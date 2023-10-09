Doç. Dr. Burcu Kısa Kadın Sağlığında Estetik Çözümler

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Vajinoplastiye neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Doç. Dr. Burcu Kısa, bu tedavinin hangi yöntemlerle yapıldığını MAG Okurlarıyla paylaşıyor.

Vajinal daraltma (vajinoplasti); vajinal dokuların gevşemesi, esnekliğinin azalması nedeniyle yaptığımız tıbbi müdahalelerdir. Vajinal daraltma cerrahi olarak (ameliyat ile) yapılabildiği gibi, CO2 lazer teknolojisi ile lazer kullanılarak, anestezi gerektirmeden poliklinik koşullarında da yapılabilmektedir.

Bazı zor doğumlardan sonra gelişen vajinadaki kalıcı hasarlar, yapısal gevşemelere neden olur. Özellikle birden fazla doğum yapanlarda, doğum eylemi uzun sürenlerde, iri bebek doğum öyküsü olanlarda, müdahaleli doğum yapanlarda vajinal deformasyonlar sık görülür. Obezite ameliyatları veya diyet sonrası verilen aşırı kilolar da vajinanın doğal yapısını bozmakta, yine vajinada genişleme hatta bazen dış dudaklarda sarkmalara neden olmaktadır.

Bilinenin aksine, doğum yapmamış kadınlarda ya da sezaryen ile doğum yapanlarda da kolajen yapısındaki bozukluk nedeniyle vajinada gevşeklik olabilir. Bazen cinsel ilişki sırasında bazen de ilişki dışında vajinadan hava gelmesi şikayetiyle başvurabilirler. Karın içi basıncını artıran kronik hastalıklar, sürekli öksürük, menopoz ve bazı hormonal değişiklikler de vajen kas yapısını bozarak gevşemelere neden olur.

Vajinal deformasyonlar; hem görsel olarak hem de cinsel ilişki sırasında fark edilir. Bu durum ilerleyen dönemlerde cinsel ilişkilerde sorun oluşturmaya başlar. Vajinal dokudaki deformasyonlar ilişki sırasında ağrıya, vajinadan hava sesi gelmesine, cinsel doyumda azalmaya ve cinsel isteksizliğe yol açarlar. Böylelikle zamanla kadının kendine olan güvenini azalır. Ayrıca geniş vajina yapısına sahip kadınların vajinal enfeksiyonlara yatkınlığı fazladır, her türlü medikal tedaviye rağmen geçmeyen akıntı şikayetleri mevcuttur.

Lazerle Vajinal Daraltma

Hafif ve orta derecede vajinal genişliği olan hastalarda uygulanır. Spekulum eşliğinde lazer cihazının probu yerleştirilir, birer milimetre aralıklarla vajina duvarlarının tamamına 360 derece atış yapılır. Ağrısız ve ameliyatsız bir yöntemdir. Kesi, dikiş ve anestezi gerektirmez. Poliklinik şartlarında uygulanır. Ortalama on beş ila yirmi dakika sürer. İşlem sonrası hasta, günlük hayatına dönebilir. Ayda bir kez üç seans tekrarlanır. Lazer işlemi vajinada kolajen sentezini ve kanlanmasını artırarak vajinanın kaybettiği esnekliğini yeniden kazanmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur. İdrar kaçırma şikayeti, sık tekrarlayan vajinal enfeksiyon ve menopozda vajinal kuruluğu olan hastalarda da vajinal lazer uygulamalarının tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Lazer uygulamalarının cerrahiye avantajı acısız ve tekrar uygulanabilir olmasıdır.

Cerrahi ile Vajinal Daraltma

İleri derecede vajinal genişliği olan hastalarda uygulanır. Genel anestezi altında, vajinanın genişleyen bölümü çıkarılarak vajina altındaki dokular yaklaştırılır, vajina eski anatomik yapısına kavuşturulur. Geçirilmiş operasyonlara ve doğumlara bağlı skar dokusu da çıkarılarak onarım yapılır. Yaklaşık bir saat sürer. Dikişler kendiliğinden erir, dışarıdan görülmezler. Kısa sürede günlük hayata dönülür. Operasyondan sonra altı hafta cinsel ilişki ve havuza, denize girmek yasaktır.

Vajinoplasti operasyonu sonrası koruyucu önlemlerle vajina dokusunun yeni formu korunabilir. Pelvik taban kaslarını güçlendiren Kegel egzersizleri, kas dokusunun güçlenmesinde önemlidir. Düzenli beslenme, uyku ve egzersiz de yaşlanma sürecini azaltacağı için vajinal formun korunmasına yardım eder. Özetle; vajinal daraltma işleminin hangi yöntemle yapılacağı, jinekoloğun muayenesine ve kişisel ihtiyaçlara göre şekillendirilir.