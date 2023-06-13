Drape Işıltı ve Retro Alia Studio

yazan: MAG 11

Zamansız ve güçlü parçalar oluşturmak hedefiyle Alia Studio’yu kuran İpek Erdoğan Başaran ve İlkay Erdoğan, markanın yansıttığı tarzı ve son koleksiyonlarını MAG Okurları için anlatıyor.

Öncelikle kendinizi tanıtarak başlar mısınız? Alia Studio’nun macerası nasıl başladı?

İkimiz de tasarımla ilişkili bölümlerden mezun olduk ve bunun, markamızda görsel olarak büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Alia Studio yeni kurulan bir marka. Zamansız ve güçlü parçalar oluşturmayı

hedefleyerek başladığımız bu heyecanlı serüvende renk, doku, kumaş seçimlerimiz ile beraber istediğimiz dinamiği yakaladığımızı düşünüyoruz.

Son koleksiyonunuza bakıldığında ışıltılı kumaşlar, pullu parçalar ve tüyler göze çarpıyor. Peki siz tarzınızı ve Alia Studio kadınını nasıl tanımlıyorsunuz?

Aslında kendi tarzımızı Alia Studio’da yansıttığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle mottomuz cesur ve güçlü kadınlar diyebiliriz. Feminen parçalarımızın, cesur renk seçimlerimizin ve heykelsi formlarımızın Alia Studio kadınlarının stillerini

güçlendireceğini düşünüyoruz.

Son koleksiyonunuzdaki anahtar parçalar neler?

Yeni sezonda renkler yine ön planda. Drape, ışıltı ve retro; yaz sezonunun dikkat çeken kelimeleri. Bu doğrultuda öncelikle zamansız; ışıltılı, çarpıcı, renkli ve gösterişli parçalar bizim vazgeçilmezimiz.

Koleksiyonlarınız nasıl ortaya çıkıyor? Kumaş, desen, tasarıma nasıl karar veriyorsunuz?

İlham alanlarınız var mı?

İlk koleksiyonumuz Colors of Disco, 70’ler disko ruhunu günümüze taşıyor. Yeni koleksiyonumuz Palette Fleur ise, Beverly Hills’ın renkli dünyasından ilham alarak cesur renkleri kusursuz bir vücut formuna büründürüyor. Modumuzu

belirledikten sonra markanın mottosuna uygun kadın siluetleri yaratmaya çalışıyoruz. Bu özverili çalışmamızın sonucunda, günlük hayatımızda karşımıza çıkan Alia kadınları bizim en büyük motivasyonumuz.

Yeni tasarımlarınız olacak mı? Gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

Şu an, 2024 kış sezonu için tasarım sürecindeyiz. Alia kadınlarının, markamızın yansıttığı ışıltılı ve dinamik parçaları her yerde taşımalarını hedefliyoruz. Markamızın, dünyanın önde gelen pazar yerlerinden biri olan Wolf&Badger’da

bu sezon satışta olmasından dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Dünyanın birçok yerinde satış noktalarımızın olması en büyük hedefimiz diyebiliriz.