Dünya Onları Konuşuyor

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Kathy Perry, Taylor Swift gibi birçok ünlü yıldızı giydiren, son olarak New York Moda Haftası’nda çok büyük ilgi gören Raisa&Vanessa Sason kardeşler ile tasarımlarına dair konuştuk…

Sizi sizden dinleyebilir miyiz?

Çocukluğumuzdan bugüne sanat ile iç içe büyüdük. Çocukken aldığımız resim derslerinden sonra lisede Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gördük. Ardından London College of Fashion’da Tiyatro Kostüm Tasarımı eğitimi almaya başladık. Bu süreçte sanatın moda ile birleştiği noktaları keşfetmeye ve teatral bir bakış açısı ile modayı kendi gözümüzden yorumlamaya başladık.

Yakın zamanda New York Moda Haftası’nda yer aldınız ve çok yoğun ilgi gördü. Bundan bahseder misiniz?

Markamızı kurduğumuz 2009 yılından bu yana tam 10 yıl geçti. 10 yıldan beri New York Moda Haftası’nda koleksiyonlarımızı sergilemek hayalimizdi. Katılımın ve ilginin bu denli güzel olması bizi de çok mutlu etti.

Şu anda tüm dünya sizi konuşuyor… Kathy Perry, Taylor Swift gibi birçok ünlü yıldızın yan yana

Raisa & Vanessa giymiş fotoğrafları yayınlandı.

Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Kıyafetlerimizin böyle güzel isimler tarafından tercih edilmesi bizi de çok mutlu ediyor…

Sıradaki ünlüler kimler? Kimleri giydirmek istiyorsunuz?

Diana Ross’u sahnesinde giydirmek çok isteriz. Penelope Cruz’u özel bir davetine hazırlamayı zevkle yapardık. Georgia Jagger’ın da özel bir davetinde ona bir elbisemizle eşlik etmek isteriz.

Yurt dışına yönelik yeni projeler var mı?

Yeni sezonda defilemizi tekrar NYFW takviminde New York’ta yapacağız. Bunun için çalışmalarımıza başladık.

Siz stilinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Gün içerisinde genelde spor giyinmeyi tercih ediyoruz. Yoğun iş tempomuzda rahat giysiler seçmeye özen gösteriyoruz.

2020’de Raisa & Vanessa’dan neler göreceğiz?

2020’de New York Moda Haftası’nda yeni yaz ve ilkbahar kapsül koleksiyonumuzu göreceksiniz. Tabii Trendyol’la yaptığımız işbirliği kapsamında yeni bir koleksiyon da orada sizleri bekliyor olacak.

Marka işbirliklerinizden bahseder misiniz?

Şu anda devam eden Trendyol & Raisa Vanessa işbirliğimiz mevcut. Yeni projeler var tabii, marka kimliğimiz ile uygunluk durumuna göre değerlendiriyoruz.