Dr. Kamer Koldaş Yeni Nesil İncelme Teknolojileri

Okuma süresi 4 dakika

Uz. Dr. Kamer Koldaş, tedavi tamamlandıktan sonra dahi etkisi devam eden bir zayıflama yöntemi olan Body Sculptor tekniğini MAG Okuyucularına tanıtıyor.

irmi yıldan fazla bir süredir kilo fazlalığı sorunu ile ilgileniyorum. Bunun nedeni benim de aynı sorunu paylaşmam. Çok kolay kilo alıyorum, çok zor kilo veriyorum. Kilo problemi olanlar hep tombul bir çocukluk yaşarlar. Öğrencilik hayatımda da inceciktim. Hatta evleneceğim zaman, eşimi tavlamak için bile kilo vermeme gerek yoktu. Doğumlar, yoğun ve hareketsiz iş yaşamı beraberinde birçok şey getirirken tabii yanında kiloları da getirdi. Kilo problemi olan binlerce insan ile karşılaştım. Onların neler hissettiklerini, heyecanlarını, hayal kırıklıklarını, sürece bakış biçimlerini, kaçamak yapma yollarını çok iyi tanıyorum. Benzer sorunlar yaşadığım için, işin her iki tarafını da çok iyi tanıyorum. Şunu biliyorum ki, herkesin kilo alma hikayesi farklı. Hızlı ve sağlıklı kilo vermeye giden yol, neden olan sorunu doğru tespit etmekten geçiyor.

Neden Şişmanlarız?

Yağ dokusunun vücuttaki dağılımı çok önemlidir. Kozmetik anlamda bel etrafında, göbekte ve basen bölgesinde biriken yağlar can sıkıcı bir problem olarak karşımıza çıkar. Oysa derinliklerde bulunan yağın (iç organlardaki) ve yağlanmanın sağlık için daha endişe verici olduğu bilinmelidir. Aşırı şişman, aşırı yağlı ve visseral yağlanması fazla olan kişilerde bağışıklık sisteminin zayıf düştüğünü ve Covid-19 riskinin artırdığını da biliyoruz. Diyet yapsak da yağları eritemeyip fazla kilodan kurtulamayız. Asıl olan, kişilerin yaşam tarzı değişikliklerini öğrenmeleri ve bunları hayatına uygulamayı başarmalarıdır. Aksi halde birçok insanın, hayatında defalarca tekerrür ettiği gibi, biten diyet süreleri sonunda verilen kiloların geri alınması kaçınılmaz oluyor.

Kilo Almak Bir Kader mi?

Elbette kader olamaz ama bozulmuş mutfak kültürünü, tüm dünyanın mücadele ettiği hastalıkların başında sayabiliriz. İşte bu sebeplerle birçok yöntem, fazla kilolar ve bölgesel yağlanmaların tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde birçok merkezde oldukça yaygın kullanılan, ülkemizde de kullanıma girmiş bir teknoloji “Body Sculptor”. Bu yeni teknoloji deri altı yağ dokusunun erimesine yardımcı olduğu gibi visseral yağ dediğimiz iç organ etrafındaki yağların da eritilmesi ve atılmasına yardımcı bir teknolojidir. Visseral yağların erimesi ile hasta metabolizmasının dengeye girmesinin yanı sıra tansiyon, şeker, kolesterol değerlerinin normal seviyelere inmesine, Body Sculptor tedavisinin bonusu diyebiliriz.

Body Sculptor dünya çapında elliden fazla ülkede, obezite kliniklerinin tedavi protokollerinde kullanılmaktadır. İnsan vücuduna zararlı olmayan bir biyomanyetik alan yönetimi ile (biostimology) yağ yakmaya yardımcı bir cihazdır. Karın iç bölge yağlarına ve deri altı yağlara etki ederken aynı anda sıkılaşma da sağlayan ilk ve tek cihazdır. Yani üçü bir arada etki, tek cihazda elde edilebilmektedir.

Peki Nasıl Olacak Bu İş?

Body Sculptor’ın çok basit ve sade bir tedavi protokolü vardır. Cihaz, vücudu saran bir tulum gibi giyilerek tüm vücuda uygulanır. Böylece tüm vücuda etki eden bir incelme etkisi olur. Kırk beş dakikalık süre ile haftada üç seans halinde, toplam on iki seans uygulama planlanır. Hastalarımızın durumlarına göre tedavi süresi ve sıklığı değişebilir. Ayrıca bölgesel yağ fazlalıklarına göre hedefe yönelik diğer bölgesel zayıflama teknolojileri ile de kombine edilebilir. Böylelikle kişiye özel zayıflama planı ortaya çıkarıldığında sonuçların daha uzun süre kalıcı olması sağlanır.

Tedavinin etkinliği beş ila altı seanstan sonra belli olmaya başlamakla beraber asıl etki on iki seansın sonunda görülmeye başlanır. Hatta tedavi tamamlandıktan sonra da incelme ve sıkılaşma devam etmektedir.

Tüm bunların yanında en önemli katma değeri unutmamak yerinde olur: İç yağların da erimesi ile düzene giren metabolizma, normale dönen tansiyon, biyokimyasal değerlerin ve kan yağlarının normal değerlere dönmesi kişinin sağlığını, hayatını yeniden kazanmasına yardımcı olur.

Zayıflamak isteyenler, artık sağlıklı olmayı ertelemesinler.