Doğa ve İklimle Barışık Projeler VEN Proje

yazan: MAG 12

Erbil ve Duhok kentlerine değer katacak olan iki yeni projeye başladıklarını belirten Ven Proje Genel Koordinatörü Efe Özdemir, ikonik yapılarıyla ve önemli detaylarıyla akıllarda da yer etmeyi hedefledikleri bu projelerinin detaylarını paylaşıyor…

Irak’ta iki büyük projeye başladınız. Bunlar neler ve hangi bölgelerde bulunuyor?

Erbil ve Duhok kentlerinde olmak üzere iki adet projeye başlamış bulunmaktayız. Bunlardan Erbil şehrindeki proje; hafriyatları başlamış, temel atım sürecine hazırlanmakta. Duhok kentindeki projemiz ise proje aşamasında.

Erbil’deki otel projenizin özelliklerinden bahseder misiniz? Kentteki diğer otellerden farkı nedir?

Ne yazık ki bölgede hedef kalite olarak gösterilebilecek bir otel yoktu. Tasarım ekibimiz çok değerli bir motivasyonu, ilk başta olumsuz gözüken bu detayda bulmuş oldu. Kendimiz ile yarışan bir ruha büründük. Bu motivasyon ile rakiplerimizi otelimizin bulunduğu kentte değil; dergiler, kataloglar ve geçmiş tecrübelerimizden seçmiş olduk. Bu da; mimarimizde görsel güzelliklerin yanı sıra sürdürülebilir yaşam anlayışı ile, otelimizin elektrik ihtiyaçlarının binamızın cephesinde ve çatısında bulunan güneş enerjisi panelleri ile karşılanması, gri su ve atık suların tuvaletlerde tekrar kullanılması gibi birçok alanda modern bir tasarım hikâyesi ile bütünleştirmeye vesile oldu.

Irak’ın iklim koşullarını projenizin hangi alanlarında kullandınız?

İklim ve topografya, mimariyi belirleyen keskin iki detaydır. Irak ikliminin bu denli kurak, tozlu ve sıcak olması, binalarımızın yapısal tasarımlarının yanı sıra teknoloji kısmında da bir hayli bizleri zorladı. Kullanılan klima alt yapıları, yalıtım sistemleri, cephe giydirme, renk ve materyal tercihleri Türkiye’de alışmış olduğumuzdan oldukça farklı. Hatta öyle ki, Duhok’ta şehrin simgesi olması hedefi ile yola çıktığımız binamızda yapımızı, alışılagelmiş dikey mimaridense arazinin içine gizlenen yaşam alanlarını toprağın altına konumlandırarak, doğal yalıtımdan faydalanıp, kavurucu sıcaktan kendimizi korumaya çalışmaktayız. Özetle; çözümün, doğa ve iklim ile barışık tasarımlardan geçtiğini düşünmekteyiz.

Erbil’deki otel projenizde kat bahçeleri de bulunuyor. Bunların otele katkısını nasıl değerlendirirsiniz?

Erbil, şehir planlaması noktasında -park, bahçe vb. alanlar- oldukça yetersiz. Bu sebeple bu nokta, Erbil’deki otelimiz de bizim için büyük bir önem arz etmekte. Bahçe katımızı özellikle ara kata denk getirerek veranda hissiyatını vermiş ve güneşten korumuş olduk. Şehrin sesi ve aynı zamanda kum fırtınası adını verebileceğimiz, bizlerin alışık olmadığı, kimsenin açık alanlarda zaman geçirmek istemeyeceği ekstrem hava şartları için özel bölücü ve ses önleyici sistemleri projemize dahil ettik. Bu alanın içine, Irak kültürünün önemli parçası olan bazı öğeleri de entegre ederek tasarımımıza yön veriyoruz.

Duhok’taki projenize başlamaya nasıl karar verdiniz? Proje detaylarını aktarır mısınız?

Duhok şehrindeki projemiz; konser alanları, oto show, çocuk oyun alanları, sanat galerileri, oval dev kütüphane ve otelden oluşan karma bir projedir. Şehrin merkezinde yer alan bu projemiz, Duhok’taki sosyokültürel yapıya yeni bir kapı açmak ve insanların yaşam tarzlarını değiştirerek onların çağdaş sanat ve yeni teknolojiler ile temas etmelerini sağlamak istediğimiz çok yönlü bir projedir.

Bu projedeki öncelikleriniz neler?

Proje aşamasında olan bu yapı hakkında şimdiden iddialı bir yaklaşımda olmak istemesek de VEN Proje ekibi olarak; nasıl Sydney şehrinin adını andığımızda Sydney opera binası aklımıza ilk olarak geliyorsa, biz de Duhok şehrine ikonik yapı mimarisi ile kentin imzası niteliğinde bir yapıyı inşaat etmek ve bu yapıyı gururla Duhok’a armağan etmek istemekteyiz.

Duhok projeniz hangi kesime yönelik hazırlanıyor, müşteri portföyü beklentisi nedir?

“Ülkenin göz bebeği”, tasarımımızın anahtar kelimelerinden biri. A plus kalitede mekân tasarımları ve materyal tercihleri yaptığımız bu binada aynı zamanda en üst segment araçların -örneğin; Bentley, Aston Martin vb.- sergilenmesini hedeflemekteyiz ve bunun, ülkenin batıya açılan kapısı olan Duhok’a yakışır bir vizyona sahip olmasını istiyoruz.