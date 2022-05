Dolunay Arife Kaya: Potansiyele Göre Eğitim Programları

Okuma süresi 6 dakika

Kendi değerlendirme programlarıyla öğrencinin eksiklerini ve becerilerini ölçüp bu doğrultuda ders programı oluşturarak en doğru öğretimi almalarını sağlayan Hedef A Plus Eğitim ve Danışmanlık’ın kurucusu Dolunay Arife Kaya, yurt dışı ve yurt içi eğitime dair merak edilenleri MAG okurlarıyla paylaşıyor…

Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Karadağ kökenliyim. İyi bir eğitimci olana kadarki sürecimde, yurt içinde ve yurt dışındaki köklü üniversitelerde eğitimler aldım; proje ve çalışmalarına katıldım. Bunun yanında, İngiltere’deki Lancaster Üniversitesinde işletme eğitimi aldım. Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, İngilizce, Felemenkçe, İtalyanca ve Türkçe olmak üzere yedi dil biliyorum. Sanata ve müziğe ilgiliyim; keman ve piyano çalıyor, küçük yaşlarımdan bu yana bale yapıyorum. Aynı zamanda sporla ilgileniyorum, atlar benim büyük tutkum. Çocuklar ve eğitim alanı ise hayatımın en büyük bölümünü oluşturuyor. Çocuklara ve eğitime gönül vermiş, bu alanda UNICEF başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle her çocuğa destek olmaya çalışmış biri olarak, onların içindeki hazineleri keşfetmek ve her birinin elinden tutabilmek en büyük idealim. Bu yüzden de bu alanda kendimi çok çeşitli saygın eğitim ve projelerle geliştirdim. Bu projelerden kısaca bahsedecek olursam: Balkan ülkeleriyle çeşitli eğitim ve projelerde yer aldım. Fransa Sorbonne Üniversitesi ile güzel çalışmalar yaptım. ODTÜ BİLTEMM ile Design for Rescue Project üzerine proje ve çalışmalarda bulundum ve Modak-Moda’yı Kodluyoruz Kampı, Yaratıcı STEAM Etkinlikleri gibi birçok eğitim projesinde yer aldım. Almanya Werner-Heisenberg-Gymnasium’da eğitimci olarak görev aldım. İtalya’da KA1 Erasmus+ STEM eğitimlerine katıldım ve birçok AB projesinde aktif rol oynadım, uygulamalarda bulundum. MEB Ders Aletleri Yapım Merkezinde ve Ar-Ge’nin geliştirme bölümünde, eğitimin nasıl daha nitelikli hale getirileceği konusunda yaratıcı fikirler ve projelerle destek oldum, yararlı çalıştaylar yaptım. Tüm bu eğitim ve aktif çalışmalarım sonucunda da genç yaşımda doğru yöntem, teknik ve çalışma alanlarını keşfettim ve bu birikimlerimi aktarmak için Hedef A Plus Eğitim ve Danışmanlığı kurdum.

Hedef A Plus olarak amacınız nedir?

Öğrencilerin, yurt içinde ya da yurt dışında eğitim aldıktan sonra en büyük endişesi diploma denkliğinin sağlanıp sağlanamayacağıdır. Farklı ülkelerde alınan eğitimlerin AKTS’si her yerde eş değer olmayabiliyor. Bu durumda çocuklarımız “Yurt dışında eğitim aldıktan sonra ülkeme döndüğümde işsiz kalır mıyım? AKTS denkliği sağlanabilecek mi?” endişesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hedef A Plus ile öğrencilerimizi kendi bünyemizde oluşturduğumuz proje ve programlara dahil edip, onlara hem yurt dışında hem de kendi ülkelerinde istihdam sağlayarak kariyerlerini iki tarafta da oluşturmaları için tüm imkân ve olanakları sunmuş olacağız. Ülkemizde bugüne kadar eğitim alanında yapılmamış olan ilkleri gerçekleştirmek en büyük hedefimiz.

Öğrenciler için sunduğunuz imkânlar neler?

