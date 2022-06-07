Duet Beauty Center: Avantajlarıyla Kuru Manikür

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2018 yılında kurdukları Duet Beauty Center ile birçok güzellik hizmetini veren ortaklar İryna Aslan ve Elena Kuduban, kalite politikalarını da aktararak kuru manikür hakkında merak edilenleri yanıtlıyor.

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

2015 yılında Türkiye’ye yerleştik. Belarus ve Ukrayna kökenliyiz. Güzellik sektöründe yaklaşık 2010 yılından bu yana protez tırnak, kalıcı oje, kaş pudralama ve modelleme, makyaj, ipek kirpik, saç bakımı ve birçok güzellik alanında, Rus tekniğiyle eğitimlerimizi alarak kendimizi geliştirdik. Her zaman almak istediğimiz hizmeti, özeni ve titizliği çevremize ve müşterilerimize sunmaya hazırız.

Duet Beauty Center’ın macerası nasıl başladı?

Her ikimizin de güzellik alanına olan ilgi ve dikkatinin, 2021 yılında keyifli bir sohbet esnasında aynı noktada olduğunu fark ettik. Ayrı yerlerde yapmış olduğumuz işleri ve hizmetleri neden el ele verip geliştirmiyoruz diye düşündük ve 2018 yılından beri süren dostluğumuzdaki samimiyet ve şeffaflıkla, güzellik alanındaki eğitim ve bilgi birikimimizi birleştirerek Duet Beauty Center adı altında hayatlara güzellik katmak için yola çıktık.

Merkezinizde verdiğiniz hizmetler neler?

Ankara’da, güzellik merkezi sektöründe bir ilk olarak, hizmet verdiğimiz Duet Beauty Center’da gelin odası eşliğinde düğün, nişan, kına gibi özel günlerinizde saç, makyaj, manikür, pedikür, protez tırnak, kalıcı oje hizmetlerini bir arada ve aynı gün içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kadınlar için zaman çok önemli; bu yüzden en kısa sürede en iyi hizmeti almaları için VIP oda konforunda, aynı anda dört ila altı el işlem (manikür, pedikür, ipek kirpik, kaş bakımı, kalıcı oje, protez tırnak) hizmeti sunmaktayız.

Kalite politikanız hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Müşterilerimizin memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak, müşteriye mahrem bilgilerini ve kişisel verileri koruyarak hizmet sağlamak, sürekli gelişim bilincinde olmak, ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırmak, en yeni teknolojileri kullanarak modern alt yapımızı sürekli geliştirmek, kaliteli yönetim sistemi çerçevesi içerisinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirmek, kuruluşumuzun kalite politikasıdır.

Müşteri memnuniyeti noktasında neler yapmaktasınız?

Öncelikle biz de birer anne olarak, Duet Beauty Center’ı kurarken çocuklu annelerimizi düşünüp gözleri arkada kalmadan hizmet alabilmeleri için, onları güvenle bırakabilecekleri bir oyun odası tasarladık. Kendimize yapmak istemediğimiz hiçbir sağlıksız ve sonuç alınamayan işlemi, merkezimizde yapmayı tercih etmiyoruz. Sonsuz müşteri memnuniyetini ilke edindiğimizden, sektördeki en yeni teknolojileri kullanarak, dünyada etkinliğini ispat etmiş tüm ürünler ile müşterilerimize en iyi ve en hızlı sonuçları verip profesyonel uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Kuru manikür nedir? Klasik manikürden farkı nedir? Ne kadar süre kullanılır?

Makineli bir yöntem olan kuru manikür, kullanıcıların son zamanlarda en çok dikkatini çeken tırnak bakımı olarak bilinir. Oldukça pratik ve hijyenik bir yöntem olan bu manikür, kullanıcılara güven ve temizlik hissi verir. Klasik manikür sisteminden farklı olarak, sudan yararlanılmadan ve sadece tırnak bakımı konusunda uzman kişiler tarafından yapılır.

Bu uygulama sonrasında hem tırnaktaki bazı kusurların giderilmesi sağlanır hem de estetik bir görünüme kavuşulur. El bakımı, özellikle tırnaklarında problem yaşayan kişiler için sağlık açısından da önemlidir. Sağlık sorunu olmayan kişiler de tırnak bakımı ve şık görünüm etkisi için kuru manikürden, iki hafta süre boyunca temiz şekilde yararlanabilir.

Kuru manikürün avantajları nelerdir?

Kuru manikür, ıslak maniküre göre daha hızlı bir işlem olarak bilinir. Oldukça pratik olması, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlar. Çok zamanı olmayan kadınlar, kuru manikür işlemi ile anında estetik görünüme sahip olan tırnaklara ulaşabilir. Bu manikür, profesyonel kişiler tarafından yapıldığı için herhangi bir hata olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle kullanıcılar için en güvenli tırnak bakım yöntemi olarak öne çıkar. Herhangi bir acı hissedilmesine engel olan yöntem, tırnakların oldukça şık bir görünüme kavuşmasını sağlar. Kuru bir işlem olması nedeniyle, sonrasında yapılacak olan normal ya da kalıcı oje gibi yöntemler için direkt hazır olmasıyla da öne çıkar.