En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Dünya Onları Konuşuyor

Röportaj

Dünya Onları Konuşuyor

yazan:
25
Okuma süresi 2 dakika

Kathy Perry, Taylor Swift gibi birçok ünlü yıldızı giydiren, son olarak New York Moda Haftası’nda çok büyük ilgi gören Raisa&Vanessa Sason kardeşler ile tasarımlarına dair konuştuk…

Sizi sizden dinleyebilir miyiz?

Çocukluğumuzdan bugüne sanat ile iç içe büyüdük. Çocukken aldığımız resim derslerinden sonra lisede Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gördük. Ardından London College of Fashion’da Tiyatro Kostüm Tasarımı eğitimi almaya başladık. Bu süreçte sanatın moda ile birleştiği noktaları keşfetmeye ve teatral bir bakış açısı ile modayı kendi gözümüzden yorumlamaya başladık.

Yakın zamanda New York Moda Haftası’nda yer aldınız ve çok yoğun ilgi gördü. Bundan bahseder misiniz?

Markamızı kurduğumuz 2009 yılından bu yana tam 10 yıl geçti. 10 yıldan beri New York Moda Haftası’nda koleksiyonlarımızı sergilemek hayalimizdi. Katılımın ve ilginin bu denli güzel olması bizi de çok mutlu etti.

Şu anda tüm dünya sizi konuşuyor… Kathy Perry, Taylor Swift gibi birçok ünlü yıldızın yan yana

Raisa & Vanessa giymiş fotoğrafları yayınlandı.

Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Kıyafetlerimizin böyle güzel isimler tarafından tercih edilmesi bizi de çok mutlu ediyor…

Sıradaki ünlüler kimler? Kimleri giydirmek istiyorsunuz?

Diana Ross’u sahnesinde giydirmek çok isteriz. Penelope Cruz’u özel bir davetine hazırlamayı zevkle yapardık. Georgia Jagger’ın da özel bir davetinde ona bir elbisemizle eşlik etmek isteriz.

Yurt dışına yönelik yeni projeler var mı?

Yeni sezonda defilemizi tekrar NYFW takviminde New York’ta yapacağız. Bunun için çalışmalarımıza başladık.

Siz stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Gün içerisinde genelde spor giyinmeyi tercih ediyoruz. Yoğun iş tempomuzda rahat giysiler seçmeye özen gösteriyoruz.

2020’de Raisa & Vanessa’dan neler göreceğiz?

2020’de New York Moda Haftası’nda yeni yaz ve ilkbahar kapsül koleksiyonumuzu göreceksiniz. Tabii Trendyol’la yaptığımız işbirliği kapsamında yeni bir koleksiyon da orada sizleri bekliyor olacak.

Marka işbirliklerinizden bahseder misiniz?

Şu anda devam eden Trendyol & Raisa Vanessa işbirliğimiz mevcut. Yeni projeler var tabii, marka kimliğimiz ile uygunluk durumuna göre değerlendiriyoruz.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Güzel oyuncu ve sunucu Gül Gölge, yeni yılı sakin bir yerde kutlamayı tercih ediyor

Röportaj

Stil danışmanlığı, tasarım, dizi imaj ve stil yönetimi, erkek modası, moda yazarlığı derken birçok yeniliğe öncülük eden

Röportaj

Kurduğu Mybestfriends markasıyla kadınların gardıroplarına ve stillerine ilham olan Ayşegül Afacan Köksal, MAG okuyucularına özel verdiği röportajda

%d blogcu bunu beğendi: