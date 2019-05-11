En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd bulten motor-sporlari tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Ebru Aygün ile Anneler Günü

Ebru Aygün ile Anneler Günü
Ebru Aygün ile Anneler Günü
Ebru Aygün ile Anneler Günü
Ebru Aygün ile Anneler Günü
Röportaj

Ebru Aygün ile Anneler Günü

yazan:
5
Okuma süresi 2 dakika

Moda Yazarı ve Blogger Ebru Aygün ile Anneler Günü’ne özel çocuklarını büyütürken izlediği felsefeyi ve kızlarının geleceği hakkındaki fikirlerini konuştuk. Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik neler söylerdiniz?

Anne demek; ben demeyi bırakıp  ömrünün sonuna kadar biz demeye başlamaktır.

Anne olmakla birlikte hayatınız nasıl bir değişime uğradı? Beklentileriniz doğrultusunda bir değişim mi oldu sizin için?

Ben küçük yaşta anne olduğum için evet hayatımın tüm planlarını kızlarıma göre yaptım. Açıkçası başlarda çocuk büyütmenin daha kolay olduğunu düşünüyordum.

Şu anki çocukların en büyük avantajı nedir sizce?

Şu anki çocuklar son derece akıllı ve sorgulayan bir nesil olduğu için bizim zamanımızdaki gibi boyunduruk altına girmeyip kendi sınırlarını çizebiliyorlar. Bu da onları daha özgüvenli ve özgür yapıyor.

Çocuklarınızın isimlerine nasıl karar verdiniz? Bir hikayesi var mı?

Ben sesli harfle başlayan, kısa ve de şanslı olduğunu düşündüğüm kişilerin isimlerinden bir derleme yapmıştım. Bunları eleyince kızlarımın isminde karar kıldım.

Çocuklarınızın kariyer planlamasına dahil olmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kararı tamamen kendisine mi bırakıyorsunuz?

Herkesin farklı becerileri ve ilgi duyduğu meslekler var. İlk olarak onların seçimlerine saygı duydum; zaten daha sonrasında da benim de hoşuma giden meslekleri yapmak istediklerini gördüm.

Beraber yapmaktan en çok keyif aldığınız aktiviteler neler?

Seyahat etmek, pazar brunchları ve yurt dışında müze gezmek en sevdiğimiz aktiviteler birlikte yaptığımız.

Annenizden aldığınız ve sizin için önem taşıyan bir öğüt var mı?

Sevgi dolu ve dürüstlük olmak.

İleride çocuğunuzun sizinle aynı mesleği yapmasını ister miydiniz?

Eğer severek ve isteyerek yapacaklarsa neden olmasın.

0
Etiketler:
, ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Gül Eroğan ile annelik ve Anneler Günü için çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Anneliği bir cümleyle anlatmanızı isteseydik

Röportaj

2 çocuk annesi, güzelliğiyle her zaman göz önünde olan eski Model, Sunucu ve Oyuncu Demet Şener ile

Röportaj

Sanat Danışmanı Begüm Gazioğlu Ballı, Anneler Günü’ne özel hazırladığımız köşede anneliğe ve kızı Alya’ya dair merak edilenleri

%d blogcu bunu beğendi: