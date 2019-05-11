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Moda Yazarı ve Blogger Ebru Aygün ile Anneler Günü’ne özel çocuklarını büyütürken izlediği felsefeyi ve kızlarının geleceği hakkındaki fikirlerini konuştuk. Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Anne demek; ben demeyi bırakıp ömrünün sonuna kadar biz demeye başlamaktır.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Ben küçük yaşta anne olduğum için evet hayatımın tüm planlarını kızlarıma göre yaptım. Açıkçası başlarda çocuk büyütmenin daha kolay olduğunu düşünüyordum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu anki çocuklar son derece akıllı ve sorgulayan bir nesil olduğu için bizim zamanımızdaki gibi boyunduruk altına girmeyip kendi sınırlarını çizebiliyorlar. Bu da onları daha özgüvenli ve özgür yapıyor.

Çocuklarınızın isimlerine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Ben sesli harfle başlayan, kısa ve de şanslı olduğunu düşündüğüm kişilerin isimlerinden bir derleme yapmıştım. Bunları eleyince kızlarımın isminde karar kıldım.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Herkesin farklı becerileri ve ilgi duyduğu meslekler var. İlk olarak onların seçimlerine saygı duydum; zaten daha sonrasında da benim de hoşuma giden meslekleri yapmak istediklerini gördüm.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Seyahat etmek, pazar brunchları ve yurt dışında müze gezmek en sevdiğimiz aktiviteler birlikte yaptığımız.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Sevgi dolu ve dürüstlük olmak.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Eğer severek ve isteyerek yapacaklarsa neden olmasın.