım hizmetlerini veriyoruz.

Cilt bakımı için hangi işlemleri yapıyorsunuz?

Cilt bakımı uygulamalarında çok geniş bir yelpazeye sahibiz:

▪ Derinlemesine cilt temizliği

▪ Kapsamlı cilt bakımı

▪ Prenses bakımı

▪ Akne bakımı

▪ Leke bakımı

▪ Kırışıklık bakımı

▪ Altın onarım bakımı

▪ Cilt gençleştirme

▪ İğnesiz mezoterapi

▪ Lavanta bakımı

Cilt bakımı ne kadar sürede bir yapılmalıdır?

Cilt bakımını ayda bir sefer öneriyoruz. Mümkün olduğunca siyah noktalarımızı ve kapsamlı cilt bakımımızı ayda bir sefer uygulatmaya özen göstermeliyiz. Düzenli cilt bakımlarınızı yaptırmasınız gözenek probleminiz olur ve siyah noktalar cildinizi son derece kötü şekilde etkiler.

Leke bakımı hangi durumlarda yapılıyor?

▪ Doğumdan sonra oluşan lekeler olduğunda

▪ Güneş lekelerinde

▪ Hormonal ilaçlar kullanıldığında

▪ Yoğun asitli ürünler hatalı olarak kullanıldığında leke bakımını öneriyoruz.

Cildinizde leke oluşmaması için kendinizi güneş ışınlarından korumalısınız ve her gün güneş koruyucu kullanmalısınız.