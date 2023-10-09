Dr. Özge Banu Öztürk Bütünsel Yüz Yaklaşımı

yazan: MAG 54

Bütünsel yüz yaklaşımında amacın, doğallıktan uzaklaşmadan cilt kalitesini arttırmak olduğunu belirten Uzm. Dermatolog Özge Banu Öztürk, cildin daha genç görünmesi ve daha dinamik hatlara sahip olması için yapılabilecek uygulamaları açıklayarak dikkat edilmesi gereken noktalara değiniyor.

Yaşlanma sürecinde, yüzümüzde çeşitli değişiklikler olmaya başlar. Öncelikle ciltte renk değişimleri, damarsal yapılarda ve kızarıklıkta artış, üst deride incelme, matlaşma olur. Orta deride kolajen elastin liflerde bozulma ve su içeriğinde azalma kendini kuruluk, matlaşma ve sarkma olarak gösterir. Mimik çizgilerine bağlı kırışıklıklar belirginleşir ve derinleşir. Ellili yaşlara doğru cilt altı bağ dokudaki gevşeme kendini orta yüzde ve göz çevresinde hissettirir. Yüz kemiklerinde de erimeye bağlı küçülme özellikle ağız çevresi, çene hattı, göz çevresi ve şakaklarda fark edilir. Göz altında oluk, torbalanma oluşur ve ön yüz ve yanak yağlarında aşağı doğru sarkma belirginleşir. Ağız çevresi ve nasolabial olukta çizgiler derinleşir. Çene hattında belirginleşme kaybolur, gıdı bölgesinde yağlanma, boyuna doğru sarkma gözlenir. Şakaklardaki boşalma, göz kapaklarındaki sarkma ile tüm bu değişimler kişiye yorgun üzgün ifade verir. Genellikle kadınlarda menopoz dönemine doğru, erkeklerde kırk beş yaşlarından itibaren endişeli, yorgun, üzgün, kızgın, gergin, sarkmış gibi ifadeler yerleşmiş olur ve kişi kendini gerçekten iyi hissetmemeye başlar. Bu durumda, ufak dokunuşlarla yüzdeki yaşlanma belirtileri silinebilir. Daha genç, daha dinamik hatlar ile, doğallıktan uzaklaşmadan on yaş kadar genç hale dönülebilir. İşte bu dönüşümü sağlayacak olan yaklaşıma “bütünsel yüz yaklaşımı” diyoruz. Bu yaklaşımda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kişiyi farklılaştırmadan, kendinden uzaklaştırmadan gençleştirmektir.

Bütünsel Yüz Yaklaşımında Hangi Uygulamalar Yapılabilir?

Cilt bakımı-Jetpeel Pro bakım

Mezoterapi ve gençlik aşıları

Sıvı yüz germe

Altın iğne

İp askı

Botoks

Hacimlendiren dolgular

Lazer peeling

Karbon peeling

BBL sarı ışık

LED-soğuk lazer

Biodermogenesi

Fokus ultrason/LIFU/HIFU

Varsa kılcal damar, leke, iz ve skarlara yönelik tedaviler

İlaçlı lipoliz, yüz küçültme, gıdı eritme

Boyun gençleştirme

Lokal ozon enjeksiyonları

IV anti-aging kokteyl

Sistemik ozon ve ozon sauna

Bütünsel Yüz Yaklaşımında Önemli Hususlar

Bütünsel yaklaşım sırasında uygulanan tedavilere yanıt olarak elde edilecek gençleşme, rejüvenasyon, onarım kapasitesi ile ilişkilidir. Dokuların onarımı, yara iyileşmesi; genetik faktörler kadar kişinin beslenmesi ve alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Kişi alkol ve tütün kullanıyorsa, çok tatlı ve karbonhidrattan zengin besleniyorsa, vitamin ve mineral eksikliği varsa ve çevre kirliliğinin yoğun olduğu bir bölgede yaşıyorsa, onarım yani gençleşme arzu edilen boyutta olmayabilir. Gençleşmenin, onarımın iyi olabilmesi için, özellikle riskli bireylerde; sistemik anti-aging etkili medikal ozon tedavisi, ozon sauna, damardan yüksek doz C vitamini, damardan resveratrol, NAD, NAC, glutatyon, Myers kokteyl, ozon sauna, baz solüsyonu gibi çeşitli ek tedaviler gerekebilir.