Hedef A Plus; eğitimin her kademesindeki ve her bilişsel düzeydeki öğrenciye hitap edebilecek ders içeriklerini, eğitim programlarını, kariyer planlarını ve projelerini kapsamaktadır. Hedef A Plus yepyeni bir sistem ile dünyadaki tüm eğitim sistemlerini inceleyip, eğitim alanında başarılı ülkelerdeki çeşitli eğitim sistemleriyle projeler yapmış bir kurum olarak, öğrencilerin ortaokul, lise, üniversite hatta üniversiteden sonraki kariyer planlama süreçlerinde destek olacak, eğitimi nitelendirecek yeni eğitim teknikleri içeren program ve düzenlemeler ile başarıyı hedeflemektedir. Kendi deneyim ve tecrübelerimizden yola çıkarak oluşturduğumuz değerlendirme ölçeklerimiz ile nokta atışı yaparak öğrencilerimizin eğitim ve bireysel ihtiyaçlarını keşfediyoruz. Bu değerlendirme ölçeklerinin sonuçlarına göre, öğrencilerimizin kendi potansiyellerine uyum sağlayacak eğitim programlarını ve ders içeriklerini oluşturuyoruz. Aynı zamanda akreditasyon sağlanan üniversitelere ya da projelere yönlendiriyor ve bu süreçte öğrencilerimize, gereken tüm desteği sağlıyoruz. Örnek vermem gerekirse; üniversite sınavına hazırlanan bir öğrencinin temelinde bulunan eksikliğini ve desteklenmesi gereken yönünü keşfediyoruz. Ölçeklerimizle ve programlarımızla öğrencimizi bir teste tabi tutuyoruz. Daha sonra, elde ettiğimiz verilere dayanarak bir program oluşturuyoruz. Programlarda eksikliği giderici ve tamamlayıcı yöntemler sunuyoruz. Bireysel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve temelinde bulunan eksikliği giderebileceği derslere yönlendiriyoruz. Normalde saatler sürebilecek ders planlamasını, biz farklı yöntem ve teknikler kullanarak hedefe odaklı bir şekilde hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Bunun sonucunda da, nokta atışı yaptığımız için öğrencinin tüm temel eksiklikleri ortadan kalkmış oluyor ve eğitiminde daha başarılı, daha dolu ve anlaşılır şekilde ilerlemesine destek vermiş oluyoruz.

Bir öğrenci Hedef A Plus’a başvurduğunda nasıl bir süreçten geçiyor? Nasıl bir yol izliyorsunuz?

Öncelikle, öğrencilerimizin temelde ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilmemiz adına değerlendirme ölçeklerimizle problemi keşfediyoruz. Ders alt yapısındaki eksiklerini ve becerilerini ölçtükten sonra öğrencinin kendini daha mutlu ve başarılı hissettiği alanlarla, mutsuz ve başarısız olduğunu hissettiği alanları buluyor, ders çalışma ve öğrenme metodunun öğrenci için en iyisi olup olmadığını

inceliyor, en doğru ve yararlı olanı öğrencimize sunuyoruz. Yurt içi ve yurt dışında, hem eğitim alanında hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlıyoruz.

Yurt dışında okumak isteyenlere neler önerirsiniz?

Her ülkenin eğitim sistemi farklı olduğu için öncelikle yurt dışında eğitim alacak olan öğrencinin hangi koşullarda, ne kadar süreyle, nasıl ve ne kadar yararlı bir eğitim alacağını bilmesi gerekir. Bunun yanında, aldığı eğitimin, ülkesine döndüğünde denkliği olup olmadığı ve bu denkliğin nasıl sağlanacağı durumu kafasında bir soru işareti olarak kalmamalıdır. Yurt dışında eğitimini tamamladıktan sonra nasıl istihdam sağlanacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Biz Hedef A Plus olarak öğrencileri yurt dışında bir eğitim programına (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, kurs, akademik ve sanatsal faaliyetler) yönlendirdiğimizde, öğrencilerimizin oradaki sorunlarla baş etme durumunu, ülkedeki yaşam koşullarını göz önünde bulunduruyoruz. Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaç ve farklılıkları doğrultusunda eğitim almaya gittiği yerde, bunu sağlayabilecek bir eğitim programı sunulabilecek mi? Başarısı nasıl desteklenebilir? Biz bunları öncelikli olarak göz önünde bulunduruyoruz. Eğitim alacağı okulun öğrencimize her yönden katkısı olmalı; okul onların kariyer planlarıyla uyumlu olmalı ve en önemlisi istihdam sağlamalıdır. Öğrencilerimizin eğitim aldığı süreç boyunca yurt içi ve yurt dışındaki durumunun ve tüm gelişiminin takibini sağlıyoruz. Öğrencilerimize doğru bir alan oluşturup en doğru kariyer planını sunuyoruz.