Planlanan tedavi protokolü ve iyileşme süresi bireysellik gösterir.

Danışan ve hekim birlikte değişimin derecesini belirlerler. Doğallıktan uzaklaşmamak, bütünsel yüz yaklaşımında çok önemlidir.

Tedavi sonrasında ağır fiziksel egzersiz, sauna, hamam, umumi havuz, solaryum gibi faaliyetlerin azami bir hafta süreyle yapılmaması gerekir.

İşlem sonrası yoğun kapatıcı ve fondöten kullanmamak önemlidir. Enfeksiyon riskini arttırır.

Yedi ila on dört gün içinde hekimin önerdiği kontrol süresinde kontrole gelmesi gereklidir.

İşlemin ardından belirli bir süre iğneli cilt bakımı yaptırılmaması,

Alerji var ise alerjiye sebep olan etkenlerin uzman ile paylaşılması,

İşlemden sonra da hekimin uyarılarına uyulması ve bilgisi dışında herhangi bir ilaç veya kozmetik veya krem kullanmaması önemlidir.

Bütünsel Yüz Yaklaşımı Kimlere Yapılır?

Bütünsel yüz yaklaşımına; aynaya baktığı zaman yüzünde üzüntü, yorgunluk ifadesi, solukluk matlık sarkma fark eden ve olumlu yönde değişim ve/veya gençleşme isteyen herkes, kadın veya erkek yaptırabilir. Bu ihtiyacı genelde kırk yaş üstü bireylerde görüyoruz.

Bütünsel Yüz Yaklaşımı Uygulaması

Bütünsel yüz yaklaşımı, uzman hekim ile danışanın birlikte ayna karşısında yapacakları değerlendirme ile programlanır. Bazen tek günde tüm uygulamalar yapılabilirken, bazen de üç ila altı aylık süreye ihtiyaç duyulabilir. Cilt kalitesi, kemik yapı, bağ doku, yüz anatomisi ve yüzdeki altın oranlar birlikte değerlendirilir. İhtiyaçlar belirlenir ve danışanın istekleri göz önünde bulundurulur. Cilde yönelik bakımlar, peeling, mezoterapi, gençlik aşıları uygulanır. Altın oranı yakalamak amacıyla dolgular planlanabilir. Sarkmaları gidermek için ip askılama, LIFU, lazer, plazma, altın iğne gibi cihaz destekli uygulamalar plana dahil edilebilir.

Bütünsel yüz yaklaşımı sonrası kalıcılık bir ila beş yıl arasında yapılan uygulamaya göre değişir. Belirli ve önerilen aralıklarla toksin, gençlik aşısı, mezoterapi uygulamalarının tekrarı ile elde edilen iyileşme hali uzun yıllar korunabilir. Bedende genel iyileşme ve gençleşmeyi uyaran düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, doğru takviyeler, ozon terapi ve D vitamini seviyelerinin optimumda tutulması, kilo kontrolü, psikolojik stresi yönetmek, cildin nem ihtiyacını desteklemek, güneş ışığından korunmak, alkol, tütün, elektromanyetik dalgalar ve çevre kirliliği gibi yaşlandırıcı etkenleri mümkün olduğunca elimine etmeye çalışmak faydalı olacaktır.

Bütünsel yüz yaklaşımında amaç doğallıktan uzaklaşmadan, mümkün olduğunca cilt kalitesini arttıracak ve kişiyi mutlu hissettirecek gençleşme uygulamaları planlamaktır. İhtiyaçlar her bireyde değişkenlik gösterdiği için, bireyler arasında uygulanacak protokoller ve seans sayıları değişkenlik gösterir. Her bireyin iyileşme ve gençleşme potansiyeli de farklılık gösterdiğinden, istenilen sonuçlara ulaşılan süre ve iyiliğin korunma süresi de farklılık gösterir. Elde edilen iyilik ve gençlik halinin korunması da tekrarlayan hatırlatma uygulamalarına ihtiyaç duyar, çünkü yaşlanma ömür bitene kadar hızlı/yavaş devamlılık gösteren bir süreçtir… Zamanın izlerini silmek mümkündür. Yeter ki biz sağlıklı ve genç kalmak isteyelim. Sevgiyle genç ve sağlıklı kalın